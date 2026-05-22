İstanbul barajlarındaki su miktarı 22 Mayıs itibarıyla 621,66 milyon metreküpe ulaştı. Dünkü artış son derece sınırlı kaldı, barajlar ne geriliyor ne de anlamlı biçimde yükseliyor.

Anadolu Yakası'ndaki üç büyük baraj yüzde 90'ın üzerinde seyrederken, Avrupa Yakası'nda tablo daha karmaşık olmayı sürdürüyor. T

erkos yüzde 59, Büyükçekmece yüzde 54, Sazlıdere yüzde 43 ve Istrancalar yüzde 33 ile sistemin belirgin olarak zayıf noktaları olmaya devam ediyor.

Uzmanların yaz öncesi güvenli eşik olarak çizdiği yüzde 70'in üzerinde bulunuyor olmak olumlu bir görünüm, ancak yeterli değil. Yüzde 80-90 bandına hala ciddi bir mesafe var. Geçen yıl bu tarihe kadar barajlarda biriken su yaklaşık 678,80 milyon metreküp düzeyindeydi; bu yıl söz konusu rakam 57,14 milyon metreküp daha düşük seyrediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (22 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %96,07

Darlık Barajı: %92,03

Elmalı Barajı: %96,04

Terkos Barajı: %59,61

Alibey Barajı: %66,17

Büyükçekmece Barajı: %54,84

Sazlıdere Barajı: %44,10

Istrancalar Barajı: %33,46

Kazandere Barajı: %56,12

Pabuçdere Barajı: %55,40

İSTANBUL BARAJLARI MAYIS AYINI NASIL KAPATACAK?

Ömerli, Darlık ve Elmalı'nın yüzde 90'ın üzerinde tutması genel ortalamayı makul görünür kılsa da İstanbul'un Avrupa yakasını besleyen barajların bu denli geride kalması, sistem bütünü için gerçek bir kırılganlık noktası.

Terkos Barajı kentin ana su kaynaklarından biri olarak şu anda yüzde 59'da. Büyükçekmece yüzde 54, Sazlıdere yüzde 44, Istrancalar ise yüzde 33'te. Yazın günlük tüketim 3,5 milyon metreküpü aştığında bu havzalardaki baskı doğrudan hissedilecek.

Mevcut aktif su miktarı yaklaşık 621 milyon metreküp. İstanbul'un günlük ortalama tüketimi yaklaşık 3 milyon metreküp olduğundan, Melen ve Yeşilçay desteği hesaba katılmadan bu stok yaklaşık 207 günlük su anlamına geliyor. Yazın tüketim artışı ve buharlaşma kayıpları göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın çok daha dar bir güvenlik marjını temsil ettiği görülüyor.

Geçen yılın aynı tarihiyle kıyaslandığında ise doluluk oranlarındaki fark belirgin. 2025'in bu döneminde barajlarda yaklaşık 678 milyon metreküp su bulunuyordu; bu yıl 622 milyon metreküple 57 milyon metreküp geride kalınıyor.

2025 de su kaynakları ve barajlar açısından iyi bir yıl değildi. İstanbul o yılın ikinci yarısında tarihinin en ağır kuraklık dönemlerinden birini yaşadı ve Aralık'ta doluluk yüzde 17,12'ye geriledi. Bu yılın başlangıç noktası geçen yıldan daha zayıf.

22 Mayıs bazında son 10 yılın su miktarlarına bakıldığında 2026'daki 621 milyon metreküp, 2023'ün rekor düşüğünün (429 milyon m³) çok üzerinde ama 2016-2022 aralığının büyük bölümündeki 650-750 milyon metreküp düzeyleriyle kıyaslandığındaysa açıkça geride.

Yazın nasıl geçeceği hem Melen'den gelecek transfere hem de Haziran'ın ilk haftasındaki yağış tablosuna bağlı.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul gibi kalabalık bir kentin su güvenliği doğrudan barajların doluluk düzeyine bağlı. Yaz aylarında tüketimin günlük 3,5 milyon metreküpü aştığı dönemlerde barajlardaki her yüzde birlik düşüş, milyonlarca kişiyi etkileyen bir risk anlamına geliyor. Doluluk oranları yalnızca bugünkü durumu değil, önümüzdeki aylara ait su bütçesini de şekillendiriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR, NE GÖSTERİR?

Bir barajda biriken suyun o barajın maksimum kapasitesine bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilen değer, doluluk oranını verir. Yağış, buharlaşma, tüketim ve mevsim koşullarına göre her gün değişen bu oran, büyük şehirlerde içme suyu planlamasının temel göstergesi olarak kullanılıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLIDIR?

Bir barajın rezervuarında biriken suyun tamamı şehre verilemez. Teknik ve fiziksel nedenlerle barajın dibinde kalan bölüm, yani ölü hacim, şebekeye aktarılamıyor. Toplam doluluk bu ölü hacmi de hesaba katarken aktif doluluk yalnızca gerçekten kullanılabilecek suyu gösteriyor. Su yönetimi açısından belirleyici olan her zaman aktif doluluk rakamıdır; toplam doluluk tek başına yanıltıcı bir tablo çizebilir.

İSTANBUL BARAJLARI İÇİN YAZ ÖNCESİ GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Su yönetimi uzmanları İstanbul'un yazı rahat geçirebilmesi için genel doluluk oranının yüzde 70'in üzerinde olmasını gerekli görüyor. Ancak bu eşik tek başına yetmiyor; kentin yıllık su tüketimi tüm barajların toplam kapasitesini aşıyor. Bu nedenle İstanbul zaten Melen ve Yeşilçay regülatörlerine yapısal olarak bağımlı. Yüzde 80-90 bandının altında kalmak, yaz tüketim zirvesinde ciddi baskı yaratabilir.

BARAJLARDAKİ SU AZALDIĞINDA NE OLUR?

Su seviyesi düştükçe etkiler kademeli biçimde ağırlaşır. İlk aşamada şebeke baskısı düşer, üst katlara su çıkmakta zorlanılır. Sonrasında gece saatlerinde ya da belirli ilçelerde planlı dönüşümlü kesintiler başlar. Kriz boyutuna ulaşıldığında tarımsal sulama kısıtlanır, hidroelektrik üretim azalır, gıda fiyatlarına yansımalar görülür. İstanbul Aralık 2025'te yüzde 17'ye gerilerken acil önlem tartışmaları gündeme gelmişti.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU NERELERE GİDİYOR?

İstanbul'un on barajı neredeyse yalnızca içme ve kullanma suyu amacıyla işletiliyor; tarımsal sulama ya da enerji üretimindeki payları ihmal edilebilir düzeyde. Ömerli Barajı Anadolu Yakası'nın omurgasını oluşturuyor; Terkos ve Büyükçekmece ise Avrupa Yakası'nın temel kaynakları arasında yer alıyor. Bu barajlardan çekilen su, İSKİ'ye bağlı arıtma tesislerinde işlendikten sonra şebekeye veriliyor.