2 bin yıllık Roma kulesine 'plaza kapısı' taktılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli simgelerinden olan yaklaşık 2 bin yıllık Hıdırlık Kulesi ve çevresindeki düzenleme projesini tamamladı. Ancak tarihi kalıntıları koruyup sergileme iddiasıyla yola çıkılan proje, ortaya çıkan manzarayla arkeoloji ve mimarlık dünyasını ayağa kaldırdı. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre kulenin çevresinin boydan boya cam zeminle kaplanması, seyir alanlarına cam korkuluklar dikilmesi ve en çarpıcısı, 2 bin yıllık taş kulenin girişine bildiğimiz modern bir cam kapı monte edilmesi, tarihi dokunun nasıl bir tasarım kurbanı olduğunu gözler önüne serdi.

"SERA ETKİSİ YARATIR BAKANLIK EL KOYMALI"

Projeye en sert tepkiyi gösteren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahabettin Öztürk, uygulamanın teknik ve estetik akıl dışılığına dikkat çekti:

"Kulenin bulunduğu alanda cam kullanılmış. Bunu her yerde yapamazsınız. Üstelik bu alanda kullanılan camın ısıyı dışa yansıtma özelliğinin olmadığını, niteliksiz bir cam olduğunu görüyoruz. Bu tür camlar hem ziyaretçiyi rahatsız eder hem de sera etkisi oluşturur. Kentin simgesi niteliğini taşıyan bir yapının bu kadar bilgisizce projelendirilmesi son derece üzücü. Projeyi Koruma Kurulu onaylamış olabilir ancak kurulun onayladığı her şey kabul edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın olaya el koyup ilgili kişiler hakkında işlem başlatması gerekir."

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Işın da projenin tarihi esere vereceği zarara işaret ederek şöyle konuştu:

"Buradaki uygulama maalesef sürdürülebilir değil. İlk bakışta turistin hoşuna gidiyor olabilir ama eseri korumak için nem alıcıları, klima sistemlerini iyi yapmak lazım. Malzeme kalitesi çok önemli. Ana yapıya da cam kapı takılmış. Neden böyle bir tercih yapıldığını Koruma Kurulu’ndaki arkadaşlara sormak lazım. Açıkçası bu uygulama arkeolog gözüyle beni rahatsız etti."

"BARİ BİR BANKAYA KİRAYA VERSEYDİNİZ"

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise onay mekanizmasındaki soru işaretlerine değinerek, "Cam uygulamalarının özellikle Antalya’da bizleri çok zorladığını biliyoruz. Ancak proje Koruma Kurulu tarafından onaylanmış. Neden onayladılar, nasıl onayladılar? Bunları kurul üyelerine sormak lazım" ifadelerini kullandı.

Projenin kentin hafızasını sildiğini belirten kent tarihçisi ve yazar Hüseyin Çimrin ise tepkisini çarpıcı bir tespitle dile getirdi:

"Hıdırlık Kulesi bu kentin önemli simgelerinden biri. Bu alanda bu kadar cam kullanmak gerçekten büyük bir hata. Önünde oturup şiir yazdığım, fotoğraf çektiğim muhteşem bir manzarayı yok etmişler. Üstüne üstlük kuleye bir de cam kapı koymuşlar. Bari bir bankaya kiraya verselermiş."

SORUMLULUK BÜROKRASİYE HAVALE: GELDİĞİMDE YÜZDE 90'I BİTMİŞTİ

Yükselen itirazlar ve kentin göbeğinde oluşan tezat karşısında açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün ise faturayı "onay mekanizmasına" ve "başlanmış işe" kesti:

"Burası arkeolojik sit alanı olduğu için Koruma Kurulu’ndan onay alındı. Elbette hocaların farklı görüşleri olabilir. Kurulda da çok değerli isimler vardı. Ben bu projeyi teslim aldığımda kısmen tamamlanmış ve yüzde 90 seviyesine gelmişti. Biz de kanun gereği bu projeyi tamamlamakla görevlendirildik. ‘Biz bunu yapmayalım’ deyip ayrı bir kamu zararına sebep olmak doğru olmazdı. Proje tamamlandı. Biz bundan sonraki bölümde ne yapılacağına bakıyoruz."