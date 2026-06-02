BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan kesinti alarmı: İstanbul'da tam 27 ilçeyi vuracak liste açıklandı
İstanbul'da 2 Haziran Salı günü şebeke iyileştirme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle dev kesinti dalgası yaşanacak. Gece yarısı başlayıp 9 saate kadar sürecek olan planlı kesintilerden megakentin 27 ilçesi etkilenecek.
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
2 Haziran 2026 Salı günü İstanbul'un 27 ilçesinde 60 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (2)
- Ataşehir (1)
- Avcılar (1)
- Bağcılar (2)
- Bahçelievler (1)
- Bakırköy (1)
- Başakşehir (2)
- Bayrampaşa (1)
- Beykoz (1)
- Beylikdüzü (1)
- Beyoğlu (2)
- Çatalca (1)
- Eyüpsultan (3)
- Fatih (1)
- Gaziosmanpaşa (2)
- Kağıthane (1)
- Kartal (5)
- Küçükçekmece (3)
- Pendik (6)
- Sancaktepe (5)
- Sarıyer (3)
- Silivri (3)
- Sultangazi (3)
- Şile (5)
- Şişli (1)
- Üsküdar (1)
- Zeytinburnu (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Beşiktaş
- Büyükçekmece
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Güngören
- Kadıköy
- Maltepe
- Sultanbeyli
- Tuzla
- Ümraniye
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 00:05 - 06:00 │ Süre: 5 saat 55 dakika
- Konum: Ömerli, İhsangazi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Anadolu, Amiral, Fatmagül, Hoşdere, Mareşal Fevzi Çakmak, Tayfur │ Atatürk, Tevhid
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Kazım Karabekir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ambarlı, Kocatepe, Nilüfer, Orkide │ Mustafa Kemalpaşa, Beyoğlu, Fidan, Mimarsinan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 00:30 - 06:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sancaktepe, 938, Birlik │ Yavuz Selim, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1033, 1052, 969, 970, 971, 972, 976, 977, 979, 980, 983, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, Birlik, Mehmet Akif
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 15 Temmuz │ Evren
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çobançeşme, Kımız, Sanayi
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ataköy 2-5-6. Kısım, 19 Mayıs
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Altınşehir, 107, Altıntepe, Dağ, Sevgi Çiçeği, Çakmak, Çağdaş, İntepe, Altıntepe, Barbaros, Kaptan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 17:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ziya Gökalp, Akser, Akyol, Başkomutan, Elvan, Gezgin, Hanımeli, Lüle, Saruhan, Selvi, Seyit Onbaşı, Tufan, Şanlı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kartaltepe, Hekim, Süleyman Şah, Çalıkuşu, Çimenzar, İrem
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Değirmenler Çıkmazı, Fiyaka, Güngören, Maşatlık, Cerrah, Sevgiseli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Aytaç, Begüm, Ebru, Emiroğlu, Erdinç, Fedai, Göktürk, Gözde, Gürbüz, Hürmüz, Kale, Morlale, Okan, Sebat, Servet, Sinem, Tavşanlı, Ufuk, Venüs, Ziya Gökalp, İhsan │ Sahil, Adalet, Aktoprak, Çelebi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Firuzağa, Boğazkesen, Defterdar Yokuşu, Set, Türkgücü │ Hacımimi, Boğazkesen │ Kemankeş Karamustafapaşa, Denizciler, Kemankeş, Kılıç Alipaşa Mescidi, Odun Meydanı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kılıçali Paşa, Akarsu Yokuşu, Balabanbey Çıkmazı, Defterdar Yokuşu, Meclis-i Mebusan, Sanatkarlar Mektebi, İlyas Çelebi, İlyas Çelebi Camii │ Pürtelaş Hasan Efendi, Meclis-i Mebusan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ovayenice, Doruk, Dostane Çıkmazı, Doğantepe Çıkmazı, Doğuhan, Düzen, Ovayenice, Parseller
