Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de kesintiler devam ediyor

BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de kesintiler devam ediyor

22 Mayıs Cuma günü Bursa'nın 2 ilçesinde su kesintisi planlanıyor. Mustafakemalpaşa'da süregelen kanalizasyon çalışmaları kapsamında günlük 9, Nilüfer'de ise 8 saatlik kesinti uygulanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de kesintiler devam ediyor
Son Güncelleme:

22 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

22 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa'nın 2 ilçesinde 2 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  • Mustafakemalpaşa (1)
  • Nilüfer (1)
UEDAŞ kesinti listesini açıkladı: Bursa'da 62 kesinti 13 ilçeye dağıldıUEDAŞ kesinti listesini açıkladı: Bursa'da 62 kesinti 13 ilçeye dağıldı

22 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (günlük)
  • Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye – Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

22 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 19 Mayıs 2026 Pazartesi - 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat (günlük)
  • Konum: Özlüce ve civarı
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

22 MAYIS 2026 BURSA'DA KESİNTİ YAŞAMAYAN İLÇELER

  • Büyükorhan
  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Karacabey
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Osmangazi
  • Yenişehir
  • Yıldırım
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro