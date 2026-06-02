ASKİ duyurdu: Gölbaşı'nda 26 mahalle akşama kadar susuz kalacak
Ankara'da 2 Haziran'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. En kapsamlı kesinti Gölbaşı'nda: pompa istasyonundaki elektrik arızası nedeniyle 26 mahallede yaşanan kesinti 6,5 saat sürecek.
2 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
2 Haziran 2026 Salı günü Ankara'nın 3 ilçesinde 29 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Beypazarı (1)
- Gölbaşı (1)
- Mamak (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Sincan
- Şereflikoçhisar
- Yenimahalle
2 HAZİRAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ayvasık, M. Cengiz Özalp Caddesi ve civarı
- Sebep: 110'luk PVC Boruda arıza
2 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Ahiboz │ Bahçelievler │ Ballıkpınar │ Eymir │ G.O.P. │ Gökçehöyük │ Hacıhasan │ Hacılar │ Hacımuratlı │ Halaçlı │ İkizce │ İncek │ Karagedik │ Karaoğlan │ Karşıyaka │ Kızılcaşar │ Koparan │ Oğulbey │ Örencik │ Seğmenler │ Taşpınar │ Topaklı │ Tulumtaş │ Yağlıpınar │ Yavrucuk │ Yaylabağ
- Sebep: PSW-11 pompa istasyonunda Enerjisa kaynaklı elektrik arızası
2 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:10 - 16:00 │ Süre: 5 saat 50 dakika
- Konum: Yeşilbayır │ Şahap Gürler alt kotları
- Sebep: Q200'lük içme suyu hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi