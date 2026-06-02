İZSU duyurdu: Karabağlar'da kesintiler devam ediyor
İzmir'de 2 Haziran'da 6 ilçede 7 su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü ana boru arızasından kaynaklanıyor; süreler 2 ila 3 saat arasında değişiyor. Karabağlar'da 15 Mayıs'tan bu yana süren şebeke yenileme kesintisi bugün de devam edecek.
2 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
2 Haziran 2026 Salı günü İzmir'in 6 ilçesinde 7 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Aliağa (1)
- Bayındır (1)
- Bergama (1)
- Foça (1)
- Karabağlar (2)
- Konak (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Balçova
- Bayraklı
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
- Urla
2 HAZİRAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:31 - 12:31 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karaköy
- Sebep: Ana Boru Arızası
2 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yakacık
- Sebep: Depo Temizliği
2 HAZİRAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 07:30 - 10:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ertuğrul
- Sebep: Ana Boru Arızası
2 HAZİRAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:17 - 12:00 │ Süre: 2 saat 43 dakika
- Konum: Mustafa Kemal Atatürk
- Sebep: Ana Boru Arızası
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:10 - 11:10 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ali Fuat Cebesoy │ Bahriye Üçok │ Salih Omurtak
- Sebep: Ana Boru Arızası
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026'dan itibaren 28 gün boyunca (pazar, arefe ve kurban bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında arızalı branşmanların yenilenmesi
2 HAZİRAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:51 - 11:51 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alsancak │ Etiler │ Kahramanlar │ Mimar Sinan │ Oğuzlar
- Sebep: Ana Boru Arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi