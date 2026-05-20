İzmir'de son yılların en rahat tablosu: Yağan her damla barajlara yaradı

Bahar mevsiminin son günlerinde Ege Bölgesi genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar, İzmir’in su kaynaklarında uzun süredir yaşanan endişeli bekleyişi tamamen tersine çevirdi.

Kentte aralıklarla süren kuvvetli yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan hayati barajlardaki doluluk oranlarını hızla yukarı taşımaya devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) paylaştığı son veriler, su güvenliği açısından kent tarihinin en rahatlatıcı tablolarından birini ortaya koydu.

Ciddi kuraklık riskinin ardından gelen bu sürekli yağış dalgası, su rezervlerini son yılların en yüksek seviyelerine ulaştırdı.

KENTİN CAN DAMARLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 15’e kadar gerileyen doluluk oranı, 20 Mayıs itibarıyla yüzde 54,55 seviyesine ulaştı.

Barajdaki kullanılabilir su hacmi 156.590.000 metreküp, toplam su hacmi ise 176.190.000 metreküp olarak ölçülürken, göl su yükseltisi 55,64 metre olarak kayıtlara geçti.

GÖRDES BARAJI'NDA SON DURUM

Bir dönem kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da benzer bir toparlanma yaşandı. Ocak ayında kritik seviyelerin altına inen barajın doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 41,36’ya yükseldi.

Gördes Barajı'nda kullanılabilir su hacmi 181.114.000 metreküp, toplam su hacmi ise 196.614.000 metreküp oldu.

İZMİR BARAJLARINDA 20 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,55

Balçova Barajı: %94,19

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,36

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %76,08

Uzmanlar, hem bahar yağışlarının sürmesi hem de havzalardaki mevcut su birikimi sayesinde İzmir’in yaklaşık 2 yıllık su ihtiyacının karşılanabilecek kapasiteye ulaştığını belirtiyor.

SÜPER EL NİNO: SON 80 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARI KAPIDA!

Meteorolojik değerlendirmelere göre 2026 yılı, su rezervleri açısından tarihi bir dönüm noktası olmaya aday görünüyor. TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Süper El Nino" etkisiyle önümüzdeki sonbahar döneminde son 80 yılın en şiddetli yağışlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

TAHTALI BARAJI’NDA TARİHİ YÜKSELİŞ: SU SEVİYESİ HER GÜN ARTIYOR

Tahtalı Barajı’nın 1996 yılında hizmete girmesinden bu yana ilk kez su seviyesinin yıl başından itibaren her gün düzenli olarak arttığını belirten Prof. Dr. Yaşar, toprağın suya tamamen doyması nedeniyle yağan her yağmurun doğrudan baraj gölüne ulaştığını ifade etti.

Yaşar, barajdaki günlük doluluk artışının bazı dönemlerde yüzde 4 seviyesine kadar çıktığını vurguladı.

UZMANDAN KRİTİK UYARI: KALICI ÇÖZÜM İÇİN DOĞRU SU YÖNETİMİ ŞART

Barajlardaki bu sevindirici ve olumlu tabloya rağmen uzmanlar, kalıcı çözüm için doğru su yönetimi politikalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan krizlerin temelinde yalnızca su yetersizliğinin değil, planlama ve koordinasyon eksikliğinin de bulunduğunu belirterek İzmir’in geleceği için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini hatırlattı.

Bu kapsamda Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi, yeraltı su rezervlerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve mevcut su kaynaklarının verimli biçimde dağıtılması gerektiği ifade edildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur.

Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın

riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)