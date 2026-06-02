ASKİ verileri açıklandı: Sıcaklarla birlikte su tüketimi yüzde 15 arttı

Ankara barajlarında yükseliş sürüyor, ancak tüketim tarafında da belirgin bir hareketlenme var. ASKİ'nin 2 Haziran Salı günü açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 48,95, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 43 seviyesine ulaştı. Bir önceki gün toplam yüzde 48,85, aktif yüzde 42,89 olan rakamlar, 0,10 ve 0,11 puanlık artış gösterdi.

Barajlardaki toplam su miktarı 712 milyon metreküpe çıktı. Aktif kullanılabilir su ise 560,3 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı tarihinde barajlarda 429 milyon metreküp su bulunuyordu, aktif su ise yalnızca 240 milyon metreküptü.

Bir yıllık fark toplam suda 283 milyon metreküp, aktif suda 320 milyon metreküplük bir artışa karşılık geliyor. Başkentin aktif su rezervi geçen yılın 2,3 katına çıkmış durumda.

Öte yandan şehre verilen günlük su miktarı dikkat çekici biçimde arttı. ASKİ verilerine göre 2 Haziran'da Ankara'ya 1 milyon 413 bin metreküp su verildi. Bir önceki gün bu rakam 1 milyon 232 bin metreküptü; tek günde yaklaşık yüzde 15'lik bir sıçrama yaşandı. Haziran sıcaklarının başlamasıyla birlikte su tüketiminin artışa geçtiği görülüyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (2 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,39

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %85,81

Eğrekkaya Barajı: %81,81

Kavşakkaya Barajı: %72,22

Çubuk 2 Barajı: %71,02

Kurtboğazı Barajı: %34,15

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

YÜZDE 50 GÖRÜNDÜ AMA TÜKETİM HIZLANIYOR

Ankara barajlarında 2 Haziran'ın en dikkat çekici verisi, doluluk yükselirken tüketimin de eş zamanlı olarak sıçraması. Toplam doluluk yüzde 48,95 ile hedeflenen yüzde 50 eşiğine yalnızca 1,05 puan mesafede.

Ancak şehre verilen günlük su miktarının bir günde 1,23 milyon metreküpten 1,41 milyon metreküpe sıçraması, haziran sıcaklarıyla birlikte Ankara'nın su tüketiminin artmaya başladığını gösteriyor. Yaz boyunca tüketimin daha da yükselmesi, doluluk artış hızını yavaşlatacak.

Kentin omurgasını oluşturan Çamlıdere, 2 Haziran itibarıyla yüzde 43,39 doluluğa ulaştı. 1 milyar 108 milyon metreküplük kapasitesiyle Ankara'nın su sisteminin belirleyicisi olan bu barajda şu an 480,8 milyon metreküp su bulunuyor. Bu suyun 524 bin metreküpü günlük olarak Çamlıdere'den, 468 bin metreküpü Kurtboğazı'ndan, 301 bin metreküpü ise Kesikköprü'den çekildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı olan 560 milyon metreküp, günlük 1,41 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde yaklaşık 397 günlük su rezervi anlamına geliyor. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 186 gün civarındaydı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'nın 9 barajdan oluşan kaskad su sistemi, birbirine bağlı yapısıyla tek bir halkadaki değişimin tüm kente yansıdığı bir mekanizmaya sahip. Yaz aylarına girilirken doluluk oranları yalnızca su stoğunu değil, önümüzdeki aylarda başkentin su bütçesini de belirliyor.

DOLULUK ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Barajda biriken suyun o barajın azami kapasitesine bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilen yüzdelik değer, doluluk oranını oluşturuyor. Kar erimeleri, yağışlar, günlük tüketim ve buharlaşma bu rakamı sürekli değiştiriyor. Milyonluk kentlerde su yönetimi planlamasının temel dayanağı olarak her gün takip ediliyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN FARKLI?

Barajın dip kısmında fiziksel yapı gereği çekilip şebekeye aktarılamayan su ölü hacim olarak adlandırılıyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da sayarken, aktif doluluk yalnızca musluklara verilebilecek suyu gösteriyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 48,95 iken aktif doluluk yüzde 43; aradaki fark ölü hacimden kaynaklanıyor.

ANKARA BARAJLARINDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NE KADARDIR?

Toplam dolulukta yüzde 30 kritik eşik, aktif dolulukta yüzde 20 alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam yüzde 40-50 bandı hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık ihtiyacın yaklaşık 3 katı olduğundan düşük görünen yüzdeler bile ciddi bir stoğa karşılık gelebiliyor. Yine de belirleyici olan her zaman aktif kullanılabilir su.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE NELER YAŞANIR?

Doluluk düştükçe sırasıyla şebekedeki baskı azalıyor, üst katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor ve planlı kesintiler devreye giriyor. Ankara bu sürecin en kritik anını 2025 Aralık'ında yaşadı; aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilemiş ve barajlar fiilen tükenme noktasına gelmişti.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara'nın barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlıyor. Kesikköprü Barajı bunun istisnası; yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji de üretiyor. Kentin su yükünün büyük bölümünü omuzlayan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan Ankaralıların musluklarına veriliyor.