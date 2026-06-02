İSKİ duyurdu: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi saatler sürecek
İstanbul'da 2 Haziran'da 5 ilçede 6 su kesintisi yaşanacak. Tüm kesintiler şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Çalışmaların öğlen saatlerine kadar uzaması bekleniyor.
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul'un 5 ilçesinde 6 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (1)
- Bahçelievler (1)
- Beşiktaş (1)
- Esenyurt (2)
- Sultanbeyli (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:12 - 13:00 │ Süre: 2 saat 48 dakika
- Konum: Hadımköy
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:45 - 14:00 │ Süre: 3 saat 15 dakika
- Konum: Kocasinan
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:47 - 13:30 │ Süre: 2 saat 43 dakika
- Konum: Cihannuma
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:43 - 13:00 │ Süre: 3 saat 17 dakika
- Konum: Fatih
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Esenyurt
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:43 - 13:00 │ Süre: 3 saat 17 dakika
- Konum: Talatpaşa
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 13:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Necip Fazıl
- Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi