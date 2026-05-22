BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün 58 noktada kesinti 9 saate kadar uzayacak
22 Mayıs Cuma günü İstanbul'un 29 ilçesinde 58 elektrik kesintisi planlanıyor. Büyük bölümü bakım ve yatırım çalışmalarından kaynaklanan kesintiler 1 ila 9 saat arasında sürecek.
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'un 29 ilçesinde 58 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (2)
- Avcılar (1)
- Bağcılar (2)
- Bahçelievler (2)
- Bayrampaşa (1)
- Beykoz (1)
- Beylikdüzü (1)
- Büyükçekmece (2)
- Esenler (4)
- Esenyurt (2)
- Fatih (1)
- Gaziosmanpaşa (2)
- Güngören (2)
- Kadıköy (1)
- Kağıthane (2)
- Kartal (4)
- Küçükçekmece (4)
- Pendik (4)
- Sancaktepe (1)
- Sarıyer (4)
- Silivri (1)
- Sultanbeyli (3)
- Sultangazi (2)
- Şile (4)
- Şişli (1)
- Tuzla (2)
- Ümraniye (1)
- Üsküdar (2)
- Zeytinburnu (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Ataşehir
- Bakırköy
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Beyoğlu
- Çatalca
- Çekmeköy
- Eyüpsultan
- Maltepe
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hadımköy, Abdülezelpaşa, Alparslan Türkeş, Bilnur, Cahit Sıtkı Tarancı, Gazi Paşa, Gurur, Hitit, Mevlana, Pazaryolu, Rukiye, Saime, Çöl
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hadımköy, Elvan │ Mehmet Akif Ersoy, Gökhan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ambarlı, Akbuğday, Harmantepe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 100. Yıl, 2176, 2177, 2178, Kışla
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göztepe
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 12:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Bahçelievler, Bağcılar
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt │ Zafer, Ağrı, Beydağı, Göldağı, Yıldırım Beyazıt, Yüksel
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Altıntepsi, Akpınar, Alemdar, Barış, Doktor Nesibe Batıyol, Emin Nihat Sözeri, Fatih Sultan, Kazım Karabekir, Kondova, Tekin, Telek, Özkan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Doğukapısı, Yön, Nedim Denizci, Tekin Çıkmazı, Doğu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gürpınar, Adnan Menderes, Kartopu, Millet, Pilot, Sezgi, Tevfik Fikret, Vatan, Ülkü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ekinoba, Akif, Ayerdem, Cem, Cemre, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Piri Reis, Zülal │ Mimar Sinan Merkez, Hürriyet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, İstanbul │ Kamiloba, Acar 1, Dilek 2, Motel, Murat 2, Oya 1, Suzan Avcı, Yenikent, İstanbul, Şayanlar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çifte Havuzlar, Tozkoparan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fatih, 204, 218, 219, 267, Aksaray, Anafartalar │ Tuna, 738
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fatih, 219, 235, 237, 241, 263, 264, 265, Anafartalar
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Oruçreis, 568, 576, 579
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akevler, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1069, 1076
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Gazi │ Hürriyet, 2201, 2203, Adnan Kahveci, Akbaba, Aydın, Bülbül, Ebabil, Gazi, Kanarya, Kartal, Kuğu, Pelikan, Sakarca, Saksağan, Sığırcık, Toygar, Yelkovan, Çit Kuşu, Ördek, Şakayık
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Seyyid Ömer, Cevdetpaşa, Sırrıpaşa
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1057, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1072/1, İnönü
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1022, 1027, 1028, 1038/1, 1040, 1045, 1047, 1048, 1058, 1059, 1059/1, 1059/2, 1061, 1061/1, 1064, 1064/1, 1071, Hoca Ali Aslan, İnönü, Şehit Mustafa Yeşil
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 12:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Haznedar, Adnan Menderes, Bahçe, Bağcılar, Birlik, Cami, Ege, Ergene, Kınalı, Meriç, Ordu, Panayır, Parmak, Sakarya, Sefa, Seyran, Sönmez, Yıldız, İlkyuva, Şafak
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Haznedar, Arda, Posta
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Gazi Muhtarpaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyrantepe, Akide, Altınay, Altınbaşak, Aysu, Bahriye, Bülbül, Cefakar, Cesur, Cevahir, Cevher, Cidar, Civan, Demirtaş, Denizci, Didenur, Efendi, Gökdeniz, Kartal, Kaside, Katip, Kağıthane Barbaros, Keklik, Ladin, Leman, Madalya, Murat, Nilüfer, Ortanca, Panayır, Sade, Sarmaşık, Sırmalı, Soylu, Turna, Zemzem
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyrantepe, Çardak, Çarşı, Çaykara, Çağdaş, Çekimser, Çelikay, Çetin, Çığır, Çiğ, Çiğdem, Üzümbağı, İbrahim Karaoğlanoğlu, İyiniyet, Şadırvan │ Sultan Selim, Bestekar, Bulut, Buyruk, Buğu, Kağıthane Barbaros, Özveri │ Telsizler, Benek
