2 araç ve TIR birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Mut-Silifke kara yolunun Köselerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Burak Yaylamaz'ın kontrolündeki 33 AEB 163 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Yılmaz idaresindeki 33 UN 220 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Güzle yönetimindeki 70 FV 224 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Feci kazada hafif ticari aracın sürücüsü Burak Yaylamaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Merve Yaylamaz ile çocukları Aybars Yaylamaz ve Ayliz Yaylamaz'ın yanı sıra, otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile TIR şoförü Mehmet Ali Güzle yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÜÇ YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Merve Yaylamaz ile çocukları Aybars ve Ayliz Yaylamaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Burak Yaylamaz'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte aynı hastanenin morguna nakledildi.

KAPANAN YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza sebebiyle Mut-Silifke kara yolu her iki yönden de araç trafiğine tamamen kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin koordineli çalışmaları ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. (AA)