ASKİ duyurdu: Yenimahalle'de kesinti için çalışmalar devam ediyor

22 Mayıs Cuma günü Ankara'nın 4 ilçesinde 5 su kesintisi planlanıyor. En uzun kesinti Yenimahalle'de sürüyor; Akyurt'ta 6, Gölbaşı'nda 5, Ayaş'ta 4,5 saatlik kesintiler de gün içinde etkili olacak.

22 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

22 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara'nın 4 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Akyurt (1)
  2. Ayaş (1)
  3. Gölbaşı (2)
  4. Yenimahalle (1)
22 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Yeşiltepe – Ezgi Caddesi
  • Sebep: Müteahhit bağlantısı esnasında içme suyu şebeke hattında oluşan arıza

22 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Yağmurdede
  • Sebep: Dağıtım şebeke hattına vantuz kurulumu

22 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Taşpınar – 2853 Sokak
  • Sebep: 160'lık içme suyu hattında branşman bağlantısı

Gölbaşı

  • Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: İncek – Görgülü Sokak
  • Sebep: 160'lık içme suyu hattında branşman bağlantısı

22 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Çarşamba - 22 Mayıs 2026 Cuma
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 31 saat
  • Konum: Yeşilevler – Selçuklu Caddesi │ Yukarı YahyalarSerhatİvedikköyİvedik OSB – 1333 Cadde ve civarı │ İvedik ASKİ Lojmanları
  • Sebep: Ø1600 hat imalatı çalışmasında Ø500'lük branşman alma çalışması

22 MAYIS 2026 ANKARA'DA SU KESİNTİSİ BULUNMAYAN İLÇELER:

  • Altındağ
  • Bala
  • Beypazarı
  • Çamlıdere
  • Çankaya
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Güdül
  • Haymana
  • Kahramankazan
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
