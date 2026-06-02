BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa'da arıza bitmek bilmiyor

Bursa'da 2 Haziran'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'daki kesinti aylardır süren arızalar kapsamında 2-7 Haziran tarihleri arasında aralıklı kesintiler yaşanmaya devam ediyor.

2 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. Mustafakemalpaşa'yı aylardır etkileyen aralıklı kesintiler sürüyor.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Mustafakemalpaşa (1)
  2. Osmangazi (1)
  3. Yıldırım (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Büyükorhan
  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Karacabey
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Nilüfer
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Yenişehir

2 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 2 Haziran - 7 Haziran 2026
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında arıza

2 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:25 - 11:25 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Atıcılar, Fidan Sokak ve civarı
  • Sebep: Arıza

2 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:45 - 12:00 │ Süre: 2 saat 15 dakika
  • Konum: Selçukbey, Huzur Sokak ve civarı
  • Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Su Kesintisi
