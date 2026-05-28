2 bin 200 yıllık Antik Roma havuzu Türkiye'nin 10 bin yıllık şehrinden çıktı

Karaman merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Başdağ Tepesi'nde Roma dönemine ait olduğu düşünülen iki havuz yan yana duruyor. Biri dairesel, diğeri dikdörtgen formda inşa edilmiş yapılar, bölgenin antik geçmişinin en dikkat çekici izleri arasında yer alıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurt, havuzun sıradan bir sarnıçtan çok daha nitelikli bir işçiliğe sahip olduğunu belirtti:

"Topografyaya uygun olarak yuvarlak formda inşa edilen Roma havuzunda, kesme taşların boyutları ve dizilimi iyi bir mühendislik hesabını gösteriyor. Yanındaki küçük havuz ise su tahliyesi amacıyla kullanıldığını düşünüyoruz. Temel işlevi su ihtiyacını karşılamak olan bu yapının dini bir yönünün olup olmadığını henüz bilmiyoruz."

Doğal su kaynağı bulunmayan bölgede hala az miktarda su tutan havuz, yaz aylarında yaban hayvanları için yaşam kaynağı görevi görüyor.

KARAMAN OVASI'NI KONTROL EDEN STRATEJİK KALELER

Havuzun yer aldığı tepenin kuzey ve güneyinde askeri amaçlı iki yapı tespit edildi. Kurt, özellikle güneydeki kalenin konumuna dikkat çekti:

"Güneydeki kale daha sonraki bir dönemde, tamamen güvenlik ve gözetleme amacıyla inşa edilmiş. Konumu son derece stratejik. Oradan bütün Karaman Ovası'nı, Sertavul Geçidi'ne kadar rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz."

KAZI YAPILMADI, POTANSİYEL KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Bölgede henüz arkeolojik kazı gerçekleştirilmedi. Kesin tarihlendirme bu nedenle kısıtlı kalıyor ancak yüzey araştırmaları kalıntıların yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine uzandığını ortaya koyuyor.

Kurt, Başdağ'ın hem Karaman hem de Türkiye turizmi için önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

