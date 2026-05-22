GDZ Elektrik duyurdu: 27 noktada kesinti saatler sürecek
22 Mayıs Cuma günü İzmir'in 17 ilçesinde 27 elektrik kesintisi planlanıyor. Çoğunluğu şebeke yenileme kaynaklı olan kesintiler 2 ila 8 saat sürecek.
22 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Aliağa (1)
- Bayraklı (1)
- Bornova (1)
- Buca (3)
- Çeşme (3)
- Foça (1)
- Karabağlar (3)
- Karaburun (1)
- Kemalpaşa (1)
- Kınık (1)
- Kiraz (1)
- Konak (2)
- Menemen (1)
- Narlıdere (1)
- Ödemiş (2)
- Selçuk (1)
- Urla (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Balçova
- Bayındır
- Bergama
- Beydağ
- Çiğli
- Dikili
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karşıyaka
- Menderes
- Seferihisar
- Tire
- Torbalı
22 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: B. Hayrettin Paşa │ Bozköy │ Şehitkemal │ Yukarı Şehitkemal, 26/10. Sk, 26/5. Sk, 26/8. Sk, Asfalt Küme Evleri, Asmalı Sk, Çakmak Sk, Cami Küme Evleri, Çitlenbik Sk, Damla Sk, Deste Sk, Ela Sk, Göktepe Cd, İnci Sk, Karlı Sk, Mandıra Sk, Narlı Sk, Okul Küme Evleri, Şehit Kemal Menekşe Sk, Şehitkemal Karanfil Sk, Şehitkemal Lale Sk, Şehitkemal Nergiz Sk, Sıla Sk, Varlı Sk, Yeşil Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mansuroğlu, 259. Sk, 260. Sk, 261. Sk, 262. Sk, 266. Sk, 267. Sk, 267/1. Sk, 268. Sk, Haşim İşcan Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Atatürk, 934. Sk, 942. Sk, 943. Sk, 943/2. Sk, 945. Sk, 946. Sk, 947. Sk, 948. Sk, 949. Sk, 950. Sk, 951. Sk, 951/1. Sk, 951/2. Sk, 951/3. Sk, 951/4. Sk, 952. Sk, 953. Sk, 954. Sk, 955. Sk, 956. Sk, 958. Sk, Barbaros Cd, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, 206/5. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gaziler │ Şirinkapı, 1054. Sk, 1055. Sk, 1056. Sk, 1057. Sk, 1059. Sk, 1060. Sk, Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd, Yavuz Sultan Selim Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hürriyet │ İnkılap, 465. Sk, 502. Sk, 502/2. Sk, 509. Sk, 511. Sk, 513. Sk, 514. Sk, 515. Sk, 516. Sk, 517. Sk, 518. Sk, 519. Sk, 521. Sk, 523. Sk, Aydın Hatboyu Cd, Cemil Şeboy Cd, Mehmet Akif Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altınyunus, 3434. Sk, 3439. Sk, 3441. Sk, 3444. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Germiyan
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Germiyan │ Karaköy, 20001. Sk, 20002. Sk, 20003. Sk, 20004. Sk, 20005. Sk, 20006. Sk, 20006/1. Sk, 20007. Sk, 20008. Sk, 20009. Sk, 20009/1. Sk, 20010. Sk, 20011. Sk, 20012. Sk, 20013. Sk, 20014. Sk, 20300. Sk, 20310. Sk, Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd, Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd, İç Yol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, Köyaltı, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Fatih
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maliyeciler │ Metin Oktay │ Şehitler, 52/1. Sk, 52/101. Sk, 52/102. Sk, 52/104. Sk, 52/105. Sk, 52/106. Sk, 52/107. Sk, 52/108. Sk, 52/11. Sk, 52/110. Sk, 52/12. Sk, 52/13. Sk, 52/14. Sk, 52/15. Sk, 52/16. Sk, 52/17. Sk, 52/18. Sk, 52/19. Sk, 52/26. Sk, 52/27. Sk, 52/36. Sk, 52/37. Sk, 52/39. Sk, 52/41. Sk, 52/51. Sk, 52/59. Sk, 52/60. Sk, 52/63. Sk, 52/64. Sk, 52/9. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ali Fuat Erden │ Limontepe, 9708. Sk, 9730. Sk, 9734. Sk, 9754. Sk, 9755. Sk, 9756. Sk, 9757. Sk, 9761. Sk, 9763. Sk, 9763/1. Sk, 9765. Sk, 9770. Sk, 9770/2. Sk, 9771. Sk, 9772. Sk, 9773. Sk, 9774. Sk, 9795. Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, 9754. Sk, 9773. Sk, 9779. Sk, 9780. Sk, 9781. Sk, 9782. Sk, 9783. Sk, 9786. Sk, 9797. Sk, 9798. Sk, 9799. Sk, 9800. Sk, 9801. Sk, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mordoğan, 154. Sk, 156. Sk, 160. Sk, 161. Sk, 162. Sk, 164. Sk, 165. Sk, 166. Sk, 167. Sk, 168. Sk, 169. Sk, 171. Sk, 172. Sk, 173. Sk, 174. Sk, 175. Sk, 176. Sk, 177. Sk, 178. Sk, 179. Sk, 180. Sk, 181. Sk, 183. Sk, 184. Sk, 185. Sk, 186. Sk, 188. Sk, 191. Sk, 192. Sk, 193. Sk, 194. Sk, 195. Sk, 196. Sk, 197. Sk, 198. Sk, 199. Sk, 200. Sk, 201. Sk, 204. Sk, 205. Sk, 206. Sk, 207. Sk, 208. Sk, 210. Sk, 212. Sk, 213. Sk, 214. Sk, 216. Sk, 217. Sk, 220. Sk, 221. Sk, 222. Sk, 223. Sk, 224. Sk, 226. Sk, 227. Sk, 228. Sk, 229. Sk, 230. Sk, 231. Sk, 232. Sk, 273. Sk, 278. Sk, 280. Sk, 282. Sk, 283. Sk, 284. Sk, 285. Sk, 286. Sk, 289. Sk, 293. Sk, 294. Sk, 295. Sk, 297. Sk, 298. Sk, 300. Sk, 302. Sk, 303. Sk, 304. Sk, 305. Sk, 306. Sk, 308. Sk, 309. Sk, 311. Sk, 312. Sk, 313. Sk, 314. Sk, 315. Sk, 318. Sk, 319. Sk, 320. Sk, 321. Sk, 322. Sk, 323. Sk, 324. Sk, 325. Sk, 326. Sk, 327. Sk, 328. Sk, 329. Sk, 330. Sk, 331. Sk, 332. Sk, 333. Sk, 334. Sk, 335. Sk, 336. Sk, 337. Sk, 340. Sk, 341. Sk, 342. Sk, 343. Sk, 344. Sk, 345. Sk, 346. Sk, 347. Sk, 348. Sk, 350. Sk, 352. Sk, 353. Sk, 354. Sk, 355. Sk, 356. Sk, 357. Sk, 358. Sk, 359. Sk, 360. Sk, 361. Sk, 362. Sk, 363. Sk, 364. Sk, 366. Sk, 367. Sk, 368. Sk, 369. Sk, 370. Sk, 371. Sk, 372. Sk, 373. Sk, 374. Sk, 375. Sk, 376. Sk, 378. Sk, 379. Sk, 380. Sk, 381. Sk, 382. Sk, 383. Sk, 384. Sk, 385. Sk, 386. Sk, 387. Sk, 388. Sk, 389. Sk, 394. Sk, 395. Sk, 398. Sk, 399. Sk, 400. Sk, 