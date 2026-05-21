İZSU'nun 21 Mayıs verilerine göre İzmir barajlarında toparlanma sürüyor. Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 54,59'a yükselirken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 14,85'te kalmıştı. Gördes'te aktif doluluk yüzde 41,36'ya ulaştı; geçen yıl aynı tarihte bu barajda sadece yüzde 4,31 oranında su vardı. Ürkmez ve Balçova ise yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor.

Geçen yaz 6 ay boyunca gece su kesintileriyle boğuşan İzmir, bu yıl bambaşka bir tabloyla mayıs sonuna yaklaşıyor. İZSU'nun son verilerine göre İzmir baraj doluluk oranları, 2025'in aynı dönemiyle kıyaslanamayacak kadar güçlü bir konumda.

Kentin su ihtiyacının yüzde 44'ünü tek başına karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk yüzde 54,59 olarak ölçüldü. Geçen yılın 21 Mayıs'ında Tahtalı'daki aktif doluluk yüzde 14,85 seviyesindeydi. Bu yılki doluluk oranı geçen yılın yaklaşık 3,7 katına ulaştı.

Tahtalı'da şu an 156,7 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yılın aynı tarihinde bu miktar sadece 42,6 milyon metreküptü. Bu 114 milyon metreküplük fark, İzmir'in günlük tüketimiyle hesaplandığında yaklaşık 163 günlük ek su anlamına geliyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (21 MAYIS 2026)

Tahtalı Barajı: %54,59

Balçova Barajı: %93,90

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,36

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %75,93

Balçova ve Ürkmez yüzde 90'ın üzerindeki oranlarıyla dikkat çekiyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 75,93 ile Çeşme yarımadasının yaz sezonu öncesinde rahatlatıcı bir seviyeye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Alaçatı'daki aktif doluluk sadece yüzde 14,56'ydı.

2025'TE KABUS, 2026'DA GÜVENCEYE DÖNDÜ

İzmir baraj doluluk oranlarındaki en çarpıcı veri, geçen yılla aradaki uçurum. Beş barajın tamamında bu yılki oranlar geçen yılın çok üzerinde seyrediyor. Tahtalı'da 3,7 kat, Balçova'da 2,2 kat, Ürkmez'de 3,8 kat, Gördes'te 9,6 kat, Alaçatı'da ise 5,2 kat artış var.

2025'te Tahtalı Barajı yaz boyunca erimişti. Ağustos'ta tek haneli seviyelere inmiş, Aralık sonunda yüzde 0,13'e kadar düşerek fiilen tükenmişti. O süreçte 13 ilçede 6 ay boyunca gece 23:00-05:00 arası su kesintileri uygulanmıştı.

Bu yıl Tahtalı'daki 156,7 milyon metreküplük kullanılabilir su, kentin günlük tüketimine bölündüğünde yaklaşık 224 günlük rezerve karşılık geliyor. Tüm barajlardaki toplam kullanılabilir su ise 364,6 milyon metreküpe ulaşıyor; bu da kabaca 521 günlük, yani yaklaşık 1 yıl 5 aylık su güvencesi anlamına geliyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam kullanılabilir su sadece 72 milyon metreküptü.

Ancak Tahtalı'nın yüzde 54,59'u, kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 50'nin yalnızca 4,6 puan üzerinde. Geçen yazın deneyimi gösterdi ki Tahtalı yaz aylarında günde yaklaşık 1 milyon metreküp su kaybedebiliyor. Buharlaşma ve artan tüketim bir arada değerlendirildiğinde, yaz sonuna kadar bu marjın erimesi ihtimali hala göz ardı edilemez.

Gördes'in yüzde 41,36'sı da büyük kapasite sayesinde ciddi bir su hacmi barındırsa da, geçmiş yıllarda bu barajın yaz sonu ve sonbaharda hızla kuruduğu unutulmamalı.

BARAJ DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Bir barajın ne kadar su tuttuğunu gösteren yüzdelik değer, doluluk oranı olarak adlandırılıyor. Mevcut su hacmi barajın toplam kapasitesine bölünüp yüzle çarpıldığında ortaya çıkan bu rakam, yağışlar, buharlaşma, şehrin su tüketimi ve mevsimsel koşullara göre her gün değişiyor. İzmir gibi büyük şehirlerde içme suyu arzını planlamanın en temel aracı olarak kabul ediliyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DÜŞÜK KALIR?

Barajlardaki suyun tamamı musluklardan akıtılabilecek su değil. Barajın dip kısmında kalan ve fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye verilemeyecek suya ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu ölü hacmi de sayarken, aktif doluluk sadece gerçekten çekilip kullanılabilecek kısmı ölçüyor. İzmir'de İZSU verileri aktif doluluk üzerinden paylaşılıyor, bu da kentin gerçek su durumunu daha doğru yansıtıyor.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda uzmanlar yüzde 50'yi kritik eşik olarak çiziyor. Bu seviyenin altına düşüldüğünde yaz boyunca su yönetiminin zorlaştığı ifade ediliyor. 2025 deneyimi bunu acı biçimde kanıtladı: Tahtalı Ağustos başında tek haneli seviyelere indi ve 6 aylık gece kesintileri uygulandı. Balçova ve Ürkmez gibi küçük barajlar yüzde 100'e çıksa bile toplam kapasiteleri sınırlı olduğu için sistemi tek başlarına taşıyamıyorlar; İzmir'in kaderini belirleyen her zaman Tahtalı'nın seyri.

BARAJ SULARI AZALDIĞINDA NELER OLUR?

Doluluk oranları düştükçe sırasıyla su baskısında azalma, gece kesintileri, tarımsal sulama kısıtlamaları ve gıda fiyatlarında yükseliş gündeme geliyor. İzmir 2025'te bunların tamamını yaşadı: Tahtalı yüzde 10'un altına inince Ağustos'ta gece kesintileri başladı, Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı onarılıp devreye alındı ve yer altı kuyuları yenilendi. Bu olağanüstü önlemlerle kentin su ihtiyacının yüzde 28'i karşılanabilmişti.

İZMİR BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA DEĞERLENDİRİLİYOR?

Tahtalı, İzmir'in içme suyunun yaklaşık yüzde 44'ünü tek başına karşılıyor. Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine su veren bu baraj, kentin omurgası konumunda. Gördes ve Balçova da içme suyu amaçlı çalışıyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise Çeşme yarımadasına hem içme suyu hem sulama suyu sağlıyor; yaz turizm sezonunda yarımadanın nüfusu 3-4 katına çıktığından bu barajın doluluk oranı ayrı bir kritik öneme sahip.