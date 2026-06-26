21 yaşındaki Songül'ü kaçıranlar kuzeni çıktı! Evinin önünde alıkonulmuştu Yalova'ya götürmüşler

Bursa'da iş çıkışı evine giderken kaçırılan 21 yaşındaki Songül Ardil'i kaçıran kişilerin kuzenleri olduğu ortaya çıktı. Yalova'ya götürülen genç kadın, kaçıranlar tarafından bir süre sonra serbest bırakıldı. Emniyette ifadesi alınan Ardil, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İş çıkışında servis aracıyla evine gelen Songül Ardil, evine yaklaşık 10 metre kala yanına yaklaşan 3 kişinin saldırısına uğradı. Daha sonra şüphelilerin, Ardil'in teyzesinin çocukları Davut Ö. ve Davut Ö. ile yanlarındaki bir kişi olduğu belirlendi.

Genç kadını zorla otomobile bindirmeye çalışan şüphelilere, olay sırasında yanında bulunan ablası Zeynep Ardil engel olmak istedi. Ancak saldırganlar, Zeynep Ardil'i de darbederek etkisiz hâle getirdi. Çevredeki çığlıklara aldırış etmeyen şüpheliler, Songül Ardil'i araca bindirerek olay yerinden kaçtı.

BURSA'DAN YALOVA'YA KAÇIRDILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, aile emniyete giderek şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Songül Ardil'in Yalova'ya götürüldüğü belirlendi.

Bir süre sonra şüpheliler tarafından serbest bırakılan Ardil, emniyete giderek ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)