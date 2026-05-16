2 bin nüfuslu belde başkanı 44 milyon borca aldırmadı: Son model makam arabası aldı gören fotoğraf çektiriyor

Ardahan’ın tek beldesi olan Köprülü’de (Koravenk), Belediye Başkanı Mustafa Yıldırımcı’nın aldığı yeni makam aracı tartışmaların odağına yerleşti. Göreve geldiğinde belediyenin borç yükünden dert yanarak bina cephesine dev bir borç afişi asan Yıldırımcı’nın, aradan geçen sürede milyonlarca liraya makam aracı satın alması belde vatandaşın tepkisini çekti.

44 MİLYONLUK BORÇ AFİŞİ ASMIŞTI

Mustafa Yıldırımcı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) belediye başkanı seçilmişti.

Yıldırımcı, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak belediyenin önceki dönemden kalan 44 milyon liralık borcunu bir afişle belediye binasına asarak, bu mali tabloyla hizmet üretmenin imkansız olduğunu savunmuştu.

Bu süreçte partisinden ihraç edilen Yıldırımcı, 1 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen AK Parti il kongresinde rozet takarak iktidar partisine katılmıştı.

GICIR GICIR MAKAM ARABASI ALDI

Beldenin ve bağlı mahallelerin çözüm bekleyen çok sayıda temel sorunu bulunmasına rağmen, Başkan Yıldırımcı’nın piyasa değeri ortalama 4.5 milyon TL olan Volkswagen Tayron marka bir makam aracı satın alması tepkilere neden oldu.

Yeni aracıyla belediye çalışanlarının önünde poz veren Yıldırımcı, yerli ve daha uygun maliyetli olan TOGG yerine neden yabancı marka bir lüks aracı tercih ettiği sorularına ise doğrudan yanıt vermedi.

Satın alma işlemini savunan Başkan Yıldırımcı, yaptığı açıklamada, "İhtiyaca binaen kendi öz kaynaklarımızla beldemize yakışır bir makam aracı aldık. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Beldemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ancak belediyenin devasa borç yüküne rağmen lüks bir araç alımı yapılması, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda tartışmaları alevlendirdi.