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kelebek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Dilek, Evren, Destan, Çardak, Arkadaş, Halitpaşa, Doğansu, Zeytinlik, Akcan, Pınar, Sümer, Aktı, Emrah, Şehit Ayhan Arslan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Koray Karaca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Anadolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Halkalı Merkez, 1. Kestane, 1. Meltem, Abay, Arzu, Dolunay, Gök, Zeynebiye, Şengül
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İnönü, 1. Ay, 2. Dere, Akarsu, Ekşi, Nurten, Yaşardoğu
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İnönü, 1. Aydın, 1. Kubilay, 3. Yıldırım, Kars, Sami Paşa, Yıldıray
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kartaltepe, 1604 Çıkmaz, 2. Karadeniz, 2. Namık Kemal, 3. Mutlu, 5. Okul, 6. Mayıs
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dedepaşa, Reyhan, Nutuk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emre, Çakmak, Serhat, Kalecik, Kadir, Türker, Berat, Cefakar, Çağlar, Beyler, Çağlayan, Dağçileği
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mustafa Akyol
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menekşe, Selçuklu, Mustafa Akyol
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çaykara, Itır, Rıdvan, Türüt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Garipçe, Boran, Fehim, Garipçe, Narin Çıkmazı │ Rumelifeneri, Ahmet Şimşek, Ay, Begonya, Büyük Atatürk, Cuma, Erkan, Fener Sarmaşığı, Fenergülü, Fesleğen, Fevzi Çakmak, Gonca Feneri Çıkmazı, Hasan Ali Yücel Okulu, Huş, Kaktüs Çiçeği, Kale, Ketendere, Lalem, Lodos, Menderes Nehri
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Rumelifeneri, Orkide, Portakal Çiçeği, Rumeli Feneri Bilinmeyen, Rumeli Limanı, Rumeli Papatyası, Rumeli Zambak, Sancak, Sedef, Taka, Tekne, Türkeli Feneri, Yonca, Çiftlik, Öreke Kayalığı, İnönü, Muharebe, İsk.Ele., İstiklal
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Tarabya, Adalet Sitesi Yolu, Han Çayırı Yolu │ PTT Evleri
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Tarabya, Han Çayırı Yolu, Sanatçılar (Han Çayırı Yolu Sokak)
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hürriyet, Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca, Çaylı │ Kadıköy, Kadıköy │ Ortaköy, Fildişi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gamzeli, Babacan, Selvi, Gülşehir, Alıntaşı, Orhan Gazi, Saruhan, Kundura, Göltepe, Hayber, Kamacı, Cem Sultan, Nasihat, Menzil, Ova, Fulya, Belde, Çambaşı, Ebuzer, Elmalılı Hamdi, Turabi, Su Kenarı, Fıkıh, Varol, Bulut, Libas, Ayaz, Muhlis, Dinar, Kamil, Günyüzü, Özgür, Benli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Nisan, Neyzen, Zakkum, Melen Çıkmazı, Ramazan, Kılıçaslan, Ritim, Baraj Yolu, Şekerpare
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şalgamlı, Beşiroğlu, Mektup, Üstün, Cephe, Çağlar, Darıca, Tuzkaya, İslamoğlu, Coşkun, Cevher, Fırat, Gölet, Hikmet, Görüş, Ramazanoğlu, Tertip, Afgan, Hutbe, Maçka, Ermiş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cebeci, 2493, 2495, 2496, 2497, 2503, 2505, U
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet, Akşemsettin, Bosna, Fazilet, Safahat, Siteler Camii, Yeşil Adalılar, Öğretmenler
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hazerfan, Alper, Sarraf, Muşebak, Cengiz Topel, Lise Yolu, Postacı Hasan Uzun, Beyaz Akasya, Şehit Mustafa, Ilıca, Evliya Çelebi, Bosna, Adalar, Başöğretmen, Akkavak, Yakuplu, Anayurt, İsmail Dinçer, Figen, Dumlupınar, Şehit Ahmet, İlgi, Şile, Tülin, Park, Nostalji, Kara Ağaç, Kuzey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Aysel, Bozgoca, Tümay, Hamza, Erkan, Karacan, Karaca Ali Paşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Burçak, Eken, Çiviağzı, Şuayipli, Mezarlık, Soğullar, Baharyeli, Tevhid, Talha
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göçe, Sultan Selim, Melodi, Kocayemiş, Esentepe, Dere Yanı, Pınar Yanı, Harman Yolu, Kemer, Bağiçi, Bağyeli, Köygözü Altı, Bağyeri, Değirmen Kuyusu, Harman Altı, Köygözü, Ocak, Kum Ocağı, Sortullu, Yeşilkır, Bağyolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, 19 Mayıs, Al Karanfil, Ayhan Işık, Aşçılar, Celal Atik, Dr. Hüsnü İsmet Öztürk, Gül 1, Güven 1, Hamit Kaplan, Havva Hanım, Kilimci, Mehmetler, Mumcu, Nur, Pirinç, Saadet Hanım, Simge, Yaşar Doğu, Şeker, Şükrü Gülesin
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
22 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Muhtar Rıfat, Manastır Yolu, İremnur, Tarhan, Yasemin, Tunç, Bağcı, Karanfil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göknar, Bağlar, Mehir, Ahsen, Atlas, Hamidiye, Adıvar, Gürpınar, Filiz, Didem, Suna, Güvenç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Mandıra, Estergon
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çınarlı Cami, İskele Gazinosu, Kara, Çengelköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 14:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Derecik, Dere Kayığı, Çengelköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maltepe, Askeri Fırın, Davutpaşa Çifte Havuzlar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