402. Sk, 404. Sk, 407. Sk, 408. Sk, 409. Sk, 410. Sk, 412. Sk, 414. Sk, 415. Sk, 416. Sk, 418. Sk, 419. Sk, 420. Sk, 421. Sk, 422. Sk, 424. Sk, 426. Sk, 427. Sk, 428. Sk, 432. Sk, 435. Sk, 436. Sk, 438. Sk, 439. Sk, 440. Sk, 441. Sk, 443. Sk, 444. Sk, 445. Sk, 448. Sk, 449. Sk, 450. Sk, 451. Sk, 452. Sk, 453. Sk, 456. Sk, 457. Sk, 458. Sk, 461. Sk, 462. Sk, 463. Sk, 464. Sk, 465. Sk, 467. Sk, 468. Sk, 470. Sk, 470/1. Sk, 472. Sk, 473. Sk, 474. Sk, 475. Sk, 476. Sk, 477. Sk, 478. Sk, 479. Sk, 480. Sk, 481. Sk, 482. Sk, 483. Sk, 485. Sk, 486. Sk, 487. Sk, 488. Sk, 491. Sk, 493. Sk, 507. Sk, 509. Sk, 510. Sk, 515. Sk, 518. Sk, 520. Sk, 521. Sk, 522. Sk, 524. Sk, 526. Sk, 527. Sk, 530. Sk, 531. Sk, 536. Sk, 537. Sk, 538. Sk, 539. Sk, 540. Sk, 542. Sk, 543. Sk, 544. Sk, 545. Sk, 546. Sk, 548. Sk, 550. Sk, 551. Sk, 552. Sk, 553. Sk, 554. Sk, 555. Sk, 556. Sk, 557. Sk, 558. Sk, 563. Sk, 564. Sk, 565. Sk, 566. Sk, 567. Sk, 568. Sk, 569. Sk, 570. Sk, 571. Sk, 572. Sk, 573. Sk, 586. Sk, 588. Sk, 589. Sk, 590. Sk, 591. Sk, 592. Sk, 593. Sk, 594. Sk, 595. Sk, 596. Sk, 597. Sk, 600. Sk, 603. Sk, 604. Sk, 605. Sk, 606. Sk, 607. Sk, 608. Sk, 610. Sk, 611. Sk, 612. Sk, 613. Sk, 614. Sk, 615. Sk, 616. Sk, 617. Sk, 618. Sk, 619. Sk, 620. Sk, 621. Sk, 622. Sk, 623. Sk, 624. Sk, 625. Sk, 629. Sk, 630. Sk, 633. Sk, 634. Sk, 635. Sk, 636. Sk, 637. Sk, 638. Sk, 641. Sk, Barbaros Cd, Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd, Fatih Cd, Fevzi Çakmak Cd, İç Yol, İnönü Cd, İntur Küme Evleri, İsmail Hakkı Süren Sk, İzmir 5. Sk, İzmir Cd, Kazım Karabekir Cd, Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd, Nihat Şengül Sk, Nurettin Soyer Sk, Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Süleyman Aşkın Cd, Yalı Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ören 75. Yıl Cumhuriyet │ Ören Egemen │ Yiğitler, Arıkaltı Cd, Baraklı Sk, Dikili Taş Sk, İncirlipınar Cd, Limon Sk, Limoncuk Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 03:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arpaseki │ Taştepe
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Başaran │ Uzunköy, Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 03:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Alsancak │ Umurbey, 1458. Sk, 1460. Sk, 1464. Sk, 1468. Sk, 1469. Sk, 1470. Sk, 1471. Sk, 1472. Sk, 1473. Sk, Atatürk Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 03:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Alsancak, 1474. Sk, Atatürk Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gölcük │ İncirli Pınar │ Zeytinlik, 101. Sk, 102. Sk, 103. Sk, 103/1. Sk, 104. Sk, 104/1. Sk, 104/2. Sk, 105. Sk, 107. Sk, 108. Sk, 108/1. Sk, 132. Sk, 133. Sk, 135. Sk, 138. Sk, 139. Sk, 140. Sk, 141. Sk, 22/1. Sk, 9011. Sk, 9022. Sk, 9023. Sk, 9028. Sk, 9028/1. Sk, 9107/1. Sk, 9400. Sk, 9401. Sk, 9402. Sk, 9403. Sk, 9408. Sk, 9410. Sk, 9412. Sk, Turgut Özal Blv, Vali Kutlu Aktaş Cd
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ilıca, Bağkur Sk, Bedirhan Sk, Dalya Sk, Güvendik Sk, Karel Sk, Koç Sk, Mithatpaşa Cd, Okutan Sk, Örnek Sk, Palandöken Sk, Sarışın Sk, Zeytin Sk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bıçakçı, Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çaylı │ Emirli, Karşıyaka Mevkii Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Şirince, 221. Sk, Karaotluk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Balıklıova │ Barbaros │ Birgi │ Gülbahçe │ Kadıovacık │ Nohutalan │ Zeytinler, 12001. Sk, 12003. Sk, 12004. Sk, 12005. Sk, 12006. Sk, 12006/1. Sk, 12006/2. Sk, 12007. Sk, 12008. Sk, 12009. Sk, 12010. Sk, 12010/1. Sk, 12011. Sk, 12012. Sk, 12013. Sk, 12014. Sk, 12015. Sk, 12016. Sk, 12017. Sk, 12018. Sk, 12018/1. Sk, 12019. Sk, 12020. Sk, 12021. Sk, 12021/1. Sk, 12021/2. Sk, 12021/3. Sk, 12022. Sk, 12022/1. Sk, 12023. Sk, 12023/1. Sk, 12023/2. Sk, 12023/3. Sk, 12024. Sk, 12025. Sk, 12026. Sk, 12026/1. Sk, 12027. Sk, 12028. Sk, 12030. Sk, 12031. Sk, 12032. Sk, 12033. Sk, 12034. Sk, 12035. Sk, 12036. Sk, 12037. Sk, 12038. Sk, 12039. Sk, 12040. Sk, 12041. Sk, 12042. Sk, 12042/1. Sk, 12042/2. Sk, 12042/3. Sk, 12042/4. Sk, 12042/5. Sk, 12043. Sk, 12044. Sk, 12045. Sk, 12045/3. Sk, 12045/4. Sk, 12046. Sk, 12047. Sk, 12048. Sk, 12048/1. Sk, 12049. Sk, 12050. Sk, 12051. Sk, 12052. Sk, 12053. Sk, 12053/1. Sk, 12054. Sk, 12055. Sk, 12056. Sk, 12056/1. Sk, 12057. Sk, 12058. Sk, 12059. Sk, 12060. Sk, 12061. Sk, 12062. Sk, 12063. Sk, 12064. Sk, 12065. Sk, 12066. Sk, 12066/1. Sk, 12066/2. Sk, 12067. Sk, 12068. Sk, 12069. Sk, 12069/1. Sk, 12070. Sk, 12070/1. Sk, 12070/2. Sk, 12071. Sk, 12071/1. Sk, 12072. Sk, 12073. Sk, 12073/1. Sk, 12074. Sk, 12075. Sk, 12075/1. Sk, 12076. Sk, 12076/1. Sk, 12076/2. Sk, 12076/3. Sk, 12076/4. Sk, 12076/5. Sk, 12076/6. Sk, 12077. Sk, 12078. Sk, 12079. Sk, 12080. Sk, 12080/1. Sk, 12081. Sk, 12082. Sk, 12083. Sk, 12083/1. Sk, 12084. Sk, 12085. Sk, 12086. Sk, 12087. Sk, 12087/1. Sk, 12087/10. Sk, 12087/11. Sk, 12087/12. Sk, 12087/3. Sk, 12087/4. Sk, 12088. Sk, 12088/1. Sk, 12088/2. Sk, 12089. Sk, 12089/1. Sk, 12090. Sk, 12091. Sk, 12092. Sk, 12094. Sk, 12094/1. Sk, 12095. Sk, 12096/1. Sk, 12096/2. Sk, 12096/3. Sk, 12097. Sk, 12098. Sk, 12099. Sk, 12100. Sk, 12100/1. Sk, 