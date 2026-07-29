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Halk TV Türkiye 2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı

2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı

Bursa'da site içerisinde oynarken bir anda kaybolan ve yaklaşık bir saatlik aramanın ardından yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Annenin feryadı yürekleri dağladı.

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2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken bir anda kaybolan ve yaklaşık bir saatlik aramanın ardından yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Acılı annenin hastane kapısındaki “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir’i bulabilmek için çevrede seferber oldu.

Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı - Resim : 1

3 çocuk babası iş yerinde cansız olarak bulundu3 çocuk babası iş yerinde cansız olarak bulundu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Su altından çıkarılan çocuk için sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı - Resim : 3

Sağlık ekiplerinin kalbinin durduğunu belirlediği küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Tohum, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.

2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı - Resim : 4

"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Ölüm haberini alarak hastaneye koşan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan anne Şahade Tohum’un gözyaşları içerisinde “Kadir çık annem oradan” diyerek feryatları yürek dağladı.

2 yaşındaki oğlu havuzda ölü bulunan annenin feryadı yürekleri dağladı - Resim : 5

Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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