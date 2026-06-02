Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye ASKİ duyurdu: Gölbaşı'nda 26 mahalle akşama kadar susuz kalacak

ASKİ duyurdu: Gölbaşı'nda 26 mahalle akşama kadar susuz kalacak

Ankara'da 2 Haziran'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. En kapsamlı kesinti Gölbaşı'nda: pompa istasyonundaki elektrik arızası nedeniyle 26 mahallede yaşanan kesinti 6,5 saat sürecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ASKİ duyurdu: Gölbaşı'nda 26 mahalle akşama kadar susuz kalacak

2 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

2 Haziran 2026 Salı günü Ankara'nın 3 ilçesinde 29 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
  1. Beypazarı (1)
  2. Gölbaşı (1)
  3. Mamak (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Çamlıdere
  • Çankaya
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Güdül
  • Haymana
  • Kahramankazan
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar
  • Yenimahalle

2 HAZİRAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Ayvasık, M. Cengiz Özalp Caddesi ve civarı
  • Sebep: 110'luk PVC Boruda arıza

2 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: AhibozBahçelievlerBallıkpınarEymirG.O.P.GökçehöyükHacıhasanHacılarHacımuratlıHalaçlıİkizceİncekKaragedikKaraoğlanKarşıyakaKızılcaşarKoparanOğulbeyÖrencikSeğmenlerTaşpınarTopaklıTulumtaşYağlıpınarYavrucukYaylabağ
  • Sebep: PSW-11 pompa istasyonunda Enerjisa kaynaklı elektrik arızası

2 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
  • Saat: 10:10 - 16:00 │ Süre: 5 saat 50 dakika
  • Konum: YeşilbayırŞahap Gürler alt kotları
  • Sebep: Q200'lük içme suyu hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro