2 gündür aranıyordu: Acı haber geldi

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Yahya Çelik için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Marmara Adası Devlet Hastanesi'nden emekli röntgen teknisyeni olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Çelik, 7 Haziran Pazar günü gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kayboldu.

2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

İhbar üzerine emniyet ekipleri tarafından Çelik'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında ilçedeki MOBESE ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Yahya Çelik'in en son merkezdeki dolgu iskelesi istikametine doğru yürüdüğünü tespit etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ İSKELE İSTİKAMETİNDE

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran asayiş ekipleri, dolgu iskelesinin altında denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan cansız bedenin, 2 gündür aranan Yahya Çelik'e ait olduğu belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Yahya Çelik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)