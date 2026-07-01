2026 KPSS Lisans başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularını 1 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.30 itibarıyla açtı. Başkanlık tarafından yayımlanan duyuruda, başvuruların 13 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacağı bildirildi.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek.

SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ

2026-KPSS Lisans üç ayrı tarihte üç oturum halinde uygulanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Bu oturuma başvuran tüm adayların katılması zorunlu.

Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak:

12 Eylül 2026 Cumartesi, 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 12 Eylül 2026 Cumartesi, 14.45: Hukuk, İktisat, Maliye

Hukuk, İktisat, Maliye 13 Eylül 2026 Pazar, 10.15: İşletme, Muhasebe, İstatistik

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

SINAV ÜCRETLERİ VE ÖDEME TARİHLERİ

Bu sene Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ücreti 800 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi oturumlarında ise her bir oturum için 500 TL ücret ödenecek. DHBT ücreti de 800 TL. Sınav ücretlerinin son ödeme günü 14 Temmuz 2026.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde geç başvuru günleri uygulanacak. Ancak geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı ödenecek. DHBT için geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocukları başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücretinden muaf tutuluyor.

KİMLER 2026 KPSS'YE BAŞVURABİLİR?

Bir lisans programından 13 Temmuz 2026 tarihi ve öncesinde mezun olanlar KPSS'ye lisans düzeyinden girmek zorundadır. Bu tarihten sonra mezun olacaklar ise lisans veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden başvuru yapabiliyor.

2026-KPSS Lisans'a başvuran adayların aynı yıl KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına başvurması sistem tarafından engelleniyor.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak.

SINAV GÜNÜNE DAİR KRİTİK UYARI

ÖSYM, adayların sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı. Kimlik ve güvenlik kontrolleri için adayların sınavın başlama saatinden en az bir saat önce bina önünde hazır bulunması gerekiyor.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 1 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.30 itibarıyla başladı ve 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Sınav ücretinin yatırılması için son gün 14 Temmuz 2026.

2026 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava üç farklı yoldan başvuru yapabiliyor:

ÖSYM Başvuru Merkezleri

https://ais.osym.gov.tr adresi ve

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunan ve YÖKSİS'te eğitim bilgileri kayıtlı adaylar, başvuru merkezine gitmeden e-Devlet şifresiyle bireysel başvuru yapabiliyor.

2026 KPSS LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Oturum Ücret Genel Yetenek-Genel Kültür 800 TL Alan Bilgisi (her bir oturum) 500 TL DHBT 800 TL Geç başvuru %50 artırımlı

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026, DHBT ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

HANGİ OTURUMDA HANGİ TESTLER VAR?

12 Eylül sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; 12 Eylül öğleden sonra oturumunda Hukuk, İktisat, Maliye testleri yapılacak.

13 Eylül sabah oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak. Her test 40 sorudan oluşuyor ve İstatistik hariç 50 dakikada tamamlanacak. İstatistik testi için 60 dakika süre veriliyor.

GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNDA KAÇ SORU SORULACAK?

Bu oturumda toplam 120 soru var: 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu. Cevaplama süresi ise 130 dakika.

KPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026-KPSS sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni bir sınav yapılamazsa geçerlilik, sonraki sınav sonucu açıklanana kadar uzuyor.

SINAVA GEÇ KALINIRSA NE OLUR?

Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmıyor. Cevaplama süresi başladıktan sonra ise sınav salonuna giriş yapılamıyor.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI ÜCRET ÖDEYECEK Mİ?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmıyor. Muafiyetten yararlanmak için SGK bilgilerinin ÖSYM sistemine yansıtılması gerekiyor.

SINAVA HANGİ BELGELERLE GİRİLECEK?

Adayların sınava, her oturum için ayrı düzenlenen Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslıyla girmesi gerekiyor.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı ve öğrenci kimliği kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.

LİSANS MEZUNLARI KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS'A BAŞVURABİLİR Mİ?

Hayır, 13 Temmuz 2026 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olanlar KPSS'ye yalnızca lisans düzeyinden girebiliyor. Aynı yıl içinde hem KPSS Lisans'a hem de KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans'a başvurmak sistem tarafından engelleniyor.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar 1. sınav merkezi tercihine kendi adres illerini veya adres iline bağlı ilçe sınav merkezini yazıyor. 2. tercihe ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri işaretleniyor. Tercih değişiklikleri, geç başvuru günleri ve 24-27 Temmuz 2026 tarihleri dahil, https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava Giriş Belgeleri, her oturum için sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Belge adayların adresine gönderilmiyor; adayların T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme girerek edinmesi gerekiyor.