ASKİ duyurdu: Yenimahalle'de kesinti için çalışmalar devam ediyor
22 Mayıs Cuma günü Ankara'nın 4 ilçesinde 5 su kesintisi planlanıyor. En uzun kesinti Yenimahalle'de sürüyor; Akyurt'ta 6, Gölbaşı'nda 5, Ayaş'ta 4,5 saatlik kesintiler de gün içinde etkili olacak.
22 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
22 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara'nın 4 ilçesinde 5 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Akyurt (1)
- Ayaş (1)
- Gölbaşı (2)
- Yenimahalle (1)
22 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yeşiltepe – Ezgi Caddesi
- Sebep: Müteahhit bağlantısı esnasında içme suyu şebeke hattında oluşan arıza
22 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Yağmurdede
- Sebep: Dağıtım şebeke hattına vantuz kurulumu
22 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Taşpınar – 2853 Sokak
- Sebep: 160'lık içme suyu hattında branşman bağlantısı
Gölbaşı
- Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: İncek – Görgülü Sokak
- Sebep: 160'lık içme suyu hattında branşman bağlantısı
22 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Çarşamba - 22 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 31 saat
- Konum: Yeşilevler – Selçuklu Caddesi │ Yukarı Yahyalar │ Serhat │ İvedikköy │ İvedik OSB – 1333 Cadde ve civarı │ İvedik ASKİ Lojmanları
- Sebep: Ø1600 hat imalatı çalışmasında Ø500'lük branşman alma çalışması
22 MAYIS 2026 ANKARA'DA SU KESİNTİSİ BULUNMAYAN İLÇELER:
- Altındağ
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Sincan
- Şereflikoçhisar
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi