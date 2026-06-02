İSKİ duyurdu: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi saatler sürecek

İstanbul'da 2 Haziran'da 5 ilçede 6 su kesintisi yaşanacak. Tüm kesintiler şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Çalışmaların öğlen saatlerine kadar uzaması bekleniyor.

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul'un 5 ilçesinde 6 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Arnavutköy (1)
  2. Bahçelievler (1)
  3. Beşiktaş (1)
  4. Esenyurt (2)
  5. Sultanbeyli (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Adalar
  • Ataşehir
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Zeytinburnu

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:12 - 13:00 │ Süre: 2 saat 48 dakika
  • Konum: Hadımköy
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Bahçelievler

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:45 - 14:00 │ Süre: 3 saat 15 dakika
  • Konum: Kocasinan
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Beşiktaş

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:47 - 13:30 │ Süre: 2 saat 43 dakika
  • Konum: Cihannuma
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

Esenyurt

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:43 - 13:00 │ Süre: 3 saat 17 dakika
  • Konum: Fatih
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

Esenyurt

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:43 - 13:00 │ Süre: 3 saat 17 dakika
  • Konum: Talatpaşa
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

Sultanbeyli

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:30 - 13:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Necip Fazıl
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası
