UEDAŞ kesinti listesini açıkladı: Bursa'da 62 kesinti 13 ilçeye dağıldı

2 Mayıs Cuma günü Bursa'nın 13 ilçesinde 62 elektrik kesintisi planlanıyor. En yoğun etkilenen ilçe 16 kesinti ile Harmancık oldu. Bazı mahallelerde kesinti 8 saate kadar uzayacak.

22 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa'nın 13 ilçesinde 62 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Büyükorhan (3)
  2. Gürsu (2)
  3. Harmancık (16)
  4. İnegöl (4)
  5. Kestel (1)
  6. Mudanya (2)
  7. Mustafakemalpaşa (13)
  8. Nilüfer (7)
  9. Orhaneli (1)
  10. Orhangazi (2)
  11. Osmangazi (1)
  12. Yenişehir (7)
  13. Yıldırım (3)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Gemlik
  • İznik
  • Karacabey
  • Keles
22 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükorhan

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Perçin, Perçin, Perçin10
  • Sebep: OG Hat Bakım

Büyükorhan

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Pınarköy, Pınarköy/3, Pınarköy
  • Sebep: OG Hat Bakım

Büyükorhan

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çeribaşı
  • Sebep: OG Hat Bakım

22 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gürsu

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 15:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Yenidoğan, Altıkardeş, Ebru, Ferah, Gün, Hakan, Kestane, Alim, Bağalan 6, Redif, İntikal, Fidan, Uysal, Oral, Burç, Nilüfer, Altın, Yazgan, Aktaş, Paşa, Kısakürek, Rüzgar, Buğday, Çömlekçi, Aydoğdu, Aksoy, Feryat, Atabey, Başarır, Çalışkan, Mektup, Eray, Harita, Şiir, Ramiz Yiğit, Gündoğdu, Yekcan, Birsen, Tepe, Anadolu, Düzey, Masal, Uludağ
  • Sebep: Ağaç Kesim

Gürsu

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 15:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Kurtuluş, Ferman
  • Sebep: Ağaç Kesim

22 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Gedikören, Naccalar, Koçpınar Mezrası, Orta, Sipahiler
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Balatdanişment, Balatdanişment/4, Balatdanişment
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Karaca, İshaklar
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Dedebali, Gölcük, Maraşatlar, Dedebali Merkez
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Dutluca, Koyak, Dutluca Merkez
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kepekdere, Albay Çetin
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Delicegüney, Delicegüney
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kışmanlar, Kışmanlar, Kışmanlar/1
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Bekdemirler, Bekdemirler
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kozluca, Kozluca
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Ilıcaksu, Ilıcaksu
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: İshaklar, İshaklar/19, İshaklar
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Gökçeler, Gökçeler Çınar
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Akpınar, Merkez, Merkez/11
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Alutca, Alutca
  • Sebep: ENH Bakım

Harmancık

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kocapınar, Kocapınar
  • Sebep: ENH Bakım

22 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Hamamlı, 4154., 4161., 4158., 4155., 4159., 4162., 4156., 4152., 4151., 4168., 4167., 4153., Hamamlı, 4173., 4163.
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kemalpaşa, Durak, Ahıska, Sülün
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mahmudiye, 2.Sırt Yolu-
  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akhisar, 175., 184., 195., 181., 193., Turgut Özal, 177., 183., 182., 194., 228., 226.
  • Sebep: Abone Bağlama

22 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kestel

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Gölcük, Gölcük Yukarı, Gölcük Bağlar, Dede Alanı, Su Deposu Yolu, Gölcük Erguvan, Uzun Yol, Mezarlık, Mandıra, Serap, Gölcük Bursa, Taşlı, Gölcük Meydan, Çaydamar, Çeşmebaşı, Hudede, Küllük, Demirci, Yenişehir, Gölcük Dik, Gölcük Okul
  • Sebep: ENH Bakım

22 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:30 - 15:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Dedeköy, Dedeköy 20., Dedeköy 9., Dedeköy 3., Dedeköy 16., Dedeköy 6., Dedeköy 13., Dedeköy 2., Dedeköy 12., Dedeköy 8., Dedeköy 18., Dedeköy 5., Dedeköy 4., Dedeköy 17., Dedeköy 7., 1.Dede, Dedeköy 1., Dedeköy 11.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Mudanya

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:30 - 15:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Hasköy
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

22 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Sünlük, Sünlük
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Züferbey, Balibey, Hacı Murat, İsmet Paşa, Ali Çavuş, Müslüm, Fabrika, Balibey Türbe, Çağlar, Karaibik, Tunalı, Ahat Ali, Çarşı, Gürcü Mehmet, Uslu, Ethem Efendi, Şıhcafer, Hüsnübey, Aşık Halil, Remzi Oğuz, Zincirlikuyu, Sayıt, Güzel, Sezen, Necat Uğur, Şehit Engin Baydar, Mescit
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Orta, Nalbant, Aladağ, Ali Çavuş, Yener, Malseven, Rıdvan Hüseyin, Kolcu, Sedde, Gündoğdu, Kamburoğlu, Sarmaşık, Güzel, Cemal Tosun, Eski Bursa, Panayır, Gürcü Mehmet, Karaoğlan, Hacı Murat, Ethem Efendi, Hasan Hüseyin, Lofçaali, Irgatlı
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yenidere, Dıramalı, Sedde, Sakinler, Dere, Karahasan, Burmalı, Bağlantı Yolu, Dere Yolu Sed Boyu
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Dere, Dere Yolu Sed Boyu, Battalgazi, Ademoğlu, Atillahan, Heybeli, Hacı Halil, Karahasan, Dere, Önder, İsmail, Bağdatyolu, Aydınevler, Karaoğlan, Meclis, İsmet Paşa
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Lalaşahin, Set Boyu, Kazasker, Hacı Emin, Uzgurlu, Hamam
  • Sebep: OG Hat Bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Çiviliçam, Çiviliçam
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Tatkavaklı, 39, Tatkavaklı Çalışkan, Atatürk
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Barış, 104 Nolu, Prof.Dr.Namık Ayvalıoğlu, Atatürk
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 21:00 - 22:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Cumhuriyet, 14 Eylül
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 22:00 - 23:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Yalıntaş, 62., 69., 66., 67., 63., 71., 11., 55., 64., Devecikonak (İstiklal), 60., Yalıntaş Mustafakemalpaşa
  • Sebep: Abone Bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 23:00 - 23:59 │ Süre: 59 dakika
  • Konum: Demireli, Demireli
  • Sebep: Abone Bağlama

22 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Kayapa, Necip Fazıl, 145.(530)
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Fethiye, Huzur
  • Sebep: Abone Bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 19 Mayıs, Tekin
  • Sebep: SDK Deplase

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Tahtalı, 536.İsimsiz, 3.(460)
  • Sebep: AG Direk Deplase

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: 30 Ağustos Zafer
  • Sebep: AG Direk Deplase

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ürünlü
  • Sebep: AG Direk Deplase

Nilüfer

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Kızılcıklı, Tuğrul, Osmangazi(600)
  • Sebep: Abone Bağlama

22 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhaneli

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Nalınlar, Nalınlar
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

22 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Yenisölöz, Ayazma
  • Sebep: Talep Açma - Kesme

Orhangazi

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Bayırköy
  • Sebep: ENH Bakım

22 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Bağlı, 4.Gündoğdu, Bağlı Cumhuriyet, Bayramönü, 12.Çelik, Bağlı, Kalyoncu, 3.Pamuk, 1.Portakal, 2.Kılıçlar, 11.Başaran, 1.Efendi, 6.Alan, 11.Sevinç, Bağlı., 18.Menekşe, 4.Arslan, Gölbaşı, 33.Yıldız, Duaçınar, Kırma, 1.Kolay
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

22 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Selimiye, Selimiye
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kıblepınar, Kıblepınar
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Burcun, Burcun
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Yeniköy, Yeniköy
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Fethiye, Fethiye
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Toprakocak
  • Sebep: ENH Bakım

Yenişehir

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 12:00 - 19:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Paşayayla, Paşayayla
  • Sebep: ENH Bakım

22 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Baruthane, 2.Kuyulu, 1.Sinan, 2.Avcı, 1.Karpuzcu, 2.Yonca
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Yıldırım

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 14:00 - 15:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: İsabey, 2.Aysun, Gökçeler, 3.İnci, 3.Aytaç, 4.Aslı, Palmiye, Durmaz, Güneş, Taç, Harput, 2.Alim
  • Sebep: Ağaç Kesim

Yıldırım

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Karapınar, B151., 153/1., B153., 153/2., 22.
  • Sebep: Abone Bağlama
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
