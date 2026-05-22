İZSU duyurdu: İzmir'de bugün 13 ilçe, 17 noktada susuz kalıyor

22 Mayıs Cuma günü İzmir'in 13 ilçesinde 17 su kesintisi planlanıyor. Büyük çoğunluğu ana boru arızasından kaynaklanan kesintiler 2 ila 4 saat arasında sürecek. en uzun kesinti Torbalı'da 4 saat olarak öngörülüyor.

22 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

22 Mayıs 2026 Cuma günü İzmir'in 13 ilçesinde 17 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Bayraklı (1)
  2. Bornova (3)
  3. Çeşme (1)
  4. Gaziemir (1)
  5. Karabağlar (1)
  6. Konak (1)
  7. Menderes (1)
  8. Menemen (1)
  9. Ödemiş (1)
  10. Tire (1)
  11. Torbalı (2)
  12. Urla (3)
22 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 08:55 - 11:55 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce – 2124 Sokak içi
  • Sebep: Müteahhit Çalışması

22 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:59 - 11:59 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Naldöken – 1239 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı
  • Sebep: Branşman Arızası

Bornova

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:04 - 12:04 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kazımdirik – 159 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı
  • Sebep: Branşman Arızası

Bornova

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:10 - 13:10 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Altındağ, Merkez – 4609 Sokak No. 2 önü
  • Sebep: Müteahhit Çalışması

22 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

Çeşme

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:08 - 13:08 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Germiyan – 27062/3 Sokak ve çevresi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Gaziemir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:24 - 13:30 │ Süre: 3 saat 6 dakika
  • Konum: Atatürk – 1014 Sokak içerisi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Basın Sitesi – Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülen altyapı çalışması (15.05.2026 tarihinden itibaren 28 gün boyunca, pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç)
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması

22 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:45 - 12:45 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Aziziye, Duatepe, Hasan Özdemir, Vezirağa, 19 Mayıs, 2. Kadriye – 5422 Sokak No: 76
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

Menderes

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:11 - 14:11 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ayvacık
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:41 - 12:00 │ Süre: 2 saat 19 dakika
  • Konum: Birgi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Fatih
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:37 - 12:37 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Yazıbaşı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Torbalı

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:19 - 14:19 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Ayrancılar, İnönü, Türkmenköy, Yoğurtçular
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Balıklıova – Balıklıova Caddesi
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Urla

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:06 - 12:06 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kalabak – 3275 ve civarı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Urla

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:58 - 12:58 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Torasan – 548 Sokak ve civarı
  • Sebep: Ana Boru Arızası

22 MAYIS 2026 İZMİR'DE SU KESİNTİSİ GERÇEKLEŞMEYEN İLÇELER

  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayındır
  • Bergama
  • Beydağ
  • Buca
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Güzelbahçe
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Seferihisar
  • Selçuk
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
