İZSU'dan İzmir halkına kesinti uyarısı: Bugün 6 ilçede sular yok
20 Mayıs Çarşamba günü İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü arıza kaynaklı olup 2 saat sürerken, şebeke yenileme çalışması nedeniyle 4 saate uzayan ve 28 güne yayılan kesintiler de bulunuyor.
20 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 6 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:13 - 11:13 │ Süre: 2 saat
- Konum: Aydınlıkevler, 6796 Sokak
- Sebep: Ana Boru Arızası - 6796 Sokak içi ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatıldı
20 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 28 gün boyunca (pazar günleri, arefe ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: İçme suyu şebekesi iyileştirme çalışmaları kapsamında arızalı branşmanların yenilenmesi
20 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Örnekköy
- Sebep: Ana Boru Arızası
20 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
Narlıdere
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenikale, İlker Sokak No:10
- Sebep: Branşman Arızası
20 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kireli
- Sebep: Ana Boru Arızası
20 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kalabak, 3300 Sokak ve civarı
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme - Hat yenileme çalışması
20 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.