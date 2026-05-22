İSKİ açıkladı: Kadıköy, Sultangazi ve Üsküdar'da kesinti saatleri belli oldu
22 Mayıs Cuma günü İstanbul'un 3 ilçesinde 5 su kesintisi planlanıyor. Kadıköy'de kesintiler 14:30'a, Sultangazi'de 14:00'e, Üsküdar'da ise 13:30'a kadar sürecek.
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'un 3 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Kadıköy (2)
- Sultangazi (2)
- Üsküdar (1)
22 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:33 - 14:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
- Konum: Bostancı – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
- Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası
Kadıköy
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:33 - 14:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
- Konum: Suadiye – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
- Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 02:10 - 14:00 │ Süre: 11 saat 50 dakika
- Konum: Gazi
- Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi
Sultangazi
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 02:10 - 14:00 │ Süre: 11 saat 50 dakika
- Konum: Zübeyde Hanım
- Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:33 - 13:30 │ Süre: 2 saat 57 dakika
- Konum: Mimar Sinan – 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
- Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı arızası
22 MAYIS 2026 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞAMAYAN İLÇELER
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Zeytinburnu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi