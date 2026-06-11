2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga götürüldü.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Gergeme Mahallesi kavşağında yaşandı. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri gönderildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinde araçlarda bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)