UEDAŞ duyurdu: Bursa'da bugün 8 ilçede 19 noktada elektrik kesilecek
Bursa'da bugün 8 ilçede 19 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Orhangazi'de tesis çalışmaları nedeniyle kesintiler 8 saate uzarken Yenişehir'de 6, Gemlik'te 5 saatlik kesinti planlanıyor.
21 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21 Mayıs 2026 Perşembe günü Bursa’nın 8 ilçesinde 19 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cumhuriyet, 1006 Sokak
- Sebep: SDK Deplase
Gemlik
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu, 3. Kartal
- Sebep: Abone Bağlama
21 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce, Eğerce 11. Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye, Mesudiye 29, 40, 35, 26, 45, 18, 17, 22, 20, 52, 44 Sokak, S.Maşat, Mesudiye 53, 41, 32, 27, 38, 30, 46, 11, 21, 36, 48 Sokak, Maşat Yalı, Mesudiye 54, 34, 39, 16, 55, 28, 19, 33, 31, 24, 37, 51, 25, 23, 43 Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Güzelyalı Yalı, Uludağ, Dörtçelik, Sahilköy
- Sebep: AG Tesis Çalışması
21 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kabulbaba
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sünlük
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tatkavalı, Atatürk, Tatkavaklı Çalışkan, 39 Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Barış, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu, Atatürk, 104 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
21 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağyenice, 1.(400), 18.(400), 15.(400), 8.(400), 2.(400), 9.(400), 26.(400) Sokak
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirci, Bozyer, Cihangir
- Sebep: Abone Bağlama
21 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: OG Hat Bakım
21 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çeltikköy, 5. Güzel, 3. Çakır, 3. Sevim, Yeniyol, 2. Güngören
- Sebep: Abone Bağlama
Osmangazi
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Nilüferköy, Begonya, Mukaddes Yazıcılar
- Sebep: Abone Bağlama
21 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kurtuluş, 1. Küme Kanal Yanı, Çelebiköy Yolu, Bilecik Yolu 4. Kümeevler Sapmazlar, Bilecik, Terzileryolu │ Çelebi │ Köprühisar │ Günece │ Eğerce │ Toprakdere │ İncirli │ Hayriye │ Çamönü │ Akdere │ Papatya │ Gökçesu │ Mahmudiye │ Gündoğan, Emek Un Fabrika Arkası Küme, Okluk, Bilecik │ Terziler │ Ebeköy
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
21 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ertuğrulgazi, Merkez, 4. Eren, 4. Mutlu, Kanuni, 3. Altın
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Değirmenlikızık, Huzurevi, Kanuni
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Karapınar, 23. Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Değirmenönü, 4. Bayır, 1. Cihan, 4. Yıldırım, 1. Akdoğan, 2. Yurt, 6. Ay, Demirkapı, 1. Dağ, Düzyer, 3. Asma, Dikili, 1. Yakın, 3. Filiz, 3. Kırlangıç, 3. Mert, 3. Elif, Günayla, Bursa, Direkli, Çaldıran, Gültepe, 1. Ezgi, Kaval, 2. Canan, H368, Yazmalı, 4. Dar, 2. Anamur, 3. Bayram, 5. Bulut, H366, 4. Deniz, Hocaoğlu, Dağarcık, 2. Evren, 1. Dutluca, 3. Meriç, 2. Emek, H352, 1. Beste, Dolu, Esendağ, 8. Güneş, 1. Demirtaş, Bitki, 4. Ceylan, 3. Menekşe, 3. Budak, 2. Tunç, 1. Irmak, 1. Nane, 2. Ova, 2. Yayla, Bozkır, 2. Temiz, 2.Aras, H364, Dolunay, 3. Çalışkan, 2. Afacan, Dibekli, 2. Ebru, Mahmutçavuş, H358, 5. Asker, 6. Çiğdem, 1. Umut, 3. Kır, H356, 1. Serhat, 4. Ufuk, 2. Cengiz, 3. Dalyan, 1. Ekmekçi, İncebay, 2. Tekin, 2. Orhan, Dikpınar, Demirdağ, 3. Korkmaz, 2. Bayraktar, 1. Ceyhan, 4. Doğan, Dağcı, 2. Levent, Dedeefendi, 6. Aydın, H360, 6. Doğu, 3. Lale, 2. Yaldız, Didim, 1. Ünlü, 1. Ergin, 3. Acar, 3. Yüksel, 2. Kaya, 3. Fırat, 7. Gül, Cemre, 2. İpek, 2. Dolubaba, H362, 3. Çayır, Emirsultan, 2. Emel, 3. Akın, Dilektepe, 5. Deniz, 2. Badem, 3. Dikencik, 2. Darıca, Saka, 2. Aba, Gencer, Derinsu, 3. Dilek, 5. Bakır, Şehitler, Turna, 4. Avcı, H354, 7. Bahçe, H365, 5. Aydın, 1. Deliçay, 1. Fidan, Yeşilbelen, 1. Çiçek, 2. Nehir, 5. Gazi, Dündar, 1. Atakan, 4. Coşkun, 2. Çiçek, 4. Sevinç, 3. Dinç, 1. Okumuş, Demiroluk, 2. Babacan, 1. Düzce, Başarı, Dağdüzü, 2. Gür, Kuru, 1. Bozdemir, 2. Uludağ, 2. Asuman, 1. Emrah, 2. Acar, 1. Ünal, 3. Keskin, 9. Güneş, Dağdibi, 4. Durak, 2. Güllüce
- Sebep: OG Tesis Çalışması
21 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
21 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.