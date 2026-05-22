İZSU'nun 22 Mayıs Cuma günü açıkladığı verilere göre Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk yüzde 54,55 seviyesinde kaldı. 20 Mayıs'ta yüzde 54,55 olan oran, 21 Mayıs'ta 54,59'a çıkmıştı. Üç günlük bu yatay seyir, baraj seviyesinin yaz öncesinde bir platoya ulaştığına işaret edebilir.

22 Mayıs 2025'te Tahtalı'daki aktif doluluk yüzde 14,80 seviyesindeydi ve barajda kullanılabilir su sadece 42,5 milyon metreküptü. Bu yıl aynı barajda 156,6 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor, geçen yılın 3,7 katı.

Tüm barajlardaki toplam kullanılabilir su 364 milyon metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 72 milyon metreküptü; aradaki fark 5 katın üzerinde.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (22 MAYIS 2026)

Tahtalı Barajı: %54,55 (aktif doluluk)

Balçova Barajı: %93,62

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,32

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %75,78

Ürkmez Barajı yüzde 97,55 ile neredeyse tam kapasitede çalışıyor. Balçova yüzde 93,62 ile güçlü seyrini koruyor, ancak haftanın başındaki yüzde 94,19'dan kademeli bir gerileme yaşanıyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş da yüzde 76,08'den 75,78'e inerek benzer bir çekilme eğilimi gösteriyor; yaz turizm sezonunda Çeşme yarımadasının nüfusu 3-4 katına çıkacağından bu barajın seyri ayrıca önemli.

TAHTALI DURAKSADI, ASIL SINAV HAZİRAN'DA

Tahtalı Barajı'nın üç gündür yüzde 54,5 bandında takılması, İzmir'in su güvenliği açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme. Kentin içme suyunun yüzde 44'ünü tek başına karşılayan bu baraj, uzmanların yaz öncesi kritik eşik olarak çizdiği yüzde 50'nin yalnızca 4,5 puan üzerinde bulunuyor.

Geçen yazın deneyimi, bu marjın ne kadar hızlı eriyebildiğini gösterdi. 2025'te Tahtalı yaz aylarında buharlaşma ve artan tüketimle birlikte hızla gerilemiş, Ağustos'ta tek haneli seviyelere inmiş, Aralık sonunda yüzde 0,13'e düşerek fiilen tükenmişti. O süreçte 13 ilçede 6 ay boyunca gece 23:00-05:00 arası su kesintileri uygulanmıştı.

Bu yıl Tahtalı'daki 156,6 milyon metreküplük kullanılabilir su, kentin günlük tüketimine bölündüğünde yaklaşık 224 günlük rezerve karşılık geliyor. Tüm barajlardaki toplam kullanılabilir su olan 364 milyon metreküp ise kabaca 520 günlük, yani yaklaşık 1 yıl 5 aylık su güvencesi demek.

Gördes Barajı'nın durumu ayrı bir dikkat gerektiriyor. 453 milyon metreküplük kapasitesiyle İzmir'in en büyük barajı olan Gördes'te aktif doluluk yüzde 41,32. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 4,31'deydi.

Ancak Gördes geçmiş yıllarda yaz sonu ve sonbaharda hızla kurumuş, hatta yıl başında ölü hacim seviyelerine inmişti. İZSU'nun 2025 krizinde Gördes'in ölü hacminden son çare olarak su çekmek zorunda kaldığı hatırlanırsa, bu barajdaki toparlanmanın kalıcılığı henüz yazla sınanmamış.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İzmir'in su güvenliğini büyük ölçüde tek bir baraj belirliyor. Kentin içme suyunun neredeyse yarısını sağlayan Tahtalı'daki her puanlık değişim, milyonlarca İzmirli'nin musluğunu doğrudan etkiliyor. Yaz aylarında tüketimin artması ve buharlaşmanın hızlanmasıyla birlikte doluluk oranlarının günlük takibi daha da kritik hale geliyor.

DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Barajın göl alanında biriken su hacminin o barajın azami depolama kapasitesine oranlanmasıyla ortaya çıkan yüzdelik değer, doluluk oranını veriyor. Yağışların miktarı ve zamanlaması, şehrin su tüketimi, sıcaklığa bağlı buharlaşma ve mevsimsel döngüler bu rakamı her gün değiştiriyor. İzmir gibi büyük kentlerde su planlaması bu veriye dayanıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN BİRBİRİNDEN FARKLIDIR?

Bir barajda görünen suyun hepsi kentsel kullanıma sunulamıyor. Barajın dibinde kalan ve fiziksel yapı nedeniyle pompalanıp şebekeye verilemeyecek su, ölü hacim olarak tanımlanıyor. Toplam doluluk bu kısmı da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca gerçekten çekilebilecek suyu ölçüyor. İZSU aktif doluluk rakamlarını esas alıyor ve bu da İzmir'in gerçek su durumunun daha doğru anlaşılmasını sağlıyor.

İZMİR İÇİN GÜVENLİ BARAJ DOLULUK SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

Uzmanlar, İzmir'in omurgası olan Tahtalı Barajı'nda yüzde 50'nin altına düşülmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu eşik aşıldığında yaz boyunca su yönetimi güçleşiyor, kesinti riski belirgin biçimde artıyor. 2025 yazında Tahtalı Ağustos'ta tek haneli seviyelere düşmüş ve kent 6 ay boyunca gece kesintileriyle boğuşmuştu. Ürkmez ve Balçova gibi küçük barajların tam dolu olması sistemi kurtarmıyor; asıl belirleyici her zaman Tahtalı.

BARAJLARDAKİ SU AZALDIĞINDA İZMİR'DE NELER YAŞANABİLİR?

Su seviyesi düştükçe etkiler kademeli olarak ortaya çıkıyor. Önce şebekedeki baskı düşüyor, sonra gece saatlerinde planlı kesintiler başlıyor. İzmir 2025'te bu sürecin en ağırını yaşadı. Tahtalı yüzde 10'un altına inince 13 ilçede gece kesintileri uygulandı, Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı onarıldı ve yer altı kuyuları yenilendi. Tüm bu olağanüstü önlemlerle kentin su ihtiyacının yüzde 28'i karşılanabilmişti.

İZMİR BARAJLARINDAKİ SU NE İÇİN KULLANILIYOR?

Tahtalı tek başına kentin içme suyunun yaklaşık yüzde 44'ünü sağlıyor, Bornova'dan Güzelbahçe'ye kadar 11 ilçenin musluklarını besliyor. Gördes ve Balçova da içme suyu amacıyla çalışıyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise Çeşme yarımadasına hem içme hem sulama suyu veriyor; yaz sezonunda yarımadanın nüfusu 3-4 katına çıktığından bu barajın doluluk seviyesi turistik bölgenin su güvenliği açısından ayrıca kritik.