2 aydır işsiz olan ve ailesiyle yaşayan genç intihar girişiminde bulundu! Annesi silah sesine koştu

Şişli’de 33 yaşındaki Batuhan B., evinin odasında başından vurulmuş halde bulundu. Yaklaşık 2 aydır işsiz olduğu ve ailesiyle yaşadığı öğrenilen genç adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde seri numarası kazınmış bir tabanca, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not ve cep telefonunda 4 dakikalık bir video kaydı tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA OĞLUNUN ODASINA GİRDİ

Olay, saat 17.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salonunda bulunan 59 yaşındaki Hanife B., oğlu Batuhan B.’nin odasından gelen silah sesiyle irkildi. Hızla odaya koşan anne, oğlunu sandalye üzerinde başından vurulmuş halde buldu.

Hanife B., o sırada dışarıda bulunan emekli polis eşi 64 yaşındaki İlhami B.’ye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI, HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan B.’nin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Bıyıkoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

2 AYDIR İŞSİZMİŞ VE AİLESİYLE YAŞIYORMUŞ

Polis ekiplerinin olay sonrasında ifadesine başvurduğu anne Hanife B., oğlunun 2020 yılında eşinden boşandığını ve o tarihten bu yana kendileriyle birlikte yaşadığını söyledi.

PSİKOLOJİK SORUNU DA YOKMUŞ

Batuhan B.’nin mesleğinin özel güvenlik görevlisi olduğunu ancak 2 aydır işsiz bulunduğunu anlatan anne, oğlunun bilinen herhangi bir borcunun ya da psikolojik sorununun olmadığını dile getirdi.

ODASINDA NOT, TELEFONUNDA 4 DAKİKALIK VİDEO BULUNDU

Polis ekiplerinin odada yaptığı incelemede, üzerinde telefon şifresinin yazılı olduğu bir not bulundu. Batuhan B.’nin notta telefonunda bir kayıt bıraktığını belirttiği, telefonunda yapılan kontrolde ise yaklaşık 4 dakikalık bir video çektiğinin görüldüğü öğrenildi.

Odada bulunan seri numarası silinmiş tabanca, kovan ve telefon, incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)