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Kalkan, Plevne
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göktürk, 1. Mimoza, 10. Gül, 2. Kardelen, 3. Yakut, 4. Defne, Cebeci, Dişbudak, Harmanlar, Kadife, Lalezar, Melisa, Memba, Ova, Pırlanta, Plato, Rumeli, Sipahi, Turkuaz, Türkmen, Çamlık, İris
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yeşilpınar, Özlem, Şükran
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Hayrettin, Tiyatro │ Saraç İshak, Saraç İshak, Tiyatro
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Pazariçi, 1. Mine
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 861, 864, 950, 951, 952, Şükran │ Mevlana, 910
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Sultan Selim, Banu, Batanay │ Çeliktepe, Alaca, Bayır, Dar, Eyalet, Figen, Gayretli, Göl, Gülbahçe, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Karaşahin, Kartanesi, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mevlüt Bakırtaş, Mutlu, Suadiye, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şehit Karakuşlar, Şerefe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İnönü, Anadolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Edirne, Dündar, Harput
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Pamuk, Güneştepe, Tecerdağı, Morsalkım
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tecerdağı, Ankara, Çanakkale, Hazal, Han, Topuz, Kösedağ, Sultan, Dost, Şiran, Köroğlu, Serik, Gözde, Doğanay, Anayurt, Açangül, Narman, Sadakat, Zara, Özmen, Can, Manidar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Okul, Meriç, Aydın
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mehmet Akif, Piri Reis, Şehit Albay Rıdvan Özden
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mehmet Akif, 1. Kırlangıç
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atatürk, Güner
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çimen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mektep, Gökhan, Rıfat Ilgaz, Tercüme, Aynalı Çeşme, Verimli, Namık, Aşıklı Sultan, Sevecen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Reyhan, Çadır, Çam, Gökay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hürriyet, Süphan, Kuşdili, Aydemir, Ankara, Uzungöl, Muazzam, Mazhar, Camgüzeli, Etkin, Işıl, Nevruz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orkide, Gökay, Bahar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Reyhan, Gökay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Dalga, Pınar, Araç, Pusula
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Menzil, Karşıyaka, Şehit Abdurrahmangazi, Edip, Çaldıran, Define, Şehit Polis Engin Açıkgöz, Yolcu, Çemenzar, Kanlıca, Emek, Arslantaşı, Yenidoğan, Gelin, Saruhan Cami, Serdivan, Balaban, Kozalak, Aybike, Hamiyet, Necip, Kırçiçeği, Cömert, Züleyha, Gönül, Anzer, Ezel, Veysel Karani, Asker, Mihrimah, Abitler, Şehit Gürbüz Kaçakçı, Namdar, Saklıbahçe, Vahdet, Yurt, Nisa, Yeditepe, Kahraman, Ezber
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Miraç, Balcı, Kahveci, Atayolu, Emirsultan, Uzunlar, Yenice
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:15 - 11:30 │ Süre: 1 saat 15 dakika
- Konum: Kahveci, Cengiz, Atayolu, Tatlıcak, Yabangülü, Gayret, Arvasi, Burçak, Meşe, Şadırvan, Bakla, Ünver, Reyhan, Eryılmaz, Akkoyunlu, Elif, Gülsultan, Miraç, Kaplıca, Bayındır, Emirsultan, Karamanoğlu, Selçuklu, Rabia, İsot, Deva, Kadı, Keskin, Süleyman Şah, Yazgülü, Sena, Efsane, Ayça
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Bayram, Asil, Yenice, Namık Kemal, Araç, Akbaba
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Maden, Boğaziçi, Desen, Figen, Firuzan, Firuze, Kehribar, Kıymet Çıkmazı, Sıla, Uludağ, Yazgülü, Yunus Emre, Yunus Emre 2, Zuhal, Zülal
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy │ Demirciköy
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy, Abbasağa, Acıyonca, Adalarönü, Afyon, Alibey, Asmalıkahve, Atadan, Ağababa, Ağasar, Ağaçardı, Aşkale, Barbaros Hayrettin Paşa, Celal Bayar, Cümle, Doruk, Doğanbayır, Doğuhan, Dutbahçesi, Düzen, Garanti, Güvenç, Hekimbaşı, Hıdırellez, Kasapoğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy, Kenan, Kurabiye, Kuruçay, Kuvayi Milliye, Küheylan, Kilit, Madenözü, Melodi, Mustafa Kemal Atatürk, Sakin Efendi, Suatlar, Suluca, Tatlıpınar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy, Uluhan, Yamaç Çıkmazı, Yazıcı, Zeliha, Çakmar, Çarşıbaşı, Ödev, İlaldı, İncesu, İskender │ Selimpaşa, 4006, 4016, 4018, 402, 4020, 4028, 4030, 4034, 4035, 4036, Ovayenice
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sultançiftliği, 187, 162, 167, 42, Ordu │ Uğur Mumcu, 2278, 2293, 2294, 2323, Orhan Gazi, 2286, 2291, K, Muhsin Yazıcıoğlu │ Yunus Emre, Şehit Murat Celep
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: 50. Yıl, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 2085, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, B, I, Orhan Gazi
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 19:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 50. Yıl, 2195, 2196, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2211, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2221/1, 2222, 2223, 2224, 2225, D, E, F
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Göçmen, Sanatçılar, Elbiz, Halay, Güler, Palamut, Yayla, Midye, Süslü, Aterina, Mor Sümbül, Zümre, Keklik, Cihan, Kelebek, Ağlayankaya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Çamlı Çeşme, Ahmetli, Sultan Selim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Kınalıtaş, Cihan, Üsküdar, Çayırbaşı, Dikmen, Kofalık, Barışsever, Fesleğen, Karadut, Balıklı, Çapa, Yörük, Çengilli, Hasanlı Yolu, Cümle (Örcünlü), Gökkaya, Yener, Aytuğ, Ayla, Bezirhane, Sultan Murat, Ahatlı, Ayabakan, Aysun, Kumca, Eleşli, Ziyapaşa, Burak, Emrah, Cümle, Akdağ, Orhanlı, Yaka, Değirmen Çayırı, Köyiçi, Erkam, Denizhan, Duyarlı (Sarıkavak), Mihver, Damlacık, Sarıkavak, Belen, Dirlik, Duyarlı, Değirmenci, Coşkundere, Yedi Şehitler, Kaynarca, Çakıroğlu, Esentepe, Sahilköy, Ceyhan, Yelda, Gür, Kuzuluk Yolu, Gökçelik, Bağlar Arası, Turkuaz, Kavisli, Yeni Çeşme, Nahiye, Köy Altı, Mandıra Yolu, Sümer, Güzeller, Hallı, Yukarı Bayır, Teke, Şehit Terzioğlu, Nadide, Aktepe, Ulupelit, Üvezli, Nene Hatun, Fırat, Gülgün, Arpaçay, Kara Fatma, Ezilli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menekşe, Portakal, Usta, Sahil, Taşkan, Fener, Duygu, Öğretmen, Duman, Erik, Kiraz, Adil, Vişne, 23 Nisan, Karanfil, Orkide, Akbulut, Zeytin, Yahşibey, Böğürtlen, Manolya, Mercan Köşk, İncir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çavuş Ahmet, Cemile Cevher Çiçek, Kamberağa, İmrendere, Eski Ağva Yolu, Aydınlık, Feray, Ulus, Örnek, Köprü, Hamamdere, Deste, Ece, Mesut, Doğanay, Cumhuriyet, Karanlık Kısık, Zeki Müren, Birgül, Bağımsız, Ortanca
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yeşil Kanarya, Başkan, Fidan, Örgün, Saka, Bekir Sıtkı Sezgin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 00:30 - 06:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sümer, 26/1
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Efendi, G/42, G/43, G/49, G/51, G/52, G/53, G/54, G/55, G/56, Gümüşsuyu Davutpaşa, Mevlana, Mevlevihane
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi