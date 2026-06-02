UEDAŞ tam süreyi açıkladı: Bursa'da 4 ilçede saatlerce elektrik olmayacak
Bursa'da 2 Haziran Salı günü planlı bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak. Yıldırım, Karacabey, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini etkileyecek olan kesintilerin süresi 8 saati bulacak.
2 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
Büyükorhan
Harmancık
Karacabey
Yıldırım
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
Osmangazi
Nilüfer
İnegöl
Gemlik
Mustafakemalpaşa
Mudanya
Gürsu
Karacabey (Yukarıdaki mahalleler dışı)
Orhangazi
Kestel
Yenişehir
İznik
Orhaneli
Keles
2 HAZİRAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükorhan
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Çeribaşı
Sebep: ENH Bakım
Büyükorhan
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Pınarköy, PINARKÖY, PINARKÖY/3
Sebep: ENH Bakım
Büyükorhan
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Perçin, PERÇİN, PERÇİN10
Sebep: ENH Bakım
2 HAZİRAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Harmancık
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
Konum: Akpınar │Alutca │Balatdanişment │Bekdemirler │Delicegüney │Dedebali │Dutluca │Gedikören │Gökçeler │Ilıcaksu │İshaklar │Karaca │Kepekdere │Kışmanlar │Kocapınar │Kozluca, ALBAY ÇETİN, ALUTCA, BALATDANİŞMENT, BALATDANİŞMENT/4, BEKDEMİRLER, DELİCEGÜNEY, DEDEBALİ MERKEZ, GÖLCÜK, MARAŞATLAR, KOYAK, DUTLUCA MERKEZ, SİPAHİLER, ORTA, KOÇPINAR MEZRASI, NACCALAR, GÖKÇELER ÇINAR, ILICAKSU, İSHAKLAR, İSHAKLAR/19, MERKEZ, MERKEZ/11, KIŞMANLAR, KIŞMANLAR/1, KOCAPINAR, KOZLUCA
Sebep: ENH Bakım
2 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Çavuş
Sebep: OG Tesis Çalışması
Karacabey
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Dağkadı
Sebep: OG Tesis Çalışması
2 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
Tarih: 02 Haziran 2026 Salı
Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
Konum: Baruthane, 1.KARPUZCU, 1.SİNAN, 2.AVCI, 2.KUYULU, 2.YONCA
Sebep: AER İletken Dönüşümü