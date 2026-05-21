İZSU'dan 30 mahalleye uyarı: 5 saat boyunca gelmeyecek
İzmir'de bugün 11 ilçede 30 mahallede su kesintisi yaşanacak. Ödemiş'te elektrik arızası nedeniyle kesinti 5 saate uzarken Karabağlar'da şebeke iyileştirme çalışması 11 Haziran'a kadar her gün 3 saat sürecek.
21 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
21 Mayıs 2026 Perşembe günü İzmir’in 11 ilçesinde 30 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Korutürk │ Onur
- Sebep: Branşman Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:45 - 11:45 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kazımdirik, Süvari Cd.
- Sebep: Branşman Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:42 - 10:42 │ Süre: 1 saat
- Konum: Aydınlıkevler, 6781 Sokak No:6
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:51 - 12:51 │ Süre: 2 saat
- Konum: Barış │ Günaltay │ Kibar │ Selvili, 4771 Sokak, 27
- Sebep: Ana Boru Arızası
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 11 Haziran 2026 Perşembe (28 iş günü, pazar günleri, arefe ve Kurban Bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: İçme Suyu Şebekesi İyileştirme Çalışması
21 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:03 - 11:03 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çınartepe, Dicle Cd.
- Sebep: Ana Boru Arızası
Konak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ferahlı │ Mehmet Akif │ Saygı │ Ulubatlı │ Yavuz Selim, Adalet 29
- Sebep: Müteahhit Çalışması
Konak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:05 - 12:05 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alsancak, 1456 Sokak, 30
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Oğlananası Atatürk │ Oğlananası Cumhuriyet
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Karadoğan │ Karakova │ Kayaköy │ Seyrekli
- Sebep: Elektrik Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Camikebir │ Çolak │ İbrahim Bey, 86 Sokak
- Sebep: Bağlantı Çalışması
21 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:18 - 12:18 │ Süre: 2 saat
- Konum: Acarlar
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:45 - 11:45 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mehmetler
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:37 - 12:37 │ Süre: 3 saat
- Konum: Camiatik │ Yelaltı │ Yeni
- Sebep: Ana Boru Arızası
21 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.