Başkent EDAŞ bugün Ankara genelinde dev şebeke iyileştirmesi yapıyor: 23 ilçede 76 nokta etkileniyor
Ankara'da bugün 23 ilçede 76 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamındaki kesintilerin büyük bölümü 8 saate uzuyor; en geniş kapsamlı kesintiler Gölbaşı, Mamak, Çubuk ve Akyurt'ta gerçekleşiyor.
21 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21 Mayıs 2026 Perşembe günü Ankara’nın 23 ilçesinde 76 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
21 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Samut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Pınar, 2227, Yıldırım Beyazıt, 2238, Köy Deresi, Karanfil, 2231, Fatih, Bilge, Sağlık, 2277, Güneşevler, Bostan, Çevre, Kağnıderesi, Mareşal Fevzi Çakmak, Tuzla, 2236, Gazi Ömer, 2186, Yeşilyurt, 2201, 2199, 2189, Kutludüğün, 100. Yıl, Gazi Osman Paşa, Karakaya Kutludüğün, Menekşe, Okul, 2141, Atatürk, Cami
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Sırma, Gümüşoluk, Ülke, Kızılkaya, Neşe 3, Kızık, Güzelhisar, Hüner, Usta 1, Arkbürk, Olgunlar, Ankara (2.Kısım), Y.Samanlık, Çandır B.M, Balıkhisar Köy İçi, Ankara, Şehadet, Kabin, Gülşen 1, Akben, Gelincik 2, Dadaş 2, Destan 1, Sema 5, Elecik, Can, Tuğba 4, Kozayağı, Saracalar, Büğdüz, Bayrak, Altınordu, Şeyhler, Mizan, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, 159, Şehit Ali Köse, Türközü, Evliya Çelebi, Ziya Ülhak, Dadaş, Kılıç 4, Çiğdem, Sünlü Serpmeleri, Neşe 1, Aşkabat, Seğmenler, Evliya, Uygur, Esteregon, Neşe 2, Yazır Yolu, Ova 7, Sünlü, Demir, Usta, Ova 3, Doğan 2, Neşe 4, Gülşen 2, Zemzem, Destan 3, Destan 4, Ova 2, Doğan, Dadaş 1, Gelincik 4, Gelincik 1, Serhat, Ova 6, Beyaz, Destan 2, Otlukbeli, Doruk, Şehit Mustafa Mayuk, Doğan 4, Metin, Karagöl Kışlacık, Sefahat, Köşk, Melikşah, 211, Neşe, Gelincik 3, Arslan, Ebu Hanefi, Ova 5, Demir 1, 210, Sünlüköy, Nisan, Doğan 1, İstiklal, Taşpınar, Cücük, Derman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Betek, Bağlaryolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Duru, Mimar Sinan, Betek, Merkez, 80, Çınar, 81, Kapaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mah, Yeşilyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin 2, Osmangazi 1, Engin 1, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Engin 3, Topalak, 2., Akın, Karabayır, Akpınar, 1., 3., 4., Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekincik, Akpınar, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros Küme, Şahin, Doğukent, Barbaros, Ceviz, Cumhuriyet, Engin, Orman, Emek, Ceyhan, Odabaşı Karşıyaka, Cemre
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı Yolu, Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan, Köyceğiz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu, Gazi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş-Polatlı Yolu, Tepe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Aktif Doktorlar Koop, 606, Hacılar, 458, Hacılar Köyü Yolu, 576, 1312/1, Şiringöl Köy Koop, 591, Hacılar Küme, Gölkent K.Y. Koop, 492, 556, 568, 585, 587, 560, 557, 876, 589, Alay Mevki, 566, 561, 554, 552, 584, 564, 567, 562, 573, 3270, 574, 570, 588, 575, 565, 563
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu, Dadaloğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla, Yeniköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Günalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu, Yöreli 23 Afet Konutu, Emirler, Yöreli, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı, Abazlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 113, Akdere, Hürriyet 10, İnönü, Muhsin Yazıcıoğlu, 108, 124, 110, Yakapınar, Bozyaka, Hacıhasanlar, Çomak, Elvanlar, Uzunöz, Oklalar, Durhanlar, Alpağut, Baraman, Karacasu, Doğandere, Beycik, Çiller, Çalıcaalan, Danişment, Güzelöz, Uluhan, Kabaca, Dereköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yayla Dörtkonak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1589, 1594/1, 1593, 1550/1, Şehit Mehmet Rasih Necef, 1594
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555 Cd., Yaylabağ, 555
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1585, 1545/1, 1586, 1593, 1584, 1575, 1591, 1590, 1589
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1550/1, 1591, Şehit Mehmet Rasih Necef, 1588/1, 1587, 1593, 1589, 1584
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Samut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:15-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karagöl, Sülüklü, Karaağaç Küme, Gökçedere, Beyyeri, Aşağı Çavundur
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Betek, Bağlaryolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Duru, Mimar Sinan, Betek, Merkez, 80, Çınar, 81, Kapaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kümeevler, Ediğe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Altındağ 09:30-13:30 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 1054, 1053, 1077, Aynalı, Höyük, 1052
