BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın kesinti listesi açıklandı: 107 noktada kesintiler sürüyor
20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un 33 ilçesinde 107 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Gece yarısından başlayıp sabaha kadar süren kesintiler de dahil olmak üzere pek çok noktada kesintiler 8-9 saate ulaşıyor.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 33 ilçesinde 107 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Hadımköy, Dr. Mithat Martı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hadımköy, Huri, Mevlana Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Fırın, Kıta, Menekşe, Pınar, Şamlı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göztepe, 2284, 2294, 2295, 2298, 2341, 2346, 2371, 2385. Sokak, Karanfil Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göztepe, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2287, 2288. Sokak, Orhan Gazi, Şehit Mehmet Özcan Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, 1823, Pazar Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Süphan Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hürriyet, Akpınar, Hürriyet, Pınarlı 1, Önder Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, Anadolu 1, Atatürk, Bal, Balaban, Bindallı, Eski Edirne Yolu, Gazi, Karaburun, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Sancak, Site 1, Site Çıkmazı, Yunus Emre, İlker, Şehit Zaim Fırat Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hürriyet, Horasan, Papatya Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 23:00 - 03:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ataköy 2-5-6. Kısım, 19 Mayıs Sokak │ Kartaltepe, Terakki Sokak │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sokak │ Şenlikköy, Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu, Özgen Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 23:00 - 03:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şenlikköy ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yenimahalle, 10 Temmuz Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi, Akpınar Sokak │ Terazidere, Akpınar, Emin Nihat Sözeri Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kocatepe, 15, 19, 25, Pazar Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Terazidere, Fidan, Sultan, Çamlık Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi, Akpınar Sokak │ Terazidere, Akpınar, Asude, Filiz, Şeyh Şamil Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kirklar Çıkmazı, Sugözü Çıkmazı, Bağban Çıkmazı, Ali Bahadır, Beyaz Çıkmazı, Meyveli Çıkmazı, Karakulak, Bahtiyar, Nöbet Çıkmazı, Dereseki, Prof. Dr. Saadeddin Ökten, Sırmakeş, Arkayol
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kırancık Çıkmazı, Kerim, Fuar Çıkmazı, Ekol, Maşatlık, Kervan, Havuzdere Yolu, Reis Çıkmazı, Mahmutşevketpaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Sadık Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gürpınar, Amber, Cengiz Topel, Ercan, Filiz, Galip Esmer, Gaye, Gündüz, Işık, Kalender, Kum, Kumsal, Kuğu, Namık Kemal, Pekmez, Sakin, Seray, Sezgi, Yayla, Ömür, Öznur, Ülkü, Şafak, Şenol Sokak │ Yakuplu, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, Katip Çelebi, Kocatepe, Mustafa Kemal Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu Merkez ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Camiikebir, Dereboyu, Hakim, Kasımpaşa Fırını Sokak │ Küçük Piyale, Bayram Yeri, Dereboyu, Fişekhane Deresi, Hakim, Kasımpaşa Fırını, Yolcu Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bülbül, Büyük Şişhane Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ekinoba, Akminare, Bayraktepe, Beşparmak, Cansu, Civan, Fevzi Çakmak, Gülistan 1, Nursah, Orhan Veli, İmren, Şebnem Sokak │ Mimar Sinan Merkez, Aydilek, Damar, Damgacı, Ege 2, Gökmen 1, Yıldırım Beyazıt, İnönü 2 Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dizdariye, Aydın, Bostan, Enverpaşa, Hasanreis, Kemal Atatürk, Mektep, Sadıkbey, Teyyareci Fethibey, Yurt, Çınar 1, İbrahim Ahmetağa Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fatih, Açangül, Beyza, Cangül, Cansel