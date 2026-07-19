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Halk TV Türkiye 20 yaşındaki genç arkadaş kurşunuyla can verdi

20 yaşındaki genç arkadaş kurşunuyla can verdi

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı bir evde, arkadaşı M.C.U.'nun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci hayatını kaybetti.

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20 yaşındaki genç arkadaş kurşunuyla can verdi

Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta saat 14.00 sıralarında iddialara göre, inşaat işçilerinin konakladığı evde bulunan M.C.U.'nun elindeki tabanca aniden ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, o esnada hemen yanında bulunan 20 yaşındaki arkadaşı Yunus Salih Keserci'ye isabet etti.

20 yaşındaki genç arkadaş kurşunuyla can verdi - Resim : 1

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Yunus Salih Keserci'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan acı olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, elindeki tabancanın ateş almasıyla arkadaşının ölümüne neden olduğu öne sürülen M.C.U.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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