Ankara barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 46,28'e, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 40,02'ye yükseldi. ASKİ'nin son verilerine göre başkentteki su rezervi 673 milyon metreküpe ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 439 milyon metreküpü 234 milyon metreküp geride bıraktı. Sistemin omurgası Çamlıdere barajı yüzde 40 bandında seyrediyor.

Ankara'da mayıs yağışlarının barajlara katkısı hız kesmeden devam ediyor. ASKİ'nin açıkladığı son verilere göre Ankara baraj doluluk oranı 20 Mayıs itibarıyla toplam yüzde 46,28, aktif yüzde 40,02 olarak ölçüldü. Bir önceki gün toplam doluluk yüzde 46,16, aktif doluluk yüzde 39,89 seviyesindeydi. Günlük artış küçük ama istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor.

Geçen yılın aynı tarihindeki rakamlarla kıyaslandığında fark çarpıcı. 20 Mayıs 2025'te Ankara baraj doluluk oranı toplam yüzde 30,18, aktif yüzde 19,20 seviyesindeydi. Barajlardaki su miktarı ise 439 milyon metreküple sınırlıydı.

Bu yıl aynı tarihte 673 milyon metreküp su birikmesi, geçen yıla göre yaklaşık 234 milyon metreküplük bir fark anlamına geliyor. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 250 milyon metreküpten 521 milyon metreküpe çıkarak iki katından fazla artış gösterdi.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (20 MAYIS 2026)

Çamlıdere Barajı: %40,52

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %82,52

Eğrekkaya Barajı: %80,85

Çubuk 2 Barajı: %71,07

Kavşakkaya Barajı: %69,13

Kurtboğazı Barajı: %32,13

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

Kesikköprü ve Kargalı tam kapasitede çalışırken, kaskad sistemin üst halkalarından Akyar ve Eğrekkaya da yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

ÇAMLIDERE YÜZDE 40'TA, GERÇEK SINAV ORADA

Ankara baraj doluluk oranındaki genel iyileşme sevindirici olmakla birlikte, kentin su güvenliğinin asıl göstergesi Çamlıdere'nin seyri. 1 milyar 108 milyon metreküplük kapasitesiyle Ankara'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Çamlıdere, şu an yüzde 40,52 dolulukla 449 milyon metreküp su barındırıyor. Bu rakam, bir önceki güne göre küçük bir artış anlamına geliyor ama hala yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandının altında kalıyor.

Ankara'nın günlük su tüketimi ASKİ verilerine göre yaklaşık 1,37 milyon metreküp. Aktif kullanılabilir su miktarı olan 521 milyon metreküp bu tüketime bölündüğünde, kentin yaklaşık 380 günlük su rezervi bulunuyor. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 250 milyon metreküplük aktif suyla sadece 179 gündü. Yani Ankara'nın su güvence marjı bir yıl içinde iki katından fazla genişledi.

Mayıs ayının barajlara katkısı da geçen yılı çoktan geride bıraktı. 2025'in tüm mayıs ayında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su gelmişti. 2026'da ise ayın henüz 20'sinde bu rakam 83,6 milyon metreküpe ulaştı. Yılın başından bu yana gelen toplam su miktarı ise 648 milyon metreküpü aşıyor; 2025'in aynı döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı, yani yaklaşık 4,7 kat fark var.

Kesikköprü'nün yüzde 100 dolulukla dikkat çekmesi ise beklenen bir durum. Kızılırmak üzerinde konumlanan ve arkasında 6 milyar metreküp kapasiteli Hirfanlı Barajı bulunan Kesikköprü, neredeyse her zaman tam kapasite çalışıyor.

Kurtboğazı Barajı, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'a bağlı. Eğrekkaya ve Kavşakkaya'dan beslenmesine rağmen henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olması, kaskad sistemdeki suyun aşağı havzaya ulaşmasının zaman aldığını gösteriyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Barajda biriken suyun hacmi, o barajın toplam kapasitesine bölünüp yüz ile çarpıldığında doluluk oranı ortaya çıkıyor. Yüzde cinsinden ifade edilen bu veri, yağışa, tüketime, buharlaşmaya ve mevsimsel döngülere göre günlük olarak değişiyor. Özellikle Ankara gibi milyonluk nüfuslu şehirlerde içme suyu planlamasının temel ölçütü olarak kullanılıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajlarda iki ayrı doluluk değeri izleniyor. Toplam doluluk, rezervuardaki tüm suyu kapsar. Aktif doluluk ise fiziksel olarak çekilip şebekeye verilebilecek su miktarını gösteriyor. Aradaki farka ölü hacim deniyor; barajın dibinde kalan bu kısım teknik nedenlerle kullanılamıyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 46,28 iken aktif doluluk yüzde 40,02 seviyesinde; aradaki yaklaşık 6 puanlık fark işte bu ölü hacimden kaynaklanıyor. Su yönetiminde belirleyici olan her zaman aktif doluluk rakamı.

ANKARA BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Ankara'da toplam doluluk için kritik eşik yüzde 30 olarak kabul ediliyor. Aktif dolulukta ise yüzde 20'nin altı alarm bölgesi sayılıyor. Yaz öncesi ideal hedef, toplam doluluk oranının yüzde 40 ile 50 arasına çıkması. Ankara barajlarının toplam kapasitesi yıllık ihtiyacın yaklaşık 3 katı olduğundan, oranlar düşük görünse de mutlak su miktarı diğer büyük şehirlere kıyasla fazla olabiliyor. Ancak bu yanıltıcı bir rahatlık yaratmamalı; asıl önemli olan aktif kullanılabilir su miktarı.

BARAJLARDAKİ SU AZALIRSA ANKARA'YI NELER BEKLİYOR?

Doluluk oranları düştükçe etkiler aşamalı olarak ortaya çıkıyor. İlk aşamada şebekedeki su baskısı zayıflıyor ve yüksek katlara su ulaşmakta güçlük yaşanıyor. Devamında gece saatlerinde planlı kesintiler gündeme geliyor. Aktif doluluk yüzde 20'nin altına indiğinde ise alarm aşamasına geçiliyor. Ankara 2025 Aralık'ında aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar düşmüş ve pratik olarak tükenme noktasına gelmişti. O dönemde kısıtlamalar ve acil önlemler yoğun biçimde tartışılmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlamak üzere işletiliyor. İstisna olarak Kesikköprü Barajı aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de mevcut. Kentin su yükünün büyük bölümünü Çamlıdere taşıyor; 8 ayrı dereden beslenen bu barajdan çekilen su, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'ta işlenip Ankaralıların musluklarına ulaşıyor.