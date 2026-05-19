19 Mayıs ruhunu atıklarla canlandırdılar: Okul sıraları Bandırma Vapuru oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görev yapan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, 5 öğrencisiyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak tamamen atık malzemelerden dev bir Bandırma Vapuru maketi inşa eden ekip, çalışmayı ilçedeki törenlerde sergilemek üzere hazırladı.

Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Arif Emrah Yiğit, yaklaşık 2 ay önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuna uygun özel bir proje hayata geçirmek istedi.

Yiğit, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a gittiği tarihi Bandırma Vapuru'nun maketini yapmaya karar verdi.

OKULDAN VE ÇEVREDEN ATIK MALZEMELER TOPLANDI

Projenin en dikkat çekici yönü ise tamamen geri dönüşüm felsefesine dayanması oldu. Vapurun parçalarını oluşturmak için kolları sıvayan Yiğit, okuldan ve çevreden atık malzemeler toplamaya başladı.

Toplanan atık metaller, kırık okul sıraları, parke parçaları ve su boruları, projede kullanılmak üzere okula getirildi.

5 ÖĞRENCİYLE 2 AY YOĞUN MESAİ HARCANDI

Öğretmen Arif Emrah Yiğit, topladığı bu atık malzemeleri okuldaki 5 öğrencisinin yardımıyla bir araya getirdi. Yaklaşık 2 ay boyunca süren yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda ortaya devasa bir eser çıktı.

Tamamlanan Bandırma Vapuru maketi; 4,80 metre uzunluğa, 2,20 metre yüksekliğe ve 1,35 metre genişliğe ulaştı.

"BU RUHA BİR KATKIDA BULUNURUZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Bandırma Vapuru'nun Milli Mücadele'nin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Arif Emrah Yiğit, "Bu ruha bir katkıda bulunuruz diye düşündük" diyerek projenin arkasındaki motivasyonu dile getirdi.

Büyük bir emekle hazırlanan bu dev maket, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçede düzenlenen resmi törenlerde sergilenerek vatandaşlarla buluşacak.

Topladığı atık malzemeleri kaynak, vidalama ve yapıştırma yoluyla bir araya getirdiğini anlatan Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

En sonunda boyasını da yaparak böyle bir ürün ortaya çıkardık. 19 Mayıs, kültürümüzde önemli. Bunun akılda daha kalıcı olmasını istedim. Herkesin Bandırma Vapuru'nun Samsun'daki replikasını görme imkanı yok. 'Bu maketi öğrenciler görürse bu ruha bir katkıda bulunuruz' diye düşündük.

"ONLARA TARİH BİLİNCİ AŞILADI"

Okul müdürü Fatoş Karaca Beler de Yiğit'in önemli bir projeye imza attığını ve eğitim camiasına örnek olduğunu vurgulayarak "Projede atık malzemeler kullanıldı. Maket, yapım aşamasındayken de öğrenciler arasında merak uyandırdı. Ayrıca onlara tarih bilinci aşıladı." dedi.

Maketin yapımına yardımcı olan okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Egemen Er de öğretmeniyle gururlandığını, projeye büyük emek verdiğini söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" diyerek ülkeyi emanet ettiği gençlerin, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu tarihi yolculuğu böylesine anlamlı bir projeyle yaşatması sosyal medyada büyük takdir topladı. (AA)