Çıkmazı, Cansever, Cansoy, Cantekin, Cantürk, Canik, Cebeci, Cebrail, Cebir, Cefakar, Celil, Cemal, Cemre, Cemiyet, Cengaver, Cenk, Cennet, Ceren, Cesaret, Cesim, Cevahir Çıkmazı, Cevval, Ceviz, Cezmi, Dolapdere, Fatih Sultan Mehmet, Fırtına, Gazel, Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Kırmızı Çeşme, Kırmızıgül Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Atatürk, Aktekin Çıkmazı, Baharçiçeği, Başkaya, Buzağlık Çıkmazı, Bilge, Dirgaz, Ebruli, Fatih Sultan Mehmet, Faik Yumuşak, Gazi Mustafa Kemal, Güleryüz, Koruk Çıkmazı, Kum, Kural, Kurdele, Kurtuluş, Kuyu, Kuzgun, Kuzu, Kübra, Külhan, Kümbet, Laçin, Saklıbahçe Çıkmazı, Samyeli, Selma, Semih, Sevcan, Toprak, Tunay, Tüfek, Uğur Öztürk, Şan Çıkmazı, Çamoluk, Özlü, Öztekin Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Aydınlar, Akbilge Çıkmazı, Aypare, Baha, Bakla, Balcı Çıkmazı, Binkılıç, Bitengül, Göç, Gürel, Karan, Kayınpınar, Kemal Paşa, Medeni, Merhamet, Merih, Meşelik, Mimar Sinan, Nişancı Çıkmazı, Osmangazi, Pehlivan Çıkmazı, Rıdvan, Safir Çıkmazı, Servi, Sevinç Çıkmazı, Sultan Mehmet, Yılmaz, Zeki Çıkmazı, Çınarlaltı, Çolak, Çilekçi Çıkmazı, Özkül Çıkmazı, Şennur Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fatih, Lalegül, Marmara, Pazar, Pekmez Deresi, Ruhsar, Sarıçiçek, Tefekkür, Vadi, Öztuna, Ürkmez Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yaylacık, Boncuk, Birsin Çıkmazı, Bitki, Rezene, Yağız Çıkmazı Sokak │ Örcünlü, Özkan Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferhatpaşa, Süleyman Bingöl, İstasyon Sokak │ Kaleiçi, İstasyon Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kadir Ova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Oruçreis ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 2299. Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Fatih, 880, 881, 882, 887, 930, Urfalılar Sokak │ Üçevler, 930. Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mehmet Akif Ersoy, 1925, 1926, Ufuk Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akevler, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1069, 1076. Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Göktürk Merkez, Kılıncı Göl, İstanbul Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Göktürk Merkez ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Seyyid Ömer, Cevdetpaşa, Sırrıpaşa Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Süleymaniye ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Güneştepe, Kutsal, Lale Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, Aydınlar, Bahar, Bağ, Fevzi Çakmak Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, Asalet, Atasözü, Kırlangıç, Sülün Sokak │ Sanayi, Asalet Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar, Orhan, Öğretici Sokak │ Mareşal Çakmak, Orhan, Öğretici Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Güngören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mehmet Nesih Özmen, Barış, Eski Londra Asfaltı, Göksel, Nadide Sokak │ Tozkoparan, Albay Sedat Öcalan, Eski Londra Asfaltı, Ezher, Gülveren, Hakan, Hamiyetli, Şehit M. Ali Kalkandelen Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Levent, Öner, Turan, Dilekağacı, Aşikar, Çağlagül, Gazleli Mahmut, Başar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Akasya, Yeniyol, Reyhan, Kurukaya, Mimoza, Prof. Dr. Kemal Akgüder, Toprakyol, Kurukuyu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: General Necmi Ökten, Çam Fıstığı, Ethemefendi, Yakutlar, Hamam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Hacı Mehmetfendi, Bağdat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ada, 18 Mart, Operatör Cemil Topuzlu, Prof. Dr. Haluk Tezonar, Hasan Ali Yücel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyrantepe, Acıbadem, Asaf, Buğday, Binnur, Cevher, Cihad, Doğan, Ecrin, Elvan, Hüda, Kağıthane Barbaros, Nato, Nusret, Oğuzeli, Yıldız, Yılmaz, Zühre, Çamözü, Çavdar, Çağdaş, Çelikay, Çetin, Çınarlı, Çile, Çilek, Çiçekçi Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kağıthane
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilce, Atatürk, Aytekin, Barbaros, Dahi, Damar, Dekan, Demirbaş, Demirbaş Çıkmazı, Denizatı, Dergi, Devir, Dolunay, Donanma, Dostluk, Doğuş, Duygu, Düzenli, Dik, Halil Rahman, Kağıthane Barbaros, Ulubaş, Yıldırım, Yılmaz, Çelik, İbrahim Karaoğlanoğlu, Şebnem Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Muş, Şair Nedim, Kaşgarlı Mahmut, Şehit Uğur Selçuk Kurban, Orhan Kemal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 16:30 - 18:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Oktay Rıfat, Avni Dilligil, Atatürk
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cennet ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cennet, 1. Yıldırım, Alparslan, Yahya Kemal Beyatlı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cennet, 2. Yavuz Selim, Mevlana Sokak │ Yeşilova, 3. Aksu, Karasu Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: İhram, Ördek, Topçam, Küçük, Rakip, Işılay, Ziyafet, Kumru, Melek, Aydos
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Göznuru, Aras, Ankara, Emir Sultan, Reyhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çiğdemli, Saim Balkır, Erol Kaya, Mektep, Kırlangıç, İhsan Uygur, Maşuk, Çiğdem, Sahil, Adile Naşit, Selim Berzek, Neyzen Tevfik, Gazi Halime Çavuş, Gezi Boyu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Itır, Dr. Orhan Maltepe, Adile Naşit, Vişne, 23 Nisan, Mektep, Kırlangıç, Susam, Ortanca, Sabri Taşkın, Yeşilvadi, Abdullah Ekim, Erol Kaya, Gezi Boyu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 19:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Ankara, Gençlik, Bergüzar, Cam, Lakin, 450 Konutlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ebubekir, Turgut Özal, Albayrak, Felah, Santral, Volkan, Tanyel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Tomruk, Sevinç, Şair, Mihrap, Zümrüt, Genç Osman, Beyti, Nizamlı, Hızır Reis, Yazar, Kubbe, Minare, Mescit, Koruluk, Sağduyu, Doruk, Koyukan, Tesbih, Veli, Melikşah, İbrahim Ethem, Mercan, Akdağ, Gözlem, Yakut, Mimar Sinan, Alsancak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 18:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Sarı Saltık, Tosya, Zaloğlu Rüstem, Aytemur, Kızılırmak, Yeşilırmak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, Balkan, Dere Otu, Eğitmen Çıkmazı, Hacı Osman Bayırı, Kanlıca, Okul Altı, On Kasım Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Korkmaz, Kiptaş Vadi Evleri, Tatar Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Demir Çelik, Demirefe, Türkmen Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Cankur, Tatar, Taşlıburun, Türkmen, Uçan Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zekeriyaköy, Mavromolos, Tatar Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, 3360, 3398. Sokak, Ahsen, Alev, Emirhan, Gündem, Hüner, Lületaşı, Nişan, Oya Sokak │ Selimpaşa, 3360, 3386, 3391, 3398, 3399 Çıkmazı, 3401, 3402 Çıkmazı, 3403, 3404 Çıkmazı, 3405, 3406 Çıkmazı, 3407, 3408 Çıkmazı, 3409, 3410, 3411, 3417, 3418, 3999, Zebur Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Cem Sultan, Fatih, Eşref Bitlis
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Biberlik, Eraslan, Lalezar, Selçukhan, Müspet, Eren
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cebeci, 2493, 2495, 2496, 2497, 2503, 2505, U Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sultançiftliği, 157, 158, 159, 159/1, 160, 160/1, 161, 162, 167, 170, 172, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 203. Sokak, Şehit Necati Özgel Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 18:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 75. Yıl, 1303, 1303/1, 1304, 1306, 1306/1, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1313, 1315, 1321, 1322, 1323, 1324, 1324/1, 1325, 1326, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1327, 1328, 1331. Sokak, Cumhuriyet, Şehit Yusuf Yengin Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmetpaşa, 89. Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Eski Habipler, Can, Ceviz, Fesleğenler, Fulya, Galip Esmer, Kuşburnu, Lalezar, Menekşeler, Nergisler, Orkideler, Sümbüller, Yaseminler, Çam, Çınarlı, Çilek, Çiğdemli Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hazerfan, Alper, Sarraf, Muşebak, Cengiz Topel, Lise Yolu, Postacı Hasan Uzun, Beyaz Akasya, Şehit Mustafa, Ilıca, Evliya Çelebi, Bosna, Adalar, Başöğretmen, Akkavak, Yakuplu, Anayurt, İsmail Dinçer, Figen, Dumlupınar, Şehit Ahmet, İlgi, Şile, Tülin, Park, Nostalji, Kara Ağaç, Kuzey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Melek, Yalçın, Sanatçılar, Oğuz, Salkım, Sultan, Koçak, Onar, Mine, Kıran, Adnan Saygun, Destan, Gülbahçe, Ozan, Şair, Mayıs, Nazlı, Gediz, Mozaik, Balkan, Ceyda
