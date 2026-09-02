2 gündür ormanda arıyordu! Gebe inek yavrusuyla ahıra döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolan gebe inek, sahibi tarafından 2 gün boyunca arandıktan sonra yavrusuyla birlikte ahıra geri döndü.

Gölcük'ün Kanpara köyünde yaşayan Oğuzhan Kanpara, beslediği iki gebe inekten birinin geçen hafta doğum yapmasının ardından diğer ineğinin doğumunu beklemeye başladı.

Doğumu yaklaşan inek, yaklaşık 2 gün önce otlamak için çıktığı ormanda kayboldu.

İneğinin geri dönmemesi üzerine endişelenen Kanpara, ormana giderek arama çalışması başlattı. İlk gün herhangi bir iz bulamayan Kanpara, ertesi gün de aramalarını sürdürdü.

Ancak tüm aramalara rağmen ineğine ulaşamadı.

DİNLENMEK İÇİN DÖNDÜ, HAYATININ SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Arama sırasında yorulan Kanpara, dinlenmek amacıyla ormandan evine doğru döndü.

Tam bu sırada 2 gündür kayıp olan ineğinin yeni doğurduğu yavrusuyla birlikte ahıra döndüğünü gördü.

İneğini ve buzağıyı karşısında gören Kanpara büyük sevinç yaşadı. Hayvanları ahıra alan Kanpara, anne ve yavrusuna yem verdi.

İLK ANNE SÜTÜNÜ KENDİ ELLERİYLE İÇİRDİ

Yeni doğan buzağının aç olabileceğini düşünen Kanpara, annesinden süt sağdı.

Sağdığı sütü kendi elleriyle buzağıya içiren Kanpara, hem ineğinin hem de yavrusunun sağlıklı şekilde ahıra dönmesinin mutluluğunu yaşadı.

İneğin doğumunu ormanda gerçekleştirdiği ve ardından yavrusuyla birlikte ahıra döndüğü öğrenildi.