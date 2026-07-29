2. İletişim Şurası tamamlandı: Türkiye Yüzyılı, iletişim yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası, çalıştay raporlarının sunulduğu panel oturumlarının ardından tamamlandı.

Şurada iletişim hukuku, dijital medya, yapay zeka, gazetecilerin çalışma koşulları, medya okuryazarlığı ve afet iletişimi başlıklarında hazırlanan raporlar kamuoyuyla paylaşıldı.

İLETİŞİM MEVZUATI İÇİN YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ

"İletişim Hukuku ve Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu" adına konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, dijitalleşme ve yapay zekadaki hızlı gelişmeler nedeniyle mevcut mevzuatın yetersiz kaldığını belirtti.

Çetintaş, iletişim alanındaki düzenlemelerin tek çatı altında toplanacağı yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

MEDYA OKURYAZARLIĞI ZORUNLU DERS OLSUN ÖNERİSİ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise medya okuryazarlığı dersinin ilköğretimden üniversiteye kadar zorunlu hale getirilmesini önerdiklerini söyledi.

Adıgüzel, ders içeriğinin dijital dönüşüme uygun şekilde güncellenmesi ve eleştirel düşünme ile doğrulama becerilerini de kapsaması gerektiğini kaydetti.

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, "Depremde gazetecilerin hangi koşullarda yaşadığını görseydiniz, ne kadar işçi olduğuna şahit olurdunuz. Yani gazeteci işçidir, emekçidir, işçinin en hasıdır ve bunu yaparken de çok zorluklar çekmektedir, uğraşmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy da "Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Çalışma Grubu" adına yaptığı konuşmada, çalışma grubunun şura kapsamında hazırladığı önerileri anlattı.

Ersoy, afet ve kriz iletişiminin kurumsallaştırılması ile dijital iletişim ve yapay zeka uygulamalarında etik ve insan odaklı yaklaşımın esas alınmasına yönelik önerilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise dijital dünyada yasaklayıcı politikalar yerine üretim odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Değirmenci, dijital oyunların yasaklanması yerine yerli ve toplumsal fayda sağlayan içeriklerin üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, kapanış konuşmasında şura kapsamında ortaya çıkan önerilerin takipçisi olacaklarını belirtti.