UEDAŞ tam süreyi açıkladı: Bursa'da 4 ilçede saatlerce elektrik olmayacak

Bursa'da 2 Haziran Salı günü planlı bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak. Yıldırım, Karacabey, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini etkileyecek olan kesintilerin süresi 8 saati bulacak.

2 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü Bursa’nın 4 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecektir.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Büyükorhan

  2. Harmancık

  3. Karacabey

  4. Yıldırım

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Osmangazi

  • Nilüfer

  • İnegöl

  • Gemlik

  • Mustafakemalpaşa

  • Mudanya

  • Gürsu

  • Karacabey (Yukarıdaki mahalleler dışı)

  • Orhangazi

  • Kestel

  • Yenişehir

  • İznik

  • Orhaneli

  • Keles

2 HAZİRAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükorhan

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Çeribaşı

  • Sebep: ENH Bakım

Büyükorhan

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Pınarköy, PINARKÖY, PINARKÖY/3

  • Sebep: ENH Bakım

Büyükorhan

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Perçin, PERÇİN, PERÇİN10

  • Sebep: ENH Bakım

2 HAZİRAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Harmancık

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat

  • Konum: Akpınar │Alutca │Balatdanişment │Bekdemirler │Delicegüney │Dedebali │Dutluca │Gedikören │Gökçeler │Ilıcaksu │İshaklar │Karaca │Kepekdere │Kışmanlar │Kocapınar │Kozluca, ALBAY ÇETİN, ALUTCA, BALATDANİŞMENT, BALATDANİŞMENT/4, BEKDEMİRLER, DELİCEGÜNEY, DEDEBALİ MERKEZ, GÖLCÜK, MARAŞATLAR, KOYAK, DUTLUCA MERKEZ, SİPAHİLER, ORTA, KOÇPINAR MEZRASI, NACCALAR, GÖKÇELER ÇINAR, ILICAKSU, İSHAKLAR, İSHAKLAR/19, MERKEZ, MERKEZ/11, KIŞMANLAR, KIŞMANLAR/1, KOCAPINAR, KOZLUCA

  • Sebep: ENH Bakım

2 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Çavuş

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Karacabey

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Dağkadı

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

2 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 02 Haziran 2026 Salı

  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat

  • Konum: Baruthane, 1.KARPUZCU, 1.SİNAN, 2.AVCI, 2.KUYULU, 2.YONCA

  • Sebep: AER İletken Dönüşümü

