2 ilde eş zamanlı bahis operasyonu! 2,3 milyar liralık vurgun!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis oynama, oynatma ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması soruşturması kapsamında soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Eskişehir ve Antalya'da eş zamanlı olarak 16 şüphelinin adresine gerçekleştirilen baskınlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

2,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve suç delili olabileceği değerlendirilen belgelere el konuldu. Polis ekiplerinin dijital incelemeleri sonucunda, şüphelilerin kullandığı banka ve kripto para hesaplarında tam 2,3 milyar liralık bir işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı. (DHA)