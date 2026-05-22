Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İSKİ açıkladı: Kadıköy, Sultangazi ve Üsküdar'da kesinti saatleri belli oldu

İSKİ açıkladı: Kadıköy, Sultangazi ve Üsküdar'da kesinti saatleri belli oldu

22 Mayıs Cuma günü İstanbul'un 3 ilçesinde 5 su kesintisi planlanıyor. Kadıköy'de kesintiler 14:30'a, Sultangazi'de 14:00'e, Üsküdar'da ise 13:30'a kadar sürecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İSKİ açıkladı: Kadıköy, Sultangazi ve Üsküdar'da kesinti saatleri belli oldu
Son Güncelleme:

22 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'un 3 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün 58 noktada kesinti 9 saate kadar uzayacakBEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün 58 noktada kesinti 9 saate kadar uzayacak

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Kadıköy (2)
  2. Sultangazi (2)
  3. Üsküdar (1)
İstanbul'un su stoğu 10 yılın ortalamasının altında: Rakamlar yazın ne kadar zor geçeceğini gösteriyorİstanbul'un su stoğu 10 yılın ortalamasının altında: Rakamlar yazın ne kadar zor geçeceğini gösteriyor

22 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kadıköy

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:33 - 14:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
  • Konum: Bostancı – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
  • Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası

Kadıköy

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:33 - 14:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
  • Konum: Suadiye – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
  • Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası

22 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Sultangazi

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 02:10 - 14:00 │ Süre: 11 saat 50 dakika
  • Konum: Gazi
  • Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi

Sultangazi

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 02:10 - 14:00 │ Süre: 11 saat 50 dakika
  • Konum: Zübeyde Hanım
  • Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi

22 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:33 - 13:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
  • Konum: Mimar Sinan – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
  • Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası

22 MAYIS 2026 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞAMAYAN İLÇELER

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Ataşehir
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultanbeyli
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Zeytinburnu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İSKİ Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro