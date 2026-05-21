BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın İstanbul kesinti takvimi açıklandı

İstanbul'da bugün 33 ilçede 84 elektrik kesintisi yaşanacak. Sarıyer ve Sultangazi'de kesintiler 9 saate ulaşırken Şile, Beykoz ve Şişli'de de uzun süreli kesintiler planlanıyor.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

21 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul’un 33 ilçesinde 84 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arnavutköy

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Hadımköy, Cahit Sıtkı Tarancı, Mevlana, Şebeke
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Boyalık, Durusu Park, Söğütlü
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Cihangir, Fırat, Kalem, Kirazlı
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Avcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez, Kasapoğlu, Katip Ahmet, Taksi, Talimhane
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Avcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez, Afacan
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bağcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Göztepe, İnönü
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bağcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Göztepe, 2398, İnönü │ Mahmutbey, Soğuksu, İnönü
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bağcılar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Mahmutbey, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, Soğuksu, İnönü
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bahçelievler

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Burçak, Ceylan, Kaya 3, Molla, Sönmez
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Bahçelievler, Fuatpaşa, Hurmalı, Talatpaşa, Ziyapaşa, İsmailpaşa, Şevket Dağ
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Hürriyet, Ahmet Yesevi, İkizler
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Zafer, Ahmet Yesevi, Cumhuriyet, Türkbeyi
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başakşehir

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Başakşehir, Anafartalar
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayrampaşa

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kartaltepe, 50. Yıl, Nazif Efendi, İrem │ Kocatepe, 50. Yıl
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bayrampaşa

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Kartaltepe, Cem, Fatih, Güven, Osman Paşa, Yar, Çukurova
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beykoz

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Dinç, Ekol, Dakik, Fıkra, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Maşatlık, Akat
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: Pervane Çıkmazı, Serengeti, Ayvacık
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Gezi, Bilge Çıkmazı, Dik Yokuş, Yenişehir Çıkmazı, Derviş Çıkmazı, Bingöl, Mor Çıkmazı, Sudeposu, Saffet Çıkmazı, İhtiyat, Mektup, Sultan Aziz, Hazreti Yuşa
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Gürpınar, Amber, Filiz, Galip Esmer, Gaye, Gündüz, Işık, Kumsal, Kuğu, Namık Kemal, Pekmez, Seray, Şafak, Şenol
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Beylikdüzü

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Sahil, II. Beyazıt
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Ahmediye, Ahmediye-Bahşayiş, Çatalca Yolu
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Büyükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Güzelce, Esinel, Hasan, Kavaklıkent, Serap, Yaşar, Yoğurthane
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çatalca

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Bahşayiş, Aksaray, Atabey, Cemahir, Dağ Çileği, Feyzullah, Kuruçeşme, Sütçü Pınar, Çamlıktepe, Çanakkale, Çağrıbey, Çınarlar, Çotanak, Çiçektepe, İzzettin
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Başak
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Çatalca

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kaleiçi, Gökçeali, Hanice, Öztürk Çıkmazı, Şair Necmettin Halil Onan
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kaleiçi, Asaf, Hanice, Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç, Kıran, Kızılca │ İnceğiz, Mera Çıkmazı
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Örcünlü, Başkomutan, Erdoğan, Eski Edirne Asfaltı
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çekmeköy

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Ömerli
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenler

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Oruçreis
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Akevler, 1069
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eyüpsultan

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Göktürk Merkez, 1. Yurt, Bacaderesi, Çamlık, İstanbul
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Eyüpsultan

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Düğmeciler, Akasya, Ayten, İnan │ Rami Cuma, Topçular Değirmeni
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Eyüpsultan

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Göktürk Merkez, Başdere, Göktürk, Hacı Ahmet, Meriç
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Eyüpsultan

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Çırçır, Dönmez
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Cerrahpaşa, Koca Mustafapaşa │ Koca Mustafapaşa, Koca Mustafapaşa
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Fatih

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yedikule, Hacı Manav
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güngören

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Güven, Sarmaşık, Taşlık, Zeytinlik
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Güngören

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Mareşal Çakmak, Cem Sultan, Ceylan, Civelek, Mehtap, Mercan, Mızrak, Ortaç, Soğanlı, Sultan, Çimen
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Güngören

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Akıncılar, Akdeniz, Ayvacık, Orhan, Salcı, Yavuz, Şair, Şair Nedim Çıkmazı │ Mareşal Çakmak, Ayvacık, Azak, Ceylan, Mahmudiye, Mercan, Mızrak, Murat, Mustafa, Orhan, Ortaç, Posta, Öğretici
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Güngören

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Güneştepe, Bağlar, Mehmet Akif, Nurel, Soylu, Yeşiltepe, Özalp, Özgür │ Merkez, Bağlar, Mecit, Soğanlı, Tayfun, Çökünlü, İkbal
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Güngören

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Güven, Menderes, Seramik, Taşlık, Yücel
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Bağdat, Ayşeçavuş, Müzeyyen, Kitapçı, Öncü, Çamlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kağıthane

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Seyrantepe, Asaf, Binnur, Can, Cesur, Cevahir, Cevher, Cihad, Cihan, Cihangir, Civan, Doğan, Dönence, Dilek, Ecrin, Kağıthane Barbaros, Murat, Nato, Oğuzeli, Site, Yayıncılar, Yıldız, Zühre, Çalışkan, Çamlıbel, Çamözü, Çardak, Çarıkçı, Çarıkçı Çıkmazı, Çavdar, Çağdaş, Çelikay, Çınarlı, İbni Sina, İbrahim Karaoğlanoğlu
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Kağıthane

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez, Bahtiyar, Belgin, Limon, Uğur │ Çağlayan, Bahar, Bahtiyar, Birol, Cami, Limon, Neşe, Rümeysa, Sevinç, Uygun, Yayla, Yeliz, Yıldızhan, İlkay
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Kağıthane

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 23:00 - 03:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Sultan Selim, Eski Büyükdere, Sultan Selim
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Anadolu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kartal

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Yayla, Aydın, Enginler, Öğretmenler, Ozan, Şirin, Uyan, Gök
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kartal

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Anadolu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Küçükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Dr. Sadık Ahmet
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Küçükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Cumhuriyet, 1. Nar, Üzüm
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Küçükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Fulya, Çınar
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Küçükçekmece

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Cumhuriyet, 1. Karanfil, Akkavak
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Maltepe

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Kocatepe, Eflatun, Ortancalı, Gülyolcu Çıkmazı, Kızılca, Feyzullah, Nevin, Taşlı, Şehit Mustafa Dündar, Faikbey, Balözü Çıkmazı, Sümbül, Gülyolu, İnönü
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Cumhuriyet
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pendik

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Aydos, Nene Hatun
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pendik

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Berkay, Çimen
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Pendik

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ankara
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Anıt, Canlı, Kanaryam, Talip, Üzümlü, Saadet, Medeni, Talih, Farabi, Açangül, Saydam, Çalıkuşu, Müstesna, Sancaklı, Irmak, Şölen, Mertler, Sağlam, Şenlik, Asmalı, Yakup, Müze, Mesut, PTT
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sancaktepe

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
  • Konum: Ceylan, Ara, Özöztürk, Name, Karayel, Vurgun, Halilbey, Bozkuş, Merter, Bulut, Gülce, Karanfil, Nur, Ekin, Hasat, Yayla, Sümer, Osmangazi, Çiftlik, Fırat, Palamutdere, Dilim
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sarıyer

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Ayazağa
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sarıyer

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Ayazağa, Ayazağa Cendere, Mimar Sinan │ Huzur, Ayazağa Cendere
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sarıyer

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Ayazağa, Kemerburgaz, Mimar Sinan
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sarıyer

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Zekeriyaköy
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Silivri

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Hürriyet, Portakal Çıkmazı, Seher, Soylu, Terzi, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Silivri

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Hürriyet, 23 Nisan, 610, Afacan, Ahenk, Alinteri, Asma Çıkmazı, Ballıca, Bayır, Bağcan, Başaran, Berrak Selen, Beykoz, Boran, Buğrahan, Celil, Deren, Enes, Flamingo, Firdevs, Görgülü, Gözlem, Gülbaba, Gülbahçe, Günyamaç Çıkmazı, Güniz, Güzelbahçe, Haşmet, Hutbe, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Kırlar, Köse, Malta Çıkmazı, Oyaçiçeği
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Silivri

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kavaklı, 600, Alan, Beykoz, Bilgehan, Bindoğan, Dalkıran, Durusu, Edebiyat, Gökkuşağı Çıkmazı, Gülbahçe, Güleç, Karasu, Kavaklı, Marifet, Mine, Nurhak, Petunya, Pusula, Rezene Çıkmazı, Yapıt Çıkmazı, Yazgı, Yazlık, Yemci, Yemin, Yordam, Zencefil Çıkmazı, Zerdalı, Çetince, Çınarcık, İhya, İstiklal
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Silivri

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Ortaköy, Büyükosman, Harbiye, Kavaklı, Küçükselvi, Lamibey, Mera, Millet Bahçe, Niğbolu, Oyunbozan, Salihbey, Topkara, Yeşilbahçe │ Selimpaşa, 6177, 6178, 6181, 6196, Güller
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultanbeyli

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Küçük, Dürüst, Süreyya Paşa, Mimar Sinan, Pala, Reyhanoğlu, Ferhat, Gülhatmi, Gülbağı, Müfreze, Günebakan
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sultangazi

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 50. Yıl, 2197, 2198, D, E
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sultangazi

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: Cebeci, 1. Cebeci, 2461, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2479, 2539, 2540, S, T, U
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sultangazi

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: İsmetpaşa, 134, 136, 69, Ordu
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Sultangazi

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Cumhuriyet, Akşemsettin, Bosna, Yakamoz
  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Ayaz, Karamandere, Evrim, Nebi, Karaahmet
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Aras, Sunaylı, Sezgi, Yaylalı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
  • Konum: Mezarlık Altı, Elvan, Ağaç, Armutlu, Akan Dere, Çınarcık, Sezeroğlu, Meriç, Ağaçdere, Özdemirler, Yazımanayır
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kışla, Sofular, Işıl, Melodi, Osmanköy, Seyyah, Ubeyli
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Duyarlı (Sarıkavak), Erkam, Denizhan, Damlacık, Coşkundere, Belen, Duyarlı, Değirmenci
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ahmetli, Sedir, Köşk, Sevinç, Köseoğlu, Gamlı, Sabır, Özlenen, Gurbet
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şişli

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs, 19 Mayıs, Aslanyurt, Beste, Binbaşı Refik, Celal Atik, Dere, Dr. Hüsnü İsmet Öztürk, Dr. Şevketbey, Etfal Hastanesi, Gazi Berkay, Halaskargazi, Hamit Kaplan, Havva Hanım, Hilal 1, Karacaoğlan, Küçük, Küçük Bahçe, Merdivenli, Mersinli Ahmet, Miralay Kazımbey, Operatör Raifbey, Samanyolu, Tayyareci Cemal, Uğur Böceği, Yaşar Doğu, Yeni İlhan, Çoruh, Şerife Bacı
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Şişli

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Merkez, Halaskargazi │ Meşrutiyet, Dere, Halaskargazi, Küçük Bahçe, Samanyolu
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Bağdat, Bora, 100. Yıl, Tayfun, Şengül, Paşa, Sevindik, Emek, Gonca
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ümraniye

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Aydoğan, Taşkın, Demet, Çağla Çıkmazı, Taşkıran, Eğriçınar Çıkmazı, Çalıdizi, Kaşmir, Ordu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Bakırcıbaşı, Meserret, Kalantor, Duru Çıkmazı, Kemalettin Tuğcu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Zeytinburnu

  • Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
  • Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Maltepe, Davutpaşa Çifte Havuzlar, Site Yolu
  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

21 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

