2 farklı hipodromda at sahipleri ve bakıcılar birbirine girdi: 13 yaralı

Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda ayrı ayrı yaşanan olaylarda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü. Toplam 13 kişi yaralanırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Her iki olayda da ihbar üzerine bölgelere sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA BIÇAKLI KAVGA: 7 YARALI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ'DA TAŞLI VE SOPALI KAVGA: 6 YARALI

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Her iki olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturmaları sürüyor.

(AA)