12101. Sk, 12102. Sk, 12103. Sk, 12104. Sk, 12105. Sk, 12106. Sk, 12107. Sk, 12108. Sk, 12109. Sk, 12109/1. Sk, 12110. Sk, 12110/1. Sk, 12111. Sk, 12112. Sk, 12112/1. Sk, 12112/2. Sk, 12113. Sk, 12114. Sk, 12115. Sk, 12117. Sk, 12120. Sk, 12122. Sk, 12123. Sk, 12124. Sk, 12127. Sk, 12129. Sk, 12131. Sk, 12132. Sk, 13000. Sk, 13001. Sk, 13002. Sk, 13003. Sk, 13004. Sk, 13004/1. Sk, 13005. Sk, 13006. Sk, 13007. Sk, 13008. Sk, 13009. Sk, 13010. Sk, 13011. Sk, 13011/1. Sk, 13011/2. Sk, 13012. Sk, 13013. Sk, 13013/1. Sk, 13013/2. Sk, 13014. Sk, 13015. Sk, 13016. Sk, 13018. Sk, 13019. Sk, 13020. Sk, 13021. Sk, 13022. Sk, 13023. Sk, 13024. Sk, 13026. Sk, 13053. Sk, 13056. Sk, 13057. Sk, 13058. Sk, 13059. Sk, 7000. Sk, 7001. Sk, 7002. Sk, 7003. Sk, 7004. Sk, 7005. Sk, 7006. Sk, 7007. Sk, 7008. Sk, 7009. Sk, 7010. Sk, 7011. Sk, 7013. Sk, 7015. Sk, 7016. Sk, 7017. Sk, 7018. Sk, 7019. Sk, 7020. Sk, 7021. Sk, 7021/2. Sk, 7022. Sk, 7023. Sk, 7024. Sk, 7026. Sk, 7027. Sk, 7028. Sk, 7028/1. Sk, 7029. Sk, 7030. Sk, 7030/2. Sk, 7031/1. Sk, 7032. Sk, 7037. Sk, 7039. Sk, 7041. Sk, 7513. Sk, 7609. Sk, 7612. Sk, 7613. Sk, 7800. Sk, 7802. Sk, 7803. Sk, 9501. Sk, 9507/1. Sk, Balıklıova Cd, Barbaros Cd, Çakıroğlu Sk, Enginar Sk, Eroğlu Sk, Eski Çınar Sk, Gülbahçe Cd, Hurma Sk, Karapınar Cd, Kavun Sk, Kemal Tuğrul Cd, Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Leylak Sk, Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk, Şebboy Sk, Site İç Yolu, Tatar Sk, Tepe Sk, Tınaztepe Küme Evleri Yolu, Vatan Sk, Yeni Karaburun Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Barbaros │ Birgi │ Uzunkuyu │ Zeytineli │ Zeytinler, 14 Eylül Cd, 7028. Sk, 7500. Sk, 7501. Sk, 7504. Sk, 7505. Sk, 7506. Sk, 7507. Sk, 7509. Sk, 7510. Sk, 7511. Sk, 7513. Sk, 7516. Sk, 7519. Sk, 7520. Sk, 7600. Sk, 7601. Sk, 7602. Sk, 7604. Sk, 7650. Sk, 7651. Sk, 7652. Sk, Ali Caner Sk, Ardıç Sk, Atatürk Cd, Bağlar Sk, Begonvil Sk, Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd, Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk, Cumhuriyet Cd, Doktorlar Sitesi Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Cd, Harmanyeri Küme Evleri, İnönü Cd, İstiklal Cd, İzmir Çeşme Yolu, Kabasakal Küme Evleri, Karaçam Küme Evleri, Kenan Erdiç Sk, Kızıl Çam Küme Evleri, Köyaltı Küme, Köyiçi Cd, Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kurtuluş Cd, Kuşalan Küme Evleri, Mustafa Ercan Sk, Narlıkuyu Küme Evleri, Öztürk Sk, Petunya Sk, Sahil Cd, Şahin Bayhan Sk, Savran Kule Küme Evleri, Şehit Mehmet Caner Sk, Şehit Özkan Elçi Sk, Yayla Evleri Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi