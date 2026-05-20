UEDAŞ Bursa'yı uyardı: 39 farklı kesinti tek güne sığdı
20 Mayıs Çarşamba günü Bursa'nın 11 ilçesinde 39 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve tesis çalışmaları kapsamındaki kesintilerin bir kısmı 8 saate ulaşırken, akşam saatlerine uzanan kesintiler de bulunuyor.
20 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çiftlikköy Saray, Çiftlikköy, Mesariye, 5955. Sokak
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenicekoy, 510, 527, 452, 518, 508. Sokak, Balkan Sokak, 501, 505, 601, 448, 519. Sokak, Hasan Gemici, Rauf Denktaş Sokak, 467, 605, 465, 528, 502, 451, 504, 506, 513, 466, 442, 609, 515, 612. Sokak, Kemal Atatürk Sokak, 604, 447, 459, 440, 446, 602, 525, 507. Sokak, Muzaffer Yüce Sokak, 461, 450. Sokak, Mahmut Kuşca Sokak, Baraj Sokak, Demokrasi Sokak, 454, 512, 503, 610, 603. Sokak
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esenköy, 6002, 6005, 6004, 6007. Sokak, Pelitli Çayır Sokak, 6001. Sokak, Papuçlu Çayır Sokak, 6000, 6003, 6011. Sokak, Esenköy Sokak, 6006, 6009, 6015, 6012, 6013, 6010, 6014. Sokak
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kıran
- Sebep: Trafo Bakım
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar, 161, 239, 242. Sokak, Cumhuriyet Sokak, Bahadır Sokak, 240. Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Huzur, Aksoy, Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Sokak, 162. Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
20 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Boyalıca
- Sebep: OG Hat Bakım
20 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Gölcük, Taşlı, Gölcük Erguvan, Gölcük Meydan, Gölcük Okul, Gölcük Bursa, Çeşmebaşı, Mezarlık, Yenişehir, Su Deposu Yolu, Küllük, Demirci, Gölcük Yukarı, Mandıra, Dede Alanı, Serap, Gölcük Bağlar, Çaydamar, Gölcük Dik, Uzun Yol, Hudede Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Kestel
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Barakfakih, Ankara Sokak
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
Kestel
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Narlıdere, Ankara Sokak
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
20 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çağrışan, 2126, 2129, 2131. Sokak, Mudanya, Kalamiş, Bilge Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
20 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 19:00 - 20:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Barış, 132 Nolu, 130 Nolu Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yeşilova, Tan, Yeşilova Cumhuriyet, Yeşilova Kanal, Emre, Tarı, Kahriman, Sayak, Atak, Ordu Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tepecik
- Sebep: Abone Bağlama
20 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Işıktepe, Meydan(250), Mor, Mart, Figen(250), Turuncu(Silinecek), Fırat(250), Mavi(250), Mehter, Foça, Ilgın, Fosfor, Dolunay(250), Mermer, 1. Fırın, Metin, Ferah(250), Aylin, Ata, Mehtap(250), Murat(250), Muz(250), Fırtınalı, Manavgat Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Konak, Yavuz(120), Bedel, Uğur(120), Burcu(120), Beyaz(120), Beşik(120), Yüksel, 1. Bulut, Mimar Sinan Sokak
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Barış, Kale(140), Koza(140), Körfez(140), Kubilay, Petek, Yeşeren, Gediz(140), Kavakdibi, Konak(140) Sokak
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 30 Ağustos Zafer, Uludağ(520) Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 18:30 - 21:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Yüzüncüyıl, Hakan Sepetçi Sokak
- Sebep: Abone Bağlama
20 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağgüney, Dağgüney Sokak
- Sebep: Trafo Direği Deplase
Orhaneli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Firoz, Firoz Sokak
- Sebep: Trafo Direği Deplase
Orhaneli
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karasi, Karasi/7, Karasi Sokak
- Sebep: Trafo Direği Deplase
20 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Bayırköy
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Keramet, Keramet Sokak
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Üreğil
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yeniköy, 3. Bölge, 2. Bölge
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çakırlı, Orhangazi İznik Asfaltı
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Muradiye, Eski Mezbaha Yolu, Zaimoğlu Çiftliği Yolu, Çeyle Mevkii, Gebe Çınar Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Muradiye, Zaimoğlu Çiftliği Yolu, D.S.İ. Pompa İstasyonu Yolu
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Arapzade
- Sebep: Abone Bağlama
20 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gökçeören, 4. Atmaca, 7. Kartal, Bıçkıcıdere, Göçyolu, Özhan, Özay, Yörükler, Kovaçlar, 4. Sarı, Alfat Sokak
- Sebep: Ağaç Kesim
20 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Subaşı, Subaşı Sokak
- Sebep: OSOS İşlemleri
Yenişehir
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tabakhane, Organize Sanayi Sokak
- Sebep: OSOS İşlemleri
Yenişehir
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çayır
- Sebep: OSOS İşlemleri
Yenişehir
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Paşayayla│ Yeniköy │ Fethiye │ Toprakocak │ Burcun │ Selimiye │ Kıblepınar
- Sebep: OG Hat Bakım
20 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Karapınar, D311, D233, D250, C312, D308, A252, D237, 24, 203/1, E212, D214, D215, C314, C310, 23, C306, C241, C301, E207, D236, B246, C240, E204, A250, D313, A320, C305, A260, E208, D309, C239, C243, B316, D304, D217, A258, D312, E210, E209, D235, E205, D302, C245, A262, C244, C242, A318, A322, E206, E203, C238, C248, A254. Sokak
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
Yıldırım
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Değirmenönü, Didim, 2. Anamur, 5. Asker, Dibekli, 2. Afacan, Dolunay, 1. Okumuş, 3. Asma, Dündar, 1. Çiçek, 2. İpek, 3. Fırat Sokak
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Yıldırım
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çelebi Mehmet, 4. Adil, Yeşiltepe Sokak │ Samanlı, 15. Can, 2. Vatansever Sokak │ Vakıf, Yelpınar, 2. Vatansever, 10. Gazi, 12. Çiğdem, Başpınar, Çayırözü, 13. Çınar, Vangölü, 12. Çiçek Sokak │ Arabayatağı, Panter, 3. Cenk, Hidayet, İncesu, 2. Ceylan, 2. Vatansever, Dereyüzü, 1. Aza, Aygül, Sedir, 2. Yaman Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sinandede, 8. Gazi, Barutluk Sokak │ 6. Sakarya Sokak │ Davutdede, 3. Dere, Fatih Sultan Mehmet, 3. Eğitim Sokak │ Şükraniye, Şimal, 2. Şura, 8. Yıldırım Sokak
- Sebep: AG Tesis Çalışması
20 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.