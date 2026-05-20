İzmir'de 16 ilçede 34 elektrik kesintisi: GDZ Elektrik'ten dev bakım operasyonu
20 Mayıs Çarşamba günü İzmir'in 16 ilçesinde 34 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Tamamı şebeke yenileme ve bakım çalışmalarından kaynaklanan kesintilerin büyük çoğunluğu 6 ila 8 saat sürecek.
20 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İzmir’in 16 ilçesinde 34 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aşağışakran │ Şakran Hasbi Efendi │ Şakran Sayfiye, 343311/11, 11/15, 11/17, 11/18, 11/19, 11/2, 11/21, 11/26, 11/3, 11/35, 11/9. Sokak, 2. Çevre Yolu Caddesi, 3376, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3384, 3385, 3386, 3386/1, 3387, 3388, 3390, 3391, 3391/1, 3392, 3393, 3394, 3394/1, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3424, 3424/1, 3425, 3425/1, 3426, 3427, 3428, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3453, 3454, 3455, 3461, 3464, 3466, 3468, 3474, 3475, 3479, 3480, 3481, 3482, 3485, 3493, 3494, 3497, 3498, 3499, 3499/1, 3500, 3500/1, 3500/2, 3500/3, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506/1, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3513/1, 3515, 3517, 3518. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu, Aşağışakran Küme Evleri, Barbaros Paşa Caddesi, Çeşme Önü Caddesi, İncirlik Caddesi, Şair Mehmet Akif Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Emek │ Gümüşpala │ Org. Nafiz Gürman, 1660, 7052/1, 7061, 7065, 7081/3, 7081/4, 7083, 7083/1, 7084, 7084/1, 7085, 7086/1, 7086/2, 7086/3, 7088, 7088/1, 7089, 7089/1, 7090, 7093, 7226. Sokak, Şehit Abdullah Eymur, Şehit Şahin Şimşek Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Adalet, 1643/10, 1643/11, 1643/7, 1643/8, 1645, 1645/1, 1645/14, 1645/15, 1645/17, 1645/2, 1645/3, 1645/4, 1645/5, 1645/6. Sokak, Manas Bulvarı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kızıltepe, Kızıltepe Köyü İç Yolu │ Örlemiş, Örlemiş Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: İneşir, İneşir Köyü İç Yolu │ Sarıcaoğlu, Bergama İvrindi Yolu, Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:29 - 16:29 │ Süre: 7 saat
- Konum: Aşağıbey │ Yukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:20 │ Süre: 7 saat 50 dakika
- Konum: İsmailli Hacılar, Hacılar İsmaili Bucağı, Hacılar Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gazi Osman Paşa │ Koşukavak │ Yeşilova, 4097, 4099, 4101, 4103, 5544/1, 5544/3. Sokak, Kamil Tunca Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gazi Osman Paşa, 5412, 5422, 5424, 5425, 5427, 5428. Sokak, Kamil Tunca Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 14:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gazi Osman Paşa │ Tuna, 5432, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526. Sokak, Kamil Tunca, Yavuz Selim, Ziya Paşa Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 15:45 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Çamiçi │ Karaçam │ Kayadibi, 9750, 9751. Sokak, Funda, Gündoğdu, Zakkum Sokak, Kayadibi Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kayadibi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 29 Ekim │ Zafer, 2344, 2347, 2348, 2349, 2352. Sokak, Atatürk Caddesi, Çiftlik Sokak, Turgut Özal
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çamlık, 3585, 3650, 798, 803, 805, 807, 807/1, 808/1, 809, 811, 813, 814, 814/1, 818, 820, 822, 828, 830. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Göksu │ İnönü, 669/2, 670, 670/1, 670/2, 670/3, 670/5, 672, 673, 675, 676/2, 687, 687/1, 687/2, 687/5, 688, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 688/7, 688/9. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ilıca, 14089, 5005, 5005/1, 5006, 5008, 5008/1, 5034, 5039, 5040, 5041, 5049, 5049/1, 5050, 5052, 5053. Sokak, Çeşme Asfaltı Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Çakabey, 2231, 2246, 2247. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yelki, 2379, 2385, 2389, 2427, 2427/1, 2427/2, 2447, 2455, 2458, 2460, 2701, 2702, 2703, 2703/1, 2704, 2704/1, 2705, 2706. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelbahçe
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Yelki
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Aydın, 4332. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maliyeciler │ Metin Oktay │ Şehitler, 52/1, 52/101, 52/102, 52/104, 52/105, 52/106, 52/107, 52/108, 52/11, 52/110, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/26, 52/27, 52/36, 52/37, 52/39, 52/41, 52/51, 52/59, 52/60, 52/63, 52/64, 52/9. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İmbatlı │ Örnekköy, 1825, 1847, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/8, 6065/2. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yalı, 1671, 6404, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6411/1, 6411/2, 6411/3, 6411/4, 6412, 6413, 6414, 6414/2, 6415, 6418, 6419. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Örnekköy, 1847/4, 7401, 7417, 7418, 7420, 7421, 7421/2, 7425, 7425/1, 7427, 7429, 7459, 7460, 7461, 7462. Sokak, Baş Pehlivan Karaali Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Arpadere │ Bağalan │ Büyükoba │ Çanköy │ Elmadere │ Kalemköy │ Kocaömer │ Yaylaköy, 29 Ekim Caddesi, Ardıç, Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Asmalı Küme Evleri, Bağalan Köyü İç Yolu, Burçak Küme Evleri, Büyükoba Köyü İç Yolu, Camialtı, Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Çeşme, Çukur, Elmadere Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Gazi Atatürk Caddesi, Gölcük Küme Evleri, Halman Küme Evleri, Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Kardeş, Keskin, Kır Çiçeği, Kocatarla Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Meşe, Mezarlıküstü Küme Evleri, Okul Önü, Orkide, Orta, Papatya, Seçkin Küme Evleri, Şelale, Serin Kuyu Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Toprak, Üçarmut Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri, Uygar, Yaprak, Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy, Yıldırım Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 17:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Arkacılar │ Aydoğdu │ Başaran │ Çanakçı │ Ceritler │ Çömlekçi │ İstiklal │ Karaburç │ Sarısu │ Şemsiler │ Suludere │ Umurcalı │ Uzunköy │ Yeniköy, Akar Küme Evleri, Akkavaklar Küme Evleri, Akşemsettin Küme Evleri, Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez, Bağarası Küme Evleri, Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Çakaltepe Küme Evleri, Çanakçı, Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Çömlekçi Köyü İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Cumhuriyet Köyü İç Yolu, Değirmen, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Düzova Küme Evleri, Eğridere Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, Hanyıkığı, İğdelce Küme Evleri, İstiklal Köyü İç Yolu, Karabağ, Karabağlar Küme Evleri, Kemer, Kemer Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Kocadere, Mandal, Mandal Küme Evleri, Musluk Küme Evleri, Okkataşı Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Sasallı, Şemsiler, Şemsiler Merkez, Şentürk Küme Evleri, Sergiyeri, Sergiyeri Küme Evleri, Suludere, Suludere Merkez, Sülüklü Küme Evleri, Taştepe, Taştepe Küme Evleri, Umurcalı Köyü İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, Uzunköy Yolu İç Yolu, Yeşilyurt Küme Evleri, Yıkık Han, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Mehtap, 3564, 3580, 3580/1, 3584, 3585, 3611, 3612/3, 3613, 3614, 3617, 3637, 3640, 3641, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3649, 3650, 3660. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çatalca │ Yeniköy, 7406, 7950, 7950/1. Sokak, Menderes Orhanlı Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kuyucak, 7754. Sokak, Aski Köy Küme Evleri, Menderes Orhanlı Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 29 Ekim │ İstiklal, 1. Cadde, 501, 503, 503/1, 508, 7307, 7502, 7502/1. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kavakdere │ Orhanlı, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7101, 7102, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7214, 7216, 7217, 7218. Sokak, Avaros, Büyükbahçe Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, Damyanı, Değirmen Boğazı Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Gökçetepe, Hayıtlıçukur, Karabalçık Küme Evleri, Kavakdere Caddesi, Kavakdere Yolu Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Caddesi, Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Orhanlı, Orhanlı Caddesi, Ortamahalle Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Uzundere Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuşçular, 8036, 8044, 8044/1, 8044/3, 8048, 8056. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli, Cumhuriyet Caddesi, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çamlıçay │ Kalabak │ M. Fevzi Çakmak │ Şirinkent │ Zeytinalanı, 3003, 3007, 3008, 3011, 3012, 3013, 3016, 3016/1, 3017/1, 3019/2, 3020, 3021, 3027, 3029, 3032, 3042, 3275, 3289, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3311, 3315, 3316, 3318, 4102, 4104, 4106, 4108, 4108/1, 4111, 4118, 4119, 4119/1, 4120, 4122, 4124, 4124/1, 4127, 4128, 4129, 4131, 4132, 4134, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4145, 4145/1, 4147, 4149, 4151, 4152, 4154, 4159, 4169, 4171, 4173, 4175, 4177, 4179, 4215, 4228, 4228/1, 4232, 4232/1, 4234, 4236, 4238, 4246, 4249, 4251, 4253, 4254, 4255, 4256, 4259, 4260, 4262, 4266, 4267, 4269, 4271, 4272, 4274, 4274/1, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4288, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4306, 4307, 5190, 5190/1, 5194, 5194/1, 5198, 5200, 5202, 5208, 5210, 5212, 5213, 5235, 5241. Sokak, İsmet İnönü Bulvarı, Muammer Aksoy Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.