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 17:15 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Eskişehir Devlet Yolu, 4215, Aşağı Yurtçu, Akyatak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2260, 2255, 2251, 2239, 2287, 2254, 2242, 2198, 2281, 2201, 2278, Acarlar, 2265, 2191, Yunus Emre, Karacadere, 2199, Evren, 2296, 2299, 2275, Kağnıderesi, 2262, Kutludüğün, 2272, Ardıçözü, 2247, 2264, 2218, 2253, 2267, 2268, 2276, 2167, 2266, Şehit Şeref Seymen, 2261, 2295
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2283, 2260, 2250, Taş Ocakları, 2255, 2251, 2239, 2277, 2282, 2287, Karakaya Kutludüğün, 2254, 2242, 2198, 2201, 2304, Şehit Şeref Seymen 1, 2305, 2265, 2191, Yunus Emre, Karacadere, 2199, Evren, 2296, 2228, 2294, 2299, 2275, Kağnıderesi, 2262, Kutludüğün, 2292, Pınar, 2297, 2272, Acarlar, Ardıçözü, 2247, 2264, 2218, 2253, 2281, 2267, 2301, 2268, 2286, 2278, 2291, 2302, 2276, 2285, 2167, 2266, Şehit Şeref Seymen, 2261, 2295, 2300
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Adalararası, 591, 590, 593, 605
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 1680, Dosa, 1099, Hüdaverdi, 1379, Sevgi Çiçeği, 1322, 1720, Ballıkpınar Mahallesi, Dosa Sitesi, 1730, Adalararası, Haymana, 640, 639, Hacıhasan, Kardelen Evleri, Ballıkpınar Küme, Haymana Küme, Hacıhasan, Hacılar, Hacılar Küme, Karşıyaka Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Çankaya 09:00-14:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karaoğlan, Ankara, 3939, 3940, 3964, 3965, 4024
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1010/1, 986/1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: 777
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Günalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu, Yöreli 23 Afet Konutu, Emirler, Yöreli, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı, Abazlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 11, Ankara, 4033, 4082, 4083, 4038, Karaoğlan, 4046, 4080, 4048, 4047, 4087, 4031, 4024, 4035, 4036, 4037, 4044, 4084
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Ayaş 12:30-15:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3922, 3917, 3914, 4055, 3959, 3920, 3915, 4700, 3921, 3918, 3916, Karaoğlan, 3913, 3900
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Ayaş 09:30-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:15-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Dereköy, Yeşilyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa, Emirler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 140
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Güvenç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 12:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 143, Gökkuşağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Güvenç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:15-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1993, 1991, 1992, 472/1, 472, 431, 430, 473
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Altındağ 09:30-13:30 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Haymana 10:00-18:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:15-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağören, Kuşcuören, Gümele
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:00-11:00 (2. kesinti)]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Altındağ 09:30-13:30 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan, Köyceğiz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Yesevi, 2225, 2233, Altay, Bağlar, Kutludüğün, Dudayev, Fatih, Özcanlar, Atatürk, Osmangazi, Şeyh Şamil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Etimesgut 15:00-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Etimesgut 15:30-17:30 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Beypazarı 09:30-17:30 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zaimoğlu, Eskiköy, Ank.-İst. Devlet Yolu, Emremsultan, Sobran Küme, Atça, Yeşilyurt, Eymir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Atça
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Haymana 10:00-18:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: [aynı liste — bkz. Altındağ 09:00-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:15 - 17:00 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: [aynı liste — bkz. Akyurt 09:15-17:00 kesintisi]
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Levent, Güvercin, Kısa, Saka, 7, Nur, Çağlayan, Papatya, Sakarya, Plevne, Oba, Fırat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bosna, Çağlayan, Gülhan, Hisar, Yazı, Menekşe, Kanal, Güvercin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mehmet Akif Ersoy, 295, 336
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3582, 3949, 3898, 3584, 3587, 3956, 3586 (Kırandağ Mevki ASKİ PN7 Pompa), 3585, Yakacık, 3946, 3588, 3971, 3960, 3891, 3970, 3586, 3893, 3948, 3959, 3947, 3581, 3964
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3958, 3956, 3959
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1070, 1081/1, 1120, Kermes
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
21 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
21 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.