İzmir'de 2 Haziran'da 6 ilçede 7 su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü ana boru arızasından kaynaklanıyor; süreler 2 ila 3 saat arasında değişiyor. Karabağlar'da 15 Mayıs'tan bu yana süren şebeke yenileme kesintisi bugün de devam edecek.

İZSU duyurdu: Karabağlar'da kesintiler devam ediyor

2 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü İzmir'in 6 ilçesinde 7 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Aliağa (1)
  2. Bayındır (1)
  3. Bergama (1)
  4. Foça (1)
  5. Karabağlar (2)
  6. Konak (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Balçova
  • Bayraklı
  • Beydağ
  • Bornova
  • Buca
  • Çeşme
  • Çiğli
  • Dikili
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Ödemiş
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Tire
  • Torbalı
  • Urla

2 HAZİRAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Aliağa

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:31 - 12:31 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Karaköy
  • Sebep: Ana Boru Arızası

2 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Bayındır

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Yakacık
  • Sebep: Depo Temizliği

2 HAZİRAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 07:30 - 10:30 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ertuğrul
  • Sebep: Ana Boru Arızası

2 HAZİRAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:17 - 12:00 │ Süre: 2 saat 43 dakika
  • Konum: Mustafa Kemal Atatürk
  • Sebep: Ana Boru Arızası

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:10 - 11:10 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Ali Fuat CebesoyBahriye ÜçokSalih Omurtak
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Karabağlar

  • Tarih: 15 Mayıs 2026'dan itibaren 28 gün boyunca (pazar, arefe ve kurban bayramı günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Basın Sitesi
  • Sebep: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında arızalı branşmanların yenilenmesi

2 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:51 - 11:51 │ Süre: 2 saat
  • Konum: AlsancakEtilerKahramanlarMimar SinanOğuzlar
  • Sebep: Ana Boru Arızası