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ağlayankaya, Ozan, Kıran, Dostluk, Eski Kabakoz, Bilge, Muhabbet, Gönül, Mesire
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Kınalıtaş, Cihan, Üsküdar, Çamlıdağ, Çayırbaşı, Dikmen, Kofalık-, Barışsever, Fesleğen, Karadut, Balıklı-, Çapa, Yörük, Çengilli, Hasanlı Yolu, Enver, Banu, Yener (Merkez), Değirmençayırı (Örcünlü), Cümle (Örcünlü), Gökkaya, Yener, Aytuğ, Ayla, Bezihane, Sultan Murat, Ahatlı, Ayabakan, Aysun, Kumca, Eleşli, Ziyapaşa, Burak, Köyiçi, Esenyolu, Eleman, 30 Ağustos, Erkam, Denizhan, Duyarlı (Sarıkavak), Mihver, Damlacık, Sarıkavak, Belen, Dirlik, Duyarlı, Değirmenci, Coşkundere, Yedi Şehitler, Kaynarca, Çakıroğlu, Esentepe, Sahilköy, Nuray, Yelda, Gür, Kuzuluk Yolu, Gökceli, Bağlar Arası, Turkuaz, Kavisli, Yeni Çeşme, Nahiye, Köy Altı, Mandıra Yolu, Sümer, Güzeller, Hallı, Yukarı Bayır, Teke, Şehit Terzioğlu, Nadide, Aktepe, Ulupelit, Üvezli, Cümle, Ezilli (Merkez), Fikret, Gökhan, Nene Hatun, Fırat, Gülgün, Arpaçay, Kara Fatma, Yaka, Ezilli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, Binbaşı Refik, Küçük Bahçe, Miralay Kazımbey, Yeni İlhan Sokak │ Meşrutiyet, Albay Sadi Alantar, Dere, Ebe Kızı, Ebe Kızı Çıkmazı, Elhan, Kevser, Küçük Bahçe, Melek, Suna Kıraç, Tuğrul, Yeni İlhan, İnan Kıraç Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Cengiz, Gani, Hekim, Plevne, Gülay, Furkan, Günaydın, Zafer, Elma, Emiroğlu, Şahmerdan, Geniş, Girgin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hidayet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Levent, Öner, Turan, Dilekağacı, Aşikar, Çağlagül, Gazleli Mahmut, Başa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Yeşil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Tel Ağacı, Cömert, Fatih Sultan Mehmet, Yeşil, Alemdag, Paşadayı Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Alemdag
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bosna Hersek, Necip Fazıl Kısakürek, Yeşil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alemdag, Yeşil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 16:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Ergün, Onaran, Gaffarefendi, Yeşil, Aksa, Alkılıç, Koca Sinan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 16:45 - 18:30 │ Süre: 1 saat 45 dakika
- Konum: Yeşil
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Libadiye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kerime Hatun Camii, Mandal, Kalantor, Derebeyi, Tanrıverdi, Çengelköy Hamam Arkası, İftar Yokuşu, Meserret
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Rasathane
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Taşocağı, Sıraevler, Kozanoğlu, Rasathane
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Beştelsiz, 101, 126, 130, 75/2. Sokak, Mahmut Kocatürk, Seyitnizam Sokak │ Telsiz, 101, Akasya, Dursun Kılıç, Karanfil, Orkide, İmdat Toraman Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maltepe, Askeri Fırın Çıkmazı, Davutpaşa Çifte Havuzlar, Dokumacılar Sitesi Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gökalp, 53, 54/4, 54/5. Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak │ Veliefendi, 74, 74. Ara, 74/3. Ara, 75/1, 75/1. Ara, 75/3, 75/3A, 75/6., 75/C. Sokak, Ahmet Yesevi, Şehit Onbaşı Yüksel Kutlu Sokak │ Yeşiltepe, 53, 53/4, 74. Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Telsiz, Lale Sokak │ Çırpıcı, 2. Taşocağı, 3. Taşocağı, 3. Taşocağı (G/7), 300, Modabağ 1, Modabağ 10, Modabağ 11, Modabağ 3, Modabağ 5, Modabağ 8, Modabağ A, Seyitnizam Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sümer, 27, 27/1, 27/10, 27/11, 27/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 28/5, 28/6, 29/2, 29/3, 29/6, 29/7, 29/8. Sokak, Merv, Şehit Er Yavuz Bahar Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.