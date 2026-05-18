2 bin metrede açıyor, 2 haftada soluyor: Ağlayan gelin'i görmek için taşı toprağı aşıyorlar

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin rakımlı Boncukgöze Yaylası'nda açan ters laleler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilinen ters laleler, Boncukgöze Yaylası'nın farklı noktalarında yoğun biçimde açtı.

Taşlı ve toprak yolu aşarak yaylaya ulaşan ziyaretçiler, ters laleleri cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor. Çiçeklerin bulunduğu alanlarda piknik yaparak temiz havanın tadını çıkarıyor.

"TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Karlıova'da öğretmenlik yapan Sercan Kılıç, eşiyle birlikte ilk kez ters lale görmek için yaylaya çıktığını anlattı.

"Eşimle ilk defa ters laleleri görmeye geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir doğa olayı. Buraya gelirken böyle bir ortamla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gerçekten inanılmaz ve çok keyifli."

SADECE İKİ HAFTALIK ÖMÜRLERİ VAR

Karlıova'da görev yapan edebiyat öğretmeni ve fotoğraf tutkunu Enver Kayar, ters lalelerin yalnızca bir ila iki haftalık ömrü olduğunu ve bu süreyi kaçırmamak için yaylaya çıktığını belirtti. Kayar, bazı ziyaretçilerin çevreye çöp bırakıp çiçeklere zarar verdiğini de vurgulayarak koruma çağrısında bulundu.

"Sahip olduğumuz bu güzellikleri korumamız lazım. Zaten iki haftalık bir ömrü var. Buraya gelip bu güzelliği temiz hava ve manzara eşliğinde yaşamak çok daha mantıklı."

ULAŞIM SORUNU TURİZMİ KISITLIYOR

Kayar, bölgenin eşsiz doğasına karşın ulaşım güçlüğünün ziyaretçi sayısını olumsuz etkilediğini de dile getirdi. Yollarda yapılacak iyileştirmelerin bölgeyi turizm açısından canlandıracağını söyleyen Kayar, Boncukgöze'nin çok daha fazla ilgi görmesi gerektiğini vurguladı.

(AA)