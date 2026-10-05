20 yıllık sıkı koruma meyvesini verdi: Van Gölü'nün incisinde patlama yaşandı

Dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı sularında yaşayan endemik inci kefalinde uygulanan sıkı koruma tedbirleri tarihi bir başarıya ulaştı. Yıllardır yürütülen denetim ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde balıkların boyu son 20 yılda tam yüzde 30 uzadı.

KAÇAK AVCILARA 3,3 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağında göl ve çevresi karadan, havadan ve sudan abluka altına alındı. Jandarma, sahil güvenlik, polis ve zabıta ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü denetimlerde kaçak avcılık yapan 181 kişiye yaklaşık 3,3 milyon lira idari para cezası kesildi. Baskınlarda yasa dışı avlanan 20 ton ölü balığa, 7 adet sac tekneye ve 109 adet çeşitli av gerecine el konuldu.

BALIKLARIN BOYU YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Yürütülen aralıksız denetimlerin sahada doğrudan karşılık bulduğunu vurgulayan Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, balık popülasyonundaki somut değişime dikkat çekti. Demir, koruma çalışmalarının neticesini şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 15-20 yıl önce ortalama boyu 17-18 santimetre olan inci kefalinin günümüzde 22-23 santimetreye ulaştığını görmekteyiz. Yani Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları yüzde 30 büyüdü. Bu durum, koruma tedbirlerinin ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir."

EKONOMİYE 15 MİLYON DOLARLIK KATKI

Gölde kayıtlı 80 balıkçı teknesi yeni sezonla birlikte Van ve Erçek göllerine açılırken, su sıcaklığının düşmesi kış balıkçılığında av verimini zirveye taşıdı. Sektörün bölge için hayati bir gelir kapısı olduğunu hatırlatan Demir, stok durumu ve ekonomik büyüklüğe ilişkin verileri paylaştı:

"2025 yılında olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'nde avlanabilir balık stokunu 7 bin 500 tonun üzerinde bekliyoruz. İnci kefali balığı Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. İnci kefali balıkçılığı yıllık yaklaşık 12-15 milyon dolar arasında ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır."

Konuşmasında neslin korunması için yurttaşlara çağrıda bulunan Demir, "İnci kefali balığımızı gelecek nesillere aktarmak için balığımızı üreme döneminde ve küçük boyda avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim" ifadelerini kullandı.

(DHA)