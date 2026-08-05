2018'den beri kapalıydı: UNESCO adayı 1468 yıllık Justinianus Köprüsü açıldı

Sakarya'nın simgesi haline gelen Justinianus Köprüsü, 8 yıl süren restorasyon ve arkeolojik kazıların ardından yeniden ziyarete açıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki yaklaşık 1468 yıllık yapının altından Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne ait hamam kompleksi ve sarnıç ortaya çıktı.

Halk arasında 'Beşköprü' olarak bilinen tarihi yapının restorasyonu 2018 yılında başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi'nin ortak girişimiyle yürütülen çalışmalar 2025 yılında tamamlandı. Restorasyon sürecinde köprünün özgün dokusunun korunmasına öncelik verilirken kapsamlı güçlendirme ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

KAZIDAN 15 SİKKE VE MERMER YAZITLAR ÇIKTI

Restorasyon süresince yürütülen arkeolojik kazılarda çok sayıda tarihi eser envantere alındı. Bulunan eserler arasında 15 bronz sikke, haç motifli mermer sütun başlığı, mermer sütun parçaları, iki mermer yazıt parçası, bronz spatül, bronz yüzük ve bronz iğneler yer alıyor.

Köprünün çevresinde ise Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne ait bir hamam kompleksi, hamama su sağlayan sarnıç, tonozlu yapılar ve köprünün altında mahzen benzeri bir yapı ortaya çıkarıldı.

KÖPRÜ DEĞİL, ASKERİ LOJİSTİK MERKEZİ

Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne ulaştıran Çark Deresi üzerindeki tarihi yapı 365 metre uzunluğu, 9,85 metre genişliği ve 12 kemeriyle dönemin en önemli mühendislik eserleri arasında gösteriliyor.

Arkeolojik bulgular köprünün yalnızca bir geçiş noktası olmadığını da kanıtladı. Uzmanlara göre çevrede ortaya çıkarılan hamam, sarnıç ve diğer yapılar bölgenin Bizans Dönemi'nde askeri lojistik merkezi, ticaret noktası ve liman işlevi gördüğüne işaret ediyor.

Restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ziyaretçilere kapılarını açan Justinianus Köprüsü'nün bölge turizmine önemli katkı sunması bekleniyor.

(DHA)