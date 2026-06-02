Başkent Elektrik açıkladı: Kesintiler akşama kadar devam edecek
2 Haziran 2026 Salı günü Ankara'nın 19 ilçesinde 56 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bir çok noktada sabah 9'da başlayan elektirk kesintileri saatler sürecek, akşama kadar devam edecek.
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Akyurt (2)
- Altındağ (4)
- Ayaş (1)
- Bala (2)
- Çamlıdere (1)
- Çankaya (6)
- Çubuk (3)
- Etimesgut (1)
- Gölbaşı (4)
- Kahramankazan (2)
- Kalecik (1)
- Keçiören (6)
- Kızılcahamam (3)
- Mamak (4)
- Nallıhan (2)
- Polatlı (2)
- Pursaklar (2)
- Sincan (6)
- Yenimahalle (4)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Beypazarı
- Elmadağ
- Evren
- Güdül
- Haymana
- Şereflikoçhisar
2 HAZİRAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik., Gicik.., 3010
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1414, Karacaören Toki, Karacaörenmah, Yeşilyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3017, 3024, 3018, 3008, 3007
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 3108, Gicik.., 3035, 3039, 3037, 3038, 3106
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Güven, 130, 11, Cumhuriyet_3, 21, Ayter Sitesi, Güdülyolu, Kazım Karabekir, Özal, 22, 15, 25, 14, İstiklal, 125, Emine Tevfika Ayaşlı, Demirel, 12, 111, 128, 122, 18, Kavak, Ayaş Polatlı Yolu, 26, 27, Ova Bağları, 23, 10, 20, 17, Bağdat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gülbağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akörençarşak, Gülbağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Emniyet, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere, Beşbeyler Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 363, 9999 (Yıkılan Konutlar), 362, 372, 370, 358, 329, 286, 367, 360, 366, 365, 371
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beytepe Köyü Yolu, 1819, 1795, Beytepe Mahallesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cemre, Libya, Çaldıran
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 12:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çınar Dibi, Cengizhan, Prof.Dr.Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48, Şevket Süreyya Aydemir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 295, 263, 258, Taştepe, 9999 (Yıkılan Konutlar), 287, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay, 289, 368, 262, 373, 260, 259, 286, 296, 270, 297
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şemsettin Günaltay, 265, 266, 257, 258
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik., Gicik.., 3010
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: 1532, 1541, 1512
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yurtbeyi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akörençarşak, Gülbağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yurtbeyi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yurtbeyi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Terasevler, İymir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Karalar(İymir)Yolu, Terasevler, İymir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kozayağı, Cücük
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cennet, Şahinler, 70, Alacalı, Cumra, Taşdemir, Yunus Emre, Gün Sazak, Çaylak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1569, 1825, 1638, 1832, Arpaçay, 1823, Şehit Bayram Uluer, 1641, 1833, 1818, 1821, Berra, 1824, 1851, 1850, 2123, 220
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1821, 1600/1, 1631/4-, 1633-, 1631/6, 1631/1, 1631/3, 1628, 1833, 1644, 1669, 1643, 1605/1, 1647, 1631, 1645, 1646, Kırıkkaleliler, 1604, 1629, Şehit Bayram Uluer, 1648, 1636, 1607, 1572, Şehit İhsan Pekesen, 1589/1, 1634, Sivaslılar, 2125, 1637, 1603, Sarıkamış, Arpaçay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 295, 263, 258, Taştepe, 9999 (Yıkılan Konutlar), 287, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay, 289, 368, 262, 373, 260, 259, 286, 296, 270, 297
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1668, 1960, 1939, 1891, 1891/1, 1959, Karakeçili, 1951, 1956/1, 1958, 1957, 1950/2, 1961, 2106, 1954, 1956, Karşıyaka Mezarlığı, 1953
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kızılcaören, Çengeller
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:20 - 17:20 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hüseyin Koçak, Şehit Üsteğmen Abdullah Ünsal, Şehit Nejdet Yılmaz, Muhtar Karamanın Hüseyin Ünsal, Şehit Orhan Gülter, Şeyh Ali Semerkandi, Hilmi Kaya, Said Korkmaz, Ahiler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dikilitaş, Emeler, Papatya, Terzi, Büyükhabeş, Aşık, İlyasoğlu, Ballı, Ünverdi, Emikler, Salimbey, Kuşcu, Demircioğlu, Emine Sultan, Muzaffer, Kadı, Çimen, Manolya, Alparslan Türkeş, Köroğlu, Karataş, Okul, Köse, Yaşar Doğu, Musa, Molla, Narçıkmaz, Şerbetçi, Huri, Kaplan, Çiçek, Gül, Şakırağa, Çavuş Dede, Şentürk, Halime, Turgutözal, Kaftanhatun, Topuzlar, Çığdem, Emin, Bal, Hatipler, Gamze, Kiraz, Çavuş, Vezir, Cumhuriyet, Avşar, Manastır, Turgut Özal, Muallim, Kaftan Hatun, Cami, Hasanağa, Adnan Menderes, Balcı, Eğrioğlu, Yüzbaşı, Arıcı, Beyazıt, Bayındır, Melek, Karanfil, Mehmet Akif Ersoy, Bakır, Hamdi, Taşlıtarla, Atatürk, Aşıklar, Kör Hafız, Fatih Sultan Mehmet, Vatan, Yayla, İncecik, Adem, Fatma Hatun, Elma Dere, Bilge Kaan, Damla, Yunus, Ünsallar, Belediye, Yeni Pınar, Koca, Adnanmenderes, Çırçır, Nuh Ağa, Yeni Ortabayındır, Ortabayındır, Uğur, Derebayındır, Tutmaçbayındır, Değirmen, Hamam, Semer, Kayıören, Ortaköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2052/8, 2052/2, 2031/1, 2052/4, 2072, 2052/5, 2083, 2071, Kavak Deresi, Mustafa Ay, Osman Alpınar, Kıbrısköy, Köy Yolu, 2052/1, İsmet Sivri, Kıbrıs Köyü, Nesibe Hatun, Veysel Karani, İbrahim Ethem
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kayaş, 19 Mayıs, 1527
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bilal Habeşi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mamak
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 2082, 2095, 2052/8, 2090, Kıbrıs Köyü, Kıbrısköy, 2080, 2052/7, 2081, 2087, 2091, 2085, 2088, 2084, 2094, 2092, 2086, Bayındır, 2052/4, 1947, 1942, 2096, 2093, 2052/3, 1943/2, 2052/6, 1945, Veysel Karani, Nesibe Hatun
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sakarya_1, Gazi_1, Menekşe, Zafer_1, Evcik, Fatih.., Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz_2, Bahar, Ankara
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Cendere
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu, Sakarya Küme
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Köy Yolu Üstü (Güney), Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Örnek Kuşcu, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028, 3029, Gicik., Gicik.., 3010
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 1414, Karacaören Toki, Karacaörenmah, Yeşilyurt
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Ayvaz, Aygün
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 97, Atatürk (Orhan Gazi), Çankırı Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 126, 133., 127, 116, 124., Kazım Karabekir..
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 406, 405.., 407
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 198., 194, 179, 181
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 14:30 - 17:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Sevcan..., Sevgi, Sevtap, Sinan, Yazıcı, 400, 406, Adak., 399, Gazi Mustafa Kemal, Düzgün
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
2 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 12:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çınar Dibi, Cengizhan, Prof.Dr.Muammer Aksoy, 36, Azerbaycan, 48, Şevket Süreyya Aydemir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1821, 1600/1, 1631/4-, 1633-, 1631/6, 1631/1, 1631/3, 1628, 1833, 1644, 1669, 1643, 1605/1, 1647, 1631, 1645, 1646, Kırıkkaleliler, 1604, 1629, Şehit Bayram Uluer, 1648, 1636, 1607, 1572, Şehit İhsan Pekesen, 1589/1, 1634, Sivaslılar, 2125, 1637, 1603, Sarıkamış, Arpaçay
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Serhat, 1138, Uzay Çağı, 1145, 1142, 1146, 1144
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 2 Haziran 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1668, 1960, 1939, 1891, 1891/1, 1959, Karakeçili, 1951, 1956/1, 1958, 1957, 1950/2, 1961, 2106, 1954, 1956, Karşıyaka Mezarlığı, 1953
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
