BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ve Nilüfer'de kesintiler devam ediyor
22 Mayıs Cuma günü Bursa'nın 2 ilçesinde su kesintisi planlanıyor. Mustafakemalpaşa'da süregelen kanalizasyon çalışmaları kapsamında günlük 9, Nilüfer'de ise 8 saatlik kesinti uygulanacak.
22 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
22 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa'nın 2 ilçesinde 2 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Mustafakemalpaşa (1)
- Nilüfer (1)
22 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (günlük)
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye – Muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
22 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
- Tarih: 19 Mayıs 2026 Pazartesi - 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat (günlük)
- Konum: Özlüce ve civarı
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
22 MAYIS 2026 BURSA'DA KESİNTİ YAŞAMAYAN İLÇELER
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Orhaneli
- Orhangazi
- Osmangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi