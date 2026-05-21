İstanbul barajlarında art arda üç gün süren gerilemenin ardından doluluk oranı yüzde 71,6'ya yükseldi. İSKİ'nin 21 Mayıs verilerine göre Anadolu Yakası barajları yüzde 90'ın üzerinde seyrederken, Avrupa Yakası'ndaki Istrancalar ve Sazlıdere kritik düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 79 bandında olan doluluk oranı, bu yıl yaklaşık 7,4 puan geride seyrediyor.

İstanbul'da barajlardaki su miktarı, son üç günün kademeli düşüşünün ardından dün başlayan yağışlarla ilk kez yukarı yönlü bir kıpırdanma gösterdi. İSKİ'nin 21 Mayıs Perşembe sabahı açıkladığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,6 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 71,38'e kadar gerileyen oran, 0,22 puanlık küçük bir artışla yeniden yükselişe geçti.

Ancak bu kıpırdanmanın kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 79 civarında seyrediyordu. Bu yılki rakamlar geçen yıla kıyasla yaklaşık 7,4 puan daha düşük. Uzmanların yaz öncesi güvenli eşik olarak işaret ettiği yüzde 80-90 bandına ise hala ciddi bir mesafe bulunuyor. Mayıs'ın son 10 günü, yazın su bütçesini belirleyecek son kritik pencere olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (21 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,12

Darlık Barajı: %92,03

Elmalı Barajı: %95,73

Terkos Barajı: %59,43

Alibey Barajı: %65,7

Büyükçekmece Barajı: %55,02

Sazlıdere Barajı: %44,32

Istrancalar Barajı: %33,34

Kazandere Barajı: %56,42

Pabuçdere Barajı: %55,95

Anadolu Yakası'nda Ömerli, Darlık ve Elmalı barajları yüzde 90'ın üzerindeki doluluklarıyla dikkat çekerken, Avrupa Yakası'ndaki havzalarda çok daha zayıf bir görünüm var. Istrancalar yüzde 33 ile sistemin en zayıf halkası olmaya devam ediyor. Sazlıdere de yüzde 43,5 ile güvenli bandın altında seyrediyor. Kazandere ve Pabuçdere ise birbirine tünelle bağlı iki küçük baraj olarak yüzde 55-56 civarında kalmayı sürdürüyor.

YAZ KAPIDA, BARAJLAR EŞİĞİN ALTINDA

İstanbul baraj doluluk oranındaki 0,22 puanlık artış, yağışlarla son üç günün düşüş trendini kırması açısından olumlu bir sinyal. Hafta başında yüzde 71,53 olan oran, 19 Mayıs'ta 71,44'e, 20 Mayıs'ta 71,38'e gerilemişti. 21 Mayıs'taki 71,6 ile bu eğilim tersine dönmüş görünüyor, ancak hareketin boyutu son derece sınırlı.

Asıl endişe verici olan, geçen yılla aradaki makasın kapanmaması. 20 Mayıs 2025'te İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 78,97 seviyesindeydi. Bu yılki 71,6'lık oran, geçen yılın yaklaşık 7,4 puan gerisinde kalıyor. Üstelik 2025 yılı da su kaynakları açısından iyi bir yıl değildi. 2025'in ikinci yarısında İstanbul tarihinin en derin kuraklık dönemlerinden birini yaşamış, Aralık ayında doluluk yüzde 17,12'ye kadar düşmüştü.

İstanbul'un yıllık su tüketimi yaklaşık 1,1-1,2 milyar metreküpü buluyor. Tüm barajların toplam kapasitesi ise 868 milyon metreküp. Yani İstanbul barajları tamamen dolu olsa bile kente 8-10 aylık su yetebiliyor. Bu yapısal açığı Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelen dış havza transferleri kapatıyor.

Doluluk oranının yüzde 70 bandında takılıp kalması, yazın günlük tüketimin 3,5 milyon metreküpün üzerine çıkacağı dönemde ciddi bir baskı anlamına geliyor. Mevcut aktif su miktarıyla İstanbul'un Melen desteği olmaksızın yaklaşık 200 günlük suyu bulunuyor. Buharlaşma kayıpları hesaba katıldığında bu süre daha da kısalıyor.

Avrupa Yakası'ndaki barajların düşük performansı ayrı bir sorun. Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Istrancalar gibi Avrupa Yakası havzaları, Anadolu Yakası'ndaki yüzde 90 üzeri oranların çok gerisinde kalıyor. Bu dengesizlik, yakasına göre farklılaşan su dağıtım baskıları yaratabilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİR?

Bir barajdaki su miktarının, o barajın tutabileceği en yüksek su hacmine oranı yüzde cinsinden baraj doluluk oranını verir. Hesaplama basit: mevcut su hacmi, toplam kapasiteye bölünüp yüzle çarpılıyor. Yağış miktarı, buharlaşma, kentsel tüketim ve mevsimsel koşullar bu oranı sürekli değiştiriyor. Büyük şehirlerin içme suyu planlaması için doluluk oranı en temel referans noktası sayılıyor.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Her barajın iki farklı doluluk değeri bulunuyor. Toplam doluluk, rezervuarda biriken suyun tamamını kapsıyor. Aktif doluluk ise bunun içinden gerçekten çekilip şebekeye verilebilecek kısmı gösteriyor. Aradaki farkı ölü hacim oluşturuyor. Barajın en dip kısmında kalan bu su, fiziksel yapı nedeniyle pompalanıp kullanılamıyor. Su yönetiminde asıl önemli olan aktif doluluk rakamı; toplam doluluk tek başına yanıltıcı olabiliyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇTIR?

Uzmanlar, İstanbul'un yaz mevsimini rahat geçirebilmesi için barajlardaki genel doluluk oranının en az yüzde 70'te olması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu alt sınır, yüzde 80-90 bandına çıkılmadığı sürece gerçek bir güven oluşmuyor. İstanbul'un yıllık su tüketimi tüm barajlarının toplam kapasitesini aştığı için kent zaten Melen ve Yeşilçay regülatörlerine bağımlı. Yüzde 50'nin altına düşülmesi ise kritik risk bölgesine girildiğine işaret ediyor.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA İNSANLAR NASIL ETKİLENİR?

Doluluk oranları düştükçe etkiler kademeli olarak ağırlaşıyor. Önce şebekedeki su baskısı azalıyor, üst katlara su çıkmakta zorlanıyor. Ardından gece saatlerinde ya da belirli bölgelerde dönüşümlü kesintiler başlıyor. Devam eden düşüşte tarımsal sulama kısıtlanıyor, hidroelektrik üretimi azalıyor ve gıda fiyatlarına yansımalar başlıyor. İstanbul 2025 Aralık'ında doluluk yüzde 17'ye kadar düşmüş ve olağanüstü önlemler tartışılmıştı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamen içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla işletiliyor. Tarımsal sulama ya da enerji üretimi rolleri yok denecek kadar sınırlı. Ömerli Barajı Anadolu Yakası'nın omurgasını oluştururken, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynaklarını temsil ediyor. Tüm bu barajlardan çekilen su İSKİ'ye bağlı arıtma tesislerinde işlenip şebekeye veriliyor.