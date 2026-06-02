BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa'da arıza bitmek bilmiyor
Bursa'da 2 Haziran'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'daki kesinti aylardır süren arızalar kapsamında 2-7 Haziran tarihleri arasında aralıklı kesintiler yaşanmaya devam ediyor.
2 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Mustafakemalpaşa (1)
- Osmangazi (1)
- Yıldırım (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Nilüfer
- Orhaneli
- Orhangazi
- Yenişehir
2 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 2 Haziran - 7 Haziran 2026
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında arıza
2 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:25 - 11:25 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atıcılar, Fidan Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
2 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:45 - 12:00 │ Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Selçukbey, Huzur Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi