Ankara barajlarındaki doluluk oranı istikrarlı yükselişini sürdürüyor. ASKİ'nin 21 Mayıs Perşembe günü açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 46,41, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 40,17 seviyesine ulaştı. Bir önceki gün toplam yüzde 46,28, aktif yüzde 40,02 olan rakamlar, 0,13 ve 0,15 puanlık artışlarla bir adım daha ilerledi.

Barajlardaki toplam su miktarı 675 milyon metreküpe çıktı. Aktif kullanılabilir su ise 523 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı tarihinde barajlarda 438 milyon metreküp su bulunuyordu ve aktif su sadece 249 milyon metreküple sınırlıydı. Bir yıllık fark, toplam suda 237 milyon metreküp, aktif suda ise 274 milyon metreküplük bir artışa karşılık geliyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (22 MAYIS 2026)

Çamlıdere Barajı: %40,64

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %82,99

Eğrekkaya Barajı: %80,99

Çubuk 2 Barajı: %71,02

Kavşakkaya Barajı: %69,44

Kurtboğazı Barajı: %32,22

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

Kaskad sistemin üst basamaklarında Akyar ve Eğrekkaya yüzde 80'in üzerinde seyrederken, aşağı havzadaki Kurtboğazı henüz yüzde 32'de kalıyor. Türkşerefli yüzde 5,20 ile sistemin en zayıf halkası olmaya devam ediyor.

ÇAMLIDERE YÜZDE 50'NİN ALTINDA AMA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ankara barajlarındaki genel toparlanma sevindirici olmakla birlikte, kentin su güvenliğini belirleyen asıl gösterge Çamlıdere'nin seyri. Toplam 1 milyar 108 milyon metreküplük kapasitesiyle Ankara'nın su sisteminin omurgasını oluşturan Çamlıdere, 21 Mayıs itibarıyla yüzde 40,64 doluluğa ulaştı. Bu, bir önceki güne göre küçük ama kararlı bir artış. Bununla birlikte yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandına hala yaklaşık 10 puanlık bir mesafe bulunuyor.

ASKİ'nin açıklamasına göre 21 Mayıs'ta Ankara'ya toplam 1 milyon 342 bin metreküp su verildi. Bu suyun 511 bin metreküpü Çamlıdere'den, 407 bin metreküpü Kurtboğazı'ndan, 305 bin metreküpü ise Kesikköprü'den çekildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı olan 523 milyon metreküp günlük tüketime bölündüğünde, Ankara'nın yaklaşık 390 günlük su rezervi olduğu görülüyor. Geçen yıl bu rakam sadece 179 gün civarındaydı.

Mayıs ayının barajlara taşıdığı su miktarı da geçen yılı çoktan aştı. 2025'in tamamında mayıs ayında barajlara 34,8 milyon metreküp su gelmişti. 2026'da ise ayın 21'inde bu rakam 86,8 milyon metreküpe ulaşarak geçen mayısın 2,5 katını geçti.

Yılın başından bu yana barajlara gelen toplam su miktarı ise 651 milyon metreküpü aşıyor; 2025'in ocak-mayıs döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı.

Kesikköprü'nün yüzde 100 dolulukla dikkat çekmesi alışıldık bir görüntü. Kızılırmak üzerindeki bu baraj, arkasında 6 milyar metreküplük Hirfanlı Barajı bulunduğu için neredeyse her zaman tam kapasitede çalışıyorç.

Kaskad yapıda Akyar ve Eğrekkaya'nın yüzde 80'in üzerinde olması, aşağı havzaya su aktarımının sürdüğünü gösteriyor. Ancak Kurtboğazı'nın yüzde 32'de kalması, kaskad sistemde suyun alt basamaklara ulaşmasının zaman aldığına işaret ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Başkentin su güvenliği doğrudan baraj doluluk oranlarıyla şekilleniyor. Ankara'nın 9 barajdan oluşan kaskad sistemi, birbirini besleyen yapısıyla tek bir barajdaki düşüşün zincirleme etki yaratabileceği bir mekanizmaya sahip. Doluluk oranları yalnızca bugünkü su stoğunu değil, yaz boyunca kentin ne kadar rahat su kullanabileceğini de belirliyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE İFADE EDER?

Bir barajdaki mevcut su hacminin o barajın azami kapasitesine oranı, yüzde cinsinden doluluk oranını oluşturuyor. Yağışa, mevsimsel koşullara, tüketime ve buharlaşmaya bağlı olarak bu değer günlük olarak değişiyor. Ankara gibi milyonluk nüfuslu kentlerde içme suyu planlamasının en temel referansı olarak takip ediliyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN FARKLI?

Barajlardaki suyun tamamı kentsel kullanıma verilebilir değil. Barajın dip kısmında kalan ve fiziksel yapı nedeniyle çekilemeyen su, ölü hacim olarak adlandırılıyor. Toplam doluluk bu ölü hacmi de içerirken, aktif doluluk yalnızca gerçekten musluklara ulaştırılabilecek suyu gösteriyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 46,41 iken aktif doluluk yüzde 40,17 seviyesinde; aradaki yaklaşık 6 puanlık fark ölü hacimden kaynaklanıyor.

ANKARA BARAJLARINDA GÜVENLİ EŞİK YÜZDE KAÇTIR?

Ankara'da toplam doluluk için yüzde 30 kritik eşik olarak kabul ediliyor. Aktif dolulukta ise yüzde 20'nin altına düşülmesi alarm bölgesi sayılıyor. Yaz öncesinde toplam doluluk oranının yüzde 40 ile 50 arasına çıkması hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık su ihtiyacının yaklaşık 3 katı olduğundan yüzdeler düşük görünse de mutlak su miktarı aslında önemli bir stoku temsil edebiliyor. Yine de bu durum yanıltıcı bir güven oluşturmamalı; asıl belirleyici olan aktif kullanılabilir su.

BARAJ DOLULUK ORANI DÜŞERSE ANKARA'DA NELER YAŞANIR?

Su azaldıkça etkiler kademe kademe ağırlaşıyor. Önce şebekedeki baskı düşüyor, üst katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor. Ardından gece saatlerinde ya da belirli bölgelerde planlı kesintiler devreye giriyor. Aktif doluluk yüzde 20'nin altına indiğinde alarm aşamasına geçiliyor. Ankara bu sınavı 2025 Aralık'ında yakından tanıdı; aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerilemiş, fiilen tükenme noktasına gelunmişti.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara'nın barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlıyor. Kesikköprü Barajı bunun istisnası; Kızılırmak üzerindeki bu yapı aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de mevcut. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü omuzlayan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan Ankaralıların musluklarına veriliyor.