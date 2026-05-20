Başkent Elektrik uyardı: 100'den fazla noktada kesintiler yaşanacak!
20 Mayıs Çarşamba günü Ankara'nın 23 ilçesinde 107 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Tamamına yakını şebeke iyileştirme çalışmalarından kaynaklanan kesintilerin büyük bölümü sabahtan akşama 8 saate ulaşıyor.
20 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 23 ilçesinde 107 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Özündere, Samut, Karacalar, Karagüney
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Özündere, Samut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Merkez, Özündere, Samut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ahmetadil, Avşar Küme, Mithat Paşa, Kazım Karabekir, Leylak, Battalgazi, Beypazarı, Ankara, İnönü, Güzelcekale, Necatibey, Selçuk, Ali Rıza Uzunbeyli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 159, Kılıç 4, Sünlü Serpmeler, Ova 7, Sünlü, Ova 3, Galaba11, Ova 2, Serhat, Ova 6, Karagöl Kışlacık, 211, Ebu Hanefi, Ova 5, 210, Sünlüköy, Taşpınar, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Altunçanak, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Aaaa, Siyahlale, Yükselin, Şükür, Malıköy., Bedirhan, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Sinop, Türkşerefli, Arıkan, Türk Şerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Alagöz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Ömer Halisdemir, Altınpark
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 1236, 1288, 1287, 1286, 1298. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sel, Sesveren
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karakaçlı Yolu, Gökçeyurt, Karakaçlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi İlhanköy, Mimarsınan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Güneyce, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan, Özal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir, Belediye Meydanı, Hilmi Çayırlıoğlu, Yavuz Selim, Mimarsınan, Çağabey (Mescit), Garipçe, Koca Muhtar, Şehit, Cami, Fidan, Hacıhasan, Kuyucu, Mehmet Akif, Orhangazi, İnkılap, Fatih Sultan Mehmet, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Kanuni (Mescit), Şahin, Yüksel, Karaağaç., Perili, Sancak, B Kümesi İlhanköy, C Kümesi İlhanköy, A Kümesi Ilıca, Kanuni, Beypazarı, A Kümesi İlhanköy, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ergenekon, Çakmak Mevkii, Salihler, Güneyce, Kadıobasî, Afşar Küme Evleri., Pirireis, Hisar, Hilal, Yandak, Süleyman Hilmi, Fevzi Efendi, Yıldız, Vatan, Ulupınar_1, Özal, Akşemseddin, Çağabey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balçiçek, C Kümesi İlhanköy, Köy Bayram
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Beypazarı, Gazi, Tekke Küme, Güneyce, Perili, Şehit, Akkaya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Perili, Bölükbaşı, Şehit Er Tolga Akpınar, Şehit Yüzbaşı Tuncay Orhan, Fatih Sultan Mehmet, Ilıca, Çağabey (Mescit), Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, D Kümesi Ilıca, A Kümesi Ilıca, B Kümesi Ilıca, Köy Bayram
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Güven, 130, Cumhuriyet_3, 20, Güdülyolu, 15, 14, İstiklal, Kavak, 125, Ayaş Polatlı Yolu, 17, Demirel, 111, 128, 122, 27, 10, Bağdat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek, Emek (Yeni)
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağ Evleri, Atatürk, Beynam, Kale Boğazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 15:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Avni Akyol, Hırabaşoğlu, Pevrul Kavlak, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Şehit Semih Yılmaz, Karaburun, Fevzi Çakmak, Emre Güngör, Yurtalan Eroğlu, Hürriyet, Adıgüzel, Büyükboyalık, Karşıyaka Suyugüzel, Tatarhüyük, Sarıhüyük, Eğribasan, Yukarıhacıbekir, Suyugüzel, Aşağıhacıbekir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanal Yolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Guntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Raşit Ercan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Dibekören, Sopçaalan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dibekören, Alparslan Türkeş, Çayırhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Uzundere, Kavacık, Boyalı, 52, 55, 50, Kavutçu, 58, Elören, 56, Kargalar, Elmalı, Yeşilköy, Çorman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Örenköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 14:15 │ Süre: 5 saat
- Konum: Dikmen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1549, 1550. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 1570, 1564, 1567, 1561, 1559, 1551. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1560, 1581. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 18:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182. Sokak, Ahmet Yesevi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:30 - 06:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Dodurga Köyü Yolu, Dodurga Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 00:30 - 06:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Hasan Celal Güzel, 5174, 3443, Şafak, 5180, Türkkonut, 5166, 5175, 5173, 5168. Sokak, Dodurga Mahallesi, Uğur Mumcu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 15:45 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: 1, Pazarcılar, Başak_1, Ortayol, Bentbaşı Mevkii, Karaağaç, Ankara, Seralar, Esenboğa Havaalanı, Şehit Ramazan Bal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gümüş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
Çubuk
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Artukça, Sırçalık, Ali, Şahne, Kireççik, Kayardı, Giboru, Ambarcık, Merkel, Aşağı, Çakal, Küpoğlu, Gürgenlık, Köyün Kendisi, Sökücek, Yeneri, Bakacak, Çanakçı, Mumra, Danya, Dere, Müezzin, Demir, Göl, Yolüstü, Aha, Selim, Akpınar, İskir, Pazen, Yukarı, Köprülü, Yayla, Meydan, Molla Ömer, Kuşburnu, Orta, Çandır
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çırçır, Haydar Manav, Şahinler, Sümbül, Yalçın, Hacı Yusuf Ağa, Hacı Ahmet Ağa, Kayalı_2, Yavuz Sultan Selim, Meral, Güç, Kuzpınar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tunç, Arif Çalış, Yankı, Cami, Özel İdare, Değerli, Pirali, Osmanpaşa, Çakır Kumaş, Suat Bursalı, Taşocağı, Sağdıç, Ali Baysal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hüseyin Özcan, Papatya, İnönü, Okul, Haydar Manav, Mustafa Kurt, Tekin, Vezirpınar, Hacı Pınarı, Dilek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Adnan Kahveci, Çetin., Koruyolu, Sakin, Mersin, Kirazlı, Zararsız, İpekçi, Darçın, Saygılı, Kanarya, Sağlıklı, Topaç, Göze, Hayırlı, Yiğitler, Kayıncak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar_1, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz_1, Deveci, Yavuz_1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak., Şafak.., Üçevler, Belardı Mevkii, Pireli-, Şimşek., Gençlik_1, İdris, Seyit Cumali, Ferah, Demir_1, Elmadağ, Yenişıh Mevki, Fitnatoğulları, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros., Erdoğan, Nazlı., Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere-, Karaca.., Abaoğlu Elmir, Yıldız, Barbaros, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Adem, Yusuf Köse, Sarıkaya, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu., Açıkbaş, Yüksel, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut, Kovaca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2136, 2147, 2138, 2166. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 5350. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 17:00 - 21:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1063, 1058, 1059, 1065, 1057. Sokak, Bağlıca, 1061, 1054, 1071, 1067. Sokak, Etimesgut, Ömermuhtar, Yalınkılıç, 1053, 1077. Sokak, Aynalı, Höyük, Çayırlı, 1052. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2689. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Balkuyumcu Evleri, Ballıkuyumcu Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 17:15 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Balkuyumcu Evleri, 5231. Sokak, Ballıkuyumcu Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Altunçanak, Türkşerefli, Türk Şerefli, Çokören
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1022. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: 442/1, 442/2. Sokak, Hacılar Köyü Yolu, Karşıyaka Mahallesi, 435, 432, 442. Sokak, Hacılar, 433, 439, 445, 434, 438, 444, 441, 443. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karaoğlan, 3989, 3977, 3991, 3999, 3964. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3941. Sokak, Ankara, 3922, 3901, 3928, 3923, 3925. Sokak, Karaoğlan, 3924. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ankara, 3967, 3930, 3939, 3935. Sokak, Karaoğlan, 3970. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Halaçlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 17., Ahiboz, 11., 8/1, 4302, 4348, 26, 18., 8_1, Sıl 23, 12., 4334, 7, 15, 13_Silinecek Yol, 2, 3, 20, 41_Silinecek, 5, 50-, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya.., 49-, 30_Silinecek, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, 4335, 4347, 4345, 4323, 4. Sokak, Ankara.., Bağlar., 4319, 4307, 4351. Sokak, Merkez Mahallesi, 1, 24, 4360, 4324, 4359. Sokak, Fatih Caddesi, 4317, Sarikaya, 4357, 4358, 23. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Güdül
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Güdül
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
Güdül
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
20 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
Haymana
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
Haymana
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Haymana
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
20 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Fethiye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ahmet Koparan, Fethiye, Köy İçi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Remzi Çırpan, Fetih
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 3137, 3114, 3118. Sokak, Fatih, 3129, 3135. Sokak, Fatih Sultan Mehmet, 3132. Sokak, Osmangazi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:15 - 15:15 │ Süre: 4 saat
- Konum: 3149. Sokak, Şemsettin, İnebahtı, Ali Gazi Yener, Canbey, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet, Fatih, Kılıçaslan, Ulubey, 3167, 525. Sokak, Karaca Ahmet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 15:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kanal, Hasan Özçubuk, Vakıf, Osmangazi, Taşkent, Gün Sazak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
20 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan, Bahtiyar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt, Çimen 1, Alperen 1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
20 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
Kızılcahamam
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sarıçam, Saray, Çukurören, Yukarı Çukurören, Oğlakcı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karakaçlı Yolu, Gökçeyurt, Karakaçlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Alanı, Gülveren 4, Gülveren 1, Çıkmaz_2, Bahar, Zafer_1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Bağlar 2, Fatih.., Bağlar 1
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Emremsultan, Hıdırlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dibekören, Alparslan Türkeş, Çayırhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karahisar, Cendere
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Gümüşyaka, Yenice Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karailyas
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 14:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sakarya, Serap, Battalgazi, Altay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Polatlı
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu, Sakarya Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
Pursaklar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Pursaklar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
20 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ahmet Koparan, Fethiye, Köy İçi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 12:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Osmaniye, Yeni Yerleşim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
Sincan
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 17:15 │ Süre: 3 saat 15 dakika
20 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: E 90 Karayolu, Dönge, Çelik, Bağlar, 19 Mayıs, Kaan, Nemrut, Koçhisar, Yeşilova
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3591, 3979, 3980, 3978, 3987, 3997, 3990, 4001, 3598/1, 3975, 3581, 3974, 3590, 3595. Sokak, Çınarlı, 3985, 3969, 3594, 3998, 3592, 4000, 3588, 3598, 3973, 4002, 3597, 3977, 3576, 3589, 3585, 3596, 3574. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3571, 3898, 3600, 3904, 3919, 3917, 3905, 3949, 3583, 3582, 3900, 3585, 3896, 3563, 3914, 3895, 3892, 3946, 3901, 3580, 3893, 3897. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3926, 3564, 3590, 3581, 3580, 3915, 3575, 3576, 3939, 3938, 3578, 3933, 3917, 3912, 3899, 3911, 3930, 3924, 3909, 3910, 3918, 3908, 3574, 3942, 3937, 3940, 3577. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 20 Mayıs 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 3091. Sokak, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Yuva Köyü, 3089. Sokak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
20 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